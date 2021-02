Klipsch SPL-120: skvělý a silný aktivní subwoofer, který zatřese nejen podlahou [test]

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Subwoofer jsme zkoušeli jak v malé místnosti (kam ale prakticky nepatřil a byl vždy až příliš dominantní) i velkém prostoru. V první místnosti hrál s Fischer&Fischer SN-70, Cambridge CXC a Cambridge CXA81 na kabelech Dynamique Audio Horizon 2. Ve velké místnosti hrál s OPPO UDP-205, Métronome DSC1, Norma Revo IPA-140 a Xavian Quarta, přičemž ho napájel GMG Power Harmonic Hammer 3000P, vše s kabely Nordost Heimdall 2. K porovnání jsme měli GoldenEar Super Sub X.

Pokud máte zájem o masivní zemětřesení, umí SPL-120 posloužit – v malé místnosti se doslova klepalo patrně úplně všechno, ani ve velké se nicméně energie neztratila a bas byl velmi dominantní a bylo třeba hodně krotit a správně nastavovat. Pak nicméně byly i ty opravdu hluboké tóny varhan v Bachově „Toccata BWV 565“ („Audiophile Test“ | 2008 | ABC Records | HD-150) skutečně robustní.

Subwoofer nabízí obrovskou váhu a i při menších hlasitostech je bas přítomný a důrazný, skutečně až trochu efektní a pokud nemá být dominantou poslechu, je třeba se snažit. Ty nejspodnější polohy varhan ale už skutečně dokážou být fyzicky srovnatelné s tím, když stojíte v kostele poblíž varhan, bas vibruje celým vaším tělem – navíc s ohledem na cenu nejde trochu překvapivě jen o jednotlivý příval, ale už i o vcelku odlišené různorodé polohy s ne špatnou definicí.

Subwoofer nicméně vkusně doplnil i vokální „May you have happiness“ Izumi Masuda („Golden Lips“ | 2009 | ABC Records | HD-121) a celá skladba je plnější, působí díky tomu méně technicky a ostřejší momenty s jadrnějšími sykavkami nejsou tak výrazně vnímané – i proto jsou dobré basy ve správném objemu důležitým prvkem pro poslechovou pohodu. Na druhou stranu SPL-120 jako kdyby toužil být slyšet a neumí se tak úplně „schovat“ a splynout. Jako kdyby prostě šlapal chtivě na plyn hlubokých tónů.

Podobný vjem jsme měli i v Davisově „So What“ („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207), kde přítomnost subwooferu zřetelně popotáhla dopředu zvuk kontrabasu, ale třeba i vyplnila bicí soustavu tak, že rytmická sekce byla v poslechu dominantní záležitostí. Není to nepříjemné, je to nicméně lehce efektní přístup k věci – famózně vhodný třeba pro hraní her nebo sledování akčních filmů, kde právě ta energie rozvibrující dům i sousedům stojí za to.

Když začala perkusní palba v „Jazz Variants“ od The O-Zone Percussion Group („Stereo Test Record“ | 2014 | ABC Records), subwoofer spustil absolutní hromobití, byla to hotová basová sauna a bylo to skoro jako mít hlavu přímo u bicí soustavy. SPL-120 prostě pumpuje až koncertní množství energie a pumpuje dynamiku do až šokujících úrovní – pro jemné jazzové momenty je toho možná až moc, ale důraz, který umí dodat bicím, je vlastně dosti autentický. Přitom opět nešlo jen o pustou jednotlivou plochu temné energie, ale v dané kategorii umí Klipsch nabídnout nadprůměrnou čitelnost a artikulaci jednotlivých tónů.

Subwoofer pak fungoval – byť jen jako lehounké dokreslení – třeba i u akustické kytary Alison Krauss v její „Jacob’s Dream“ („Hear the Difference“ | 2012 | ABC Records | HD-148a), která tím získala trochu plnější, trochu vřelejší podobu, opět díky tomu o kousek méně upozorňující na tvrdé sykavky a tvrdý, studenější zvuk strun.

V Cohenově „In My Secret Life“ („Absolutely Bass Voice“ | 2016 | ABC Records | HD-177) se díky subwooferu zřetelně zdůraznila frekvence kopáku, ten získal až nadživotní proporce a schopnost tepat vám v hrudníku jako druhé srdce. Tato skutečně basová nahrávka je krásně napjatá, výrazná, ale ne „přisprostle“ důrazná a efektní, SPL-120 už začíná mít nejen objem a energii, ale i solidní kvalitu basu ve smyslu různorodosti a barevnosti.

Verdikt

Už poměrně velký, nepříliš drahý a mimořádně výkonný subwoofer Klipsch SPL-120 se hodí primárně na efekty – hry, elektronickou hudbu, filmy a podobně. Nicméně s trochou snahy může být i dobrým nástrojem pro podpoření hudby tam, kde oceníte výraznější a jen nelehce zkrotnou basovu základnu – ve velkých místnostech, u rockové hudby nebo prostě všude tam, kde chcete na infrasonické energii stavět poslechovou zábavu.

Nevýhodou je to, že se SPL-120 snaží opravdu výrazně prosazovat a najít tak vhodné umístění a vhodné nastavení (kde nemáte moc s čím laborovat) není úplně na pět minut, ale jako zdroj subbasové nelimitované energie s férovou cenou a solidní kvalitou je SPL-120 něco, co stojí za to vyzkoušet.

Klipsch SPL-120

Cena: 18 490 Kč

Technické parametry

Výkon: 600 W

Výkon RMS: 300 W

Max. SPL: 118 dB

Měnič: 12" Cerametallický basový měnič

Frekvenční rozsah: 24 Hz - 125 Hz

Vstupy: 2x RCA, WA-2 Wireless Port

Rozměry: 374 x 451 x 506 mm

Hmotnost: 20,4 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice