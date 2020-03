Klipsch Heritage Groove: skvělý přenosný a stylový Bluetooth reproduktor [test]

Za dané peníze je Klipsch Heritage Groove až překvapivě příjemný malý společník tam, kde chcete mít kolem sebe hudbu ve snadno přístupném a přenosném balení a zvládá bavit stejně, jako ještě pár let nazad zvládaly větší a dražší reproduktory.

Plusy Překvapivě plný a velký zvuk z malého prostoru

Jen malé množství efektu

Příjemná zvuková charakteristika

Celodenní životnost baterie

Pěkný design i zpracování Minusy Prakticky nic, pro mobilní a jednoduché ozvučení geniální 9 /10 Hodnocení

Americký Klipsch patří mezi největší výrobce reprosoustav na světě, poslední léta pak rozšiřuje nabídku klasických pasivních reprosoustav také o reprosoustavy aktivní a od nich byl už jen krůček k reproduktorům bezdrátovým - velká část z nich patří do série Heritage, navazující na designový styl ze zlatého věku hi-fi techniky.

Vzhled a konstrukce

Nejinak je tomu i u nejnovějšího, kompaktního bezdrátového repráčku Heritage Groove. Váží pod jedno kilo, na šířku zabere jen 15,2 cm, na výšku 12,7 cm a do hloubky pouhých 6,7 cm. Je to mimořádně drobný přístroj, který se vejde všude - už proto, že nepotřebuje díky vestavěné 2 200 mAh baterii s psanou výdrží 8 hodin (a praktickou skoro stejnou) přímé připojení k zásuvce.

Design v duchu Heritage se u Groove povedl - většina plochy je zakrytá hrubou látkou, základnu a horní stranu přístroje tvoří dřevěná plocha s pravou dýhou. Vpředu je "odznak" s logem výrobce, který upozorňuje na založení v roce 1946 v USA, na horní ploše je hliníkový obdélník s šesticí malých tlačítek a mikrofonem. Tlačítka slouží pro zapnutí, pro párování přes Bluetooth, pro zapnutí analogového vstupu, pro ovládání funkce hands-free a konečně pro ztišení a přidání hlasitosti.

Také na zadní straně je vertikálně orientovaný kousek kovu, jediný narušující čistotu látkového potažení. V této plošce se nachází USB port pro nabíjení (takže vlastně tak i tak nepotřebujete zásuvku, stačí třeba počítač nebo power banka), je tu i 3,5 mm analogový jack, pokud budete chtít připojit nějaké externí zařízení přes kabel.

Zvuk z Heritage Groove zní díky 3" širokopásmovému reproduktoru s hliníkovou membránou, basový objem přidává dvojice pasivních zářičů po stranách. Výkon mu dodává vestavěný zesilovač s maximálním výkonem 20 Wattů, signál přizpůsobuje pečlivě naprogramované DSP.

Díky tomu Klipsch i navzdory minimálním rozměrům udává frekvenční rozsah 65 - 22 000 Hz (+/- 3 dB).

Jak to hraje

Klipsch Heritage Groove jsme mohli srovnávat s Naim Mu-so, Cambridge Air 200 nebo třeba Loewe Speaker 2 Go.

Od miniaturního přístroje patrně nikdo neočekává hutné hluboké tóny a samozřejmě ani nejhlubší poloha kontrabasu v "I Can´t Stop Loving You" z desky "The Blue Room" Madeleine Peyroux nebyla kdovíjak fyzicky citelná. Ale Heritage Groove se nemusí stydět - ani v porovnání s fyzicky většími a dražšími bezdrátovými reproduktory nepůsobí ploše nebo plně, zejména díky zdůraznění ve vyšším basu. Malý reproduktor je snaživý, bas navíc není pocitově nucený a tlačený nepřiměřeně kupředu. Za danou cenu je to docela decentní výsledek.

Panasonic SC–PMX92: Hi-Fi mikrosystém se skvělým zvukem a s Bluetooth i USB DAC [test] Mikrosystémy Panasonic řady PMX patří k našim stálicím, které rádi doporučujeme. Model SC–PMX92 je povedenou evolucí, která kromě tradičního CD a FM rádia přidává digitální DAB+ tuner, streamování z Bluetooth, USB DAC pro připojení k PC, přehrávání hudby z USB, ale také analogový vstup třeba pro TV, kdy signál na vstupu mikrosystém automaticky probudí.

