Klipsch Cinema 400: recenze na velký 2.1 soundbar. Pro ty, kdo chtějí poctivý výkon

Vzhledem k nesměrové povaze basů tak subwoofer můžete dát téměř kamkoliv, nemusíte totiž dávat pozor, aby měnič nemířil do stěny. Samotná konstrukce subwooferu působí velmi solidně, rozhodně lépe, než co dodává většina konkurence. Proti samostatně prodávaným SW se odlišuje nižší hmotností, zkrátka MDF desky nejsou tak tlusté.

Jak to hraje

Po zvukové stránce se Klipsch spoléhá na reálný výkon a rozměrný subwooferu vše podtrhuje. Basy jsou plné, rychlé, neslévají se, a i když nejdou úplně do nejnižších frekvencí, tak nábytek, poličky a okna se vám budou při akčních filmech chvět. V této ceně je to asi jediný systém, který má subwwofer dostatečně silný, aby poskytl vyloženě fyzický pocit z basů, neboť dokáže rozechvět i podlahu.

Výšky působí jasně, konkrétně, pro někoho možná ostřeji, ale celkově se kvalita zvuku projeví při poslechu hudby, kdy systém hraje překvapivě čistě, s čistými vokály, rychlými basy, poslouchat se překvapivě dají i náročnější žánry. Díky kvalitní výškovým měničům, navíc dostatečně od sebe vzdáleným, je u hudby velmi hezky vykreslený stereoprostor, zvuk přitom působí velmi čistě a detailně.

Osobně se domnívám, že Klipsch dokáže nahradit i leckterý levnější hudební systém. Soundbar a subwoofer jsou dobře frekvenčně sladěny, takže jinde obvyklý a u hudby slyšitelný propad na vyšších basech a nižších středech zde není. U hudby uslyšíte, že subwoofer je na hudbu už trochu pomalý, pomůže ale mírné ubrání basů.

Filmový zvuk je překvapivě mohutný a objemný s dobou lokalizací. Prostorový zvuk u filmů bude slyšitelný, virtuální prostor ale samozřejmě plnohodnotné kino nahradit nedokáže, zadní kanály spíše vytušíte. Celkově zamrzí jen méně slyšitelné dialogy, kdy zejména u akčních filmů se hlasy v bitevní vřavě ztrácejí. Zvýraznění dialogů pomůže jen částečně – takže pokud chcete především jasné a čisté dialogy a mohutný filmový zvuk vám může být ukradený, tak Cinema 400 rozhodně pro vás není.

Verdikt

Pokud jde o pořádný filmový zvuk, tak to Klipch umí. Zvuk je výborný, mohutný a překvapivě čistý. A to i u hudby. Ano, v této cenové relaci zamrzí, že Klipsch nepřidal i druhý HDMI vystup, či 3D zvuk Dolby Atmos. Na druhou stranu ani konkurence s virtuálním Dolby Atmos moc toho nevyčaruje, takže vlastně o nic nepřijdete. Spíše vzhledem ke kvalitní reprodukci hudby by se mi spíše líbilo doplnit Bluetooth o integrovaný ChromeCast. Ale to by určitě zvedlo i cenu.

Celkově Klipsch udělá radost těm, kdo dávají přednost poctivému, kvalitnímu zvuku s patřičným objemem před různými zvukovými elektronickými virtuálními efekty.

Klipsch Cinema 400

Cena: 10 990 Kč

Technické parametry