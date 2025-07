25 kontroverzních filmů, které by dnes už nikdo nenatočil. Mnoho sexu, nekorektních hlášek, urážek černochů a LGBT

Doba se mění. I když jsme v Česku hodně tolerantní, tak například v devadesátých letech oblíbená satirická Česká soda by dnes už neprošla. Podobně existuje spousta známých, dobrých a dříve slavných filmů, které by dnes už nevznikly. Nebo by musely vypadat úplně jinak. Tady je náš výběr některých z nich.



Lepší už to nebude Melvin Udall je úspěšný spisovatel kýčovitých románků. Žije sám na Manhattanu a s požitkem znepříjemňuje život všem v okolí. Tradiční oběti Melvinova mrzoutství je jeho soused – talentovaný umělec Simon. Za prvé je homosexuál a za druhé má psa, kterého Melvin upřímně nesnáší. Chová se hrubě i k servírce, která mu každý den v restauraci podává snídani. Postupně se ale Melvin zjistí, že chyba není ve světě kolem něj. Natočení této výborné romantické a pro někoho až geniální komedie stálo 50 miliónů dolarů. Nakonec v kinech po celém světě vydělala přes 300 miliónů. Dnes už by do ní už nikdo tolik neinvestoval, romantické komedie mívají rozpočet do 20 miliónů. A starý protivný chlap, který si utahuje z homosexuála? Ne, tohle by v dnešní době už neprošlo. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: As Good as It Gets

Režie: James L. Brooks

Hrají: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, Skeet Ulrich, Shirley Knight, Yeardley Smith, Lupe Ontiveros, Bibi Osterwald, Ross Bleckner, Bernadette Balagtas

Původ a premiéra: USA, 1997

Pokračování 2 / 26 Základní instinkt Detektiv Nick Curran vyšetřuje brutální vraždu a hlavní podezřelou je bývalá přítelkyně zemřelé, smyslná spisovatelka Catherine. Ve své poslední knize popsala podobnou vraždu do nejmenších detailů, teď má ale neprůstřelné alibi. Navíc dráždí policii svým chováním. Nick jí pomalu ale jistě propadá. Neví však, že Catherine píše další knihu. Bude o detektivovi, který se zamiluje do chladné vražedkyně. Film málem stopli ještě před začátkem natáčení. Nakonec byl sice velmi úspěšný, ale vyvolal mnoho kontroverzí kvůli zobrazování sexu a násilí. Zejména mezi skupinami bojujícími za práva homosexuálů, které film obviňovaly ze zobrazování negativních stereotypů o LGBTQ postavách. Sharon Stone později prohlásila, že lituje, že roli přijala, přestože z ní Základní instinkt udělal velkou hvězdu. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Thrillery

Původní název: Basic Instinct

Režie: Paul Verhoeven

Hrají: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt, Leilani Sarelle, Bruce A. Young, Chelcie Ross, Dorothy Malone, Wayne Knight

Původ a premiéra: USA, 1992

Pokračování 3 / 26 Ace Ventura: Zvířecí detektiv Co uděláte, když se vám ztratí pes, kočka nebo delfín? Zavoláte přeci Ace Venturu – nejlepšího zvířecího detekvita v Miami. Ten pátrá po zmizelém maskotovi Miamských delfínů a třeba objeví i mnohem větší případ. Ať už je v utajení, pod palbou nebo pod vodou, vždycky dostane svého muže... nebo zvíře! Mimořádně úspěšná komedie odstartovala kariéru hvězdného Jima Carreyho. Dnes by musel scénář projít velkými úpravami a mraky sexistických vtipů by se škrtalo. Aby hlavní padouch byla trans osoba s mentálními problémy, je nepřípustné. A závěrečné „necitlivé odhalení“ je už za hranou úplně. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Komedie

Původní název: Ace Ventura: Pet Detective

Režie: Tom Shadyac

Hrají: Jim Carrey, Sean Young, Courteney Cox, Tone Loc, Dan Marino

Původ a premiéra: USA, 1994

Pokračování 4 / 26 Policejní akademie Starostka amerického města otevřela dveře Policejní akademie nové generaci policistů: přijat je každý, kdo o to požádá, bez ohledu na výšku, váhu, věk, pohlaví, rasu, vyznání či vzdělání. Když vidíte, kdo se hlásí, myslíte si, že starostka spáchala zločin. Myslí si to i policejní instruktoři, kteří se snaží vyhodit bažanty dřív, než někoho napadne udělat z nich policajty. V populární a úspěšné komediální sérii je spousta vtipů o kozách, narážky na barvu kůže, váhu a tvar postavy jsou to nejmenší, z čeho si tvůrci utahují. Dnes už by film o potrhlých a neschopných policajtech neměl šanci. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komedie

Původní název: Police Academy

Režie: Hugh Wilson

Hrají: Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey, Bubba Smith, Donovan Scott, George Gaynes, Andrew Rubin, David Graf, Leslie Easterbrook, Michael Winslow

Původ a premiéra: USA, 1984

Pokračování 5 / 26 Ohnivá sedla Městečko, kde se všichni jmenují Johnson, stojí v této slavné westernové parodii v cestě železnici. Aby se zmocnil půdy starousedlíků, pošle Hedley Lemar, politicky