Ani hlas Renée Fleming v "Mandoline" z alba "Night Songs" nezněl špatně - z tak malého zařízení byl překvapivě plný a ve vkusné, byť samozřejmě ne hi-fi čistotě. Na poměry přenosných zařízení to je ale zejména z trochu větší vzdálenosti slušné, rozumně srozumitelné a vokální pásmo má dost prostoru k vyniknutí.

Cinkot činelů v "Midnight Voyage" Michaela Breckera byl poměrně umírněný, reproduktor je nijak "nesype" kupředu, nesnaží se o dominanci, ale zachovává vcelku správné tonální vyvážení. Možná by pro účely přenosného audia slušelo naladění posunout v nejvyšším spektru trochu "živějším" směrem, ale pokud posloucháte v běžném prostoru bez většího okolního ruchu, zní i výšky solidně čitelně - opět s ohledem na velikost a cenu reproduktoru to je lepší, než by se mohlo zdát.

Malá aktivní zařízení tohoto typu mívají snahu o dynamickou efektnost, aby ohromila - Heritage Groove pak (soudě dle dynamiky piana a smyčců v Schumannově "Klavírním kvintetu v e-moll, op. 44") využívá dobře optimalizovaný zesilovač a citlivě naladěné DSP, nikoliv ale k efektům, kterými by se snažil rozvibrovat stůl a podlahu. Hraje decentně, poměrně energicky a přitom nikoliv splašeně. Samozřejmě, všechno je přeci jen "z krabičky", nicméně i zde dokáže soupeřit v klidu s většími a dražšími bezdrátovými soupeři.

Mnohovrstvá "Feeling Yourself Disitegrate" od The Bad Plus vám dá sice na jedné straně najevo, že nejde o hi-fi, které udrží i v komplikovaných momentech suverénní čitelnost, na druhou stranu Heritage Groove má rozumnou čistotu (byť trošku transparentnosti navrch by v některých momentech nebylo na škodu) a ani v tom náročnějším okamžiku nepůsobí nečitelně a jeho limity nejsou na překážku běžnému poslouchání.

Když Zaz spustí svou příjemně rozvernou "Champs Elysées" z desky "Paris", tak Heritage Groove "hraje s ní", ukáže svou příjemnou a nekonfliktní charakteristiku, která vás neunaví a neotráví. Možná tu není nejhlubší bas, u podobných reproduktorů elektronikou často dosti exponovaný, možná jsou výšky klidnější, ale zase můžete strávit poslechem celou životnost baterie a nepocítit únavu. Je to kultivovaně příjemné nastavení.

Verdikt

Na to, jak je Klipsch Heritage Groove malý, zjevně hlavně stylový a cenově dostupný reproduktor, tak poskytuje příjemně nekomplikovaný hudební zážitek pro každý den. Samozřejmě, že tu nejde o audiofilsky čistý a transparentní zvuk s mikrodetaily, ale pořádek navzdory překvapivě nízké ceně umí udržet, stejně tak moderní technika dokáže poměrně slušně prodat dynamiku i plnost nahrávek, nabídne poslech v nekonfliktní podobě, tolerantní i k horším nahrávkám a k tomu všemu vynechává takové ty prvoplánové efekty.

Za dané peníze je to v dané třídě až překvapivě příjemný malý společník tam, kde chcete mít kolem sebe hudbu ve snadno přístupném a přenosném balení a zvládá bavit stejně, jako ještě pár let nazad zvládaly větší a dražší reproduktory.

Klipsch Heritage Groove

Cena: 4 490 Kč

Technické parametry

Přenosný bezdrátový reproduktor

Výkon 20W

20W Frekvenční odezva 65Hz až 22 000 Hz +/- 3dB

65Hz až 22 000 Hz +/- 3dB Měnič 1x 7.62 cm hliníkový full range, pasivní bass zářič 2x bočně vyzařující

1x 7.62 cm hliníkový full range, pasivní bass zářič 2x bočně vyzařující Max. akustický výstup 97dB na 0,5m

97dB na 0,5m Vstupy Bluetooth, 3,5mm jack Analog

Bluetooth, 3,5mm jack Analog Životnost baterie 8 hodin

8 hodin Typ baterie Nabíjecí Lithium 7.4V 2; 2200mAh

Nabíjecí Lithium 7.4V 2; 2200mAh Příslušenství Napájecí adaptér, micro USB nabíjecí kabel

Napájecí adaptér, micro USB nabíjecí kabel Rozměry 127mm x 152mm x 67mm

127mm x 152mm x 67mm Hmotnost 0,99 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice