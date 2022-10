Kolik palců potřebujete k počítači? OLED televizor Sony 48A90K dokáže porazit časté výtky

Letos citelně opadl zájem o pořizování větších OLED televizorů pro připojení k počítači. Všichni čekají na menší 42" případně volí širokoúhlý 34" QD-OLED od Alienware (test na Živě.cz) nebo nově Samsungu.

Spolu s nedávno testovanými reproduktory Sony HT-A9 jsme si půjčili i 48" OLED televizor XR-48A90K, abychom vyzkoušeli „TV jako středový reproduktor“. U tohoto televizoru nás ale zaujal zcela nízký stojan, který dokáže potlačit časté výtky na použití televizoru jako monitoru.

Oči mám tady nahoře

Problém velkých televizorů na pracovním stole představuje hlavně vysoko posazená horní hrana nad ergonomicky doporučenou úrovní očí. Proto se tak lidé těší na 42", kde ta horní hrana bude ve snesitelnější výšce. Sony A90K na to jde ale opačně a celý televitzor sráží co nejníž to jde.



Přicvaknutá webkamera na horní hraně je už docela vysoko, pro častější používání by se už spíš hodila menší 42" úhlopříčka

Obraz v případě 48" A90K začíná už 3,1 cm nad deskou stolu. Samotný televizor je tak přiražený ke stolu, že pod ním neprotáhnete ani HDMI kabel. 5mm mezera stačí tak na protažení USB nebo audiokabelu.

Horní hrana obrazu je pak 62 cm nad úrovní desky stolu. A to se už dokáže na vhodném stole pohybovat ve výši očí.



Tento nízký stojan u televizorů nemáme rádi, nedá se před něj položit soundbar, ale pro práci na stole je ideální

Ergonomii pomáhají i reproduktory vestavěné do panelu televizoru, míří tedy přímo na vás a dokážou hrát velmi zřetelně.

Sony toto TV doporučuje jako ideální doplněk pro Playstation 5 a pokud hrajete přímo u stolu, poslouží skvěle. I při hraní na počítači oceníte podporu 4K/120Hz s VRR a nízkou latenci.

TV jako monitor trpí

Použití televizoru Sony jako monitoru na druhou stranu zase brání běžné rozdíly mezi monitorem a televizorem. Monitor se nezapne při probuzení počítače a nevypne při uspání počítače. Stále tedy budete mít před televizorem položený ovladač, na kterém použijete jen tlačítko pro zapnutí.

Využijete také připojení jen přes HDMI. Pro vyšší pracovní frekvence a lepší podporu byste raději využili DisplayPort nebo USB-C, ale televizory to nenabízejí.

OLED televizory také úplně vhodné pro práci s bílou plochou. Maximální jas v HDR je v případě 48" A90K na úrovni 700 nitů, v běžném režimu se ale bílá rozsvítí nejvíc na 240 nitů s poklesem na 120 nitů při pokrytí celé plochy bílou barvou. Toto pumpování bílé mne ale upřímně při používání nerušilo a nižší maximální jas tolik nevadil ani při práci s televizorem přímo proti oknu.

To je ale společné všem „televizorům v roli monitoru“, Sony mezi nimi vyniká hlavně příjemně větší, ale stále snesitelně ergonomickou plochou. Úhlopříčku 55" bychom vám už vymlouvali, 48" u mnoha jiných značek nejspíš také. Sony se ale tady podařilo nabídnout co největší plochu na samé hranici ergonomie a za to si zaslouží pochvalu.

42" verze s označením XR-42A90K bude samozřejmě levnější (37 841 Kč až 47 703 Kč ) ale upřímně není třeba dělat kompromis ve velikosti obrazu kvůli ergonomii. Větší 48" mi vyhovovala v pohodě (kromě nutného ručního vypínání a zapínání, což je u 42" také)

Lze mít OLED i jako monitor

Pokud chcete ve 48" OLED s výhodami monitoru, Asus vám za velmi podobnou cenu jako Sony prodá model PG48UQ, u něj ale právě ten stojan nejde srazit tak dobře nízko, takže dlouhodobě nebude moc ergonimický. Proto u Asusu bude dávat smysl právě až jeho 42" varianta PG42UQ, která ale na český trh teprve míří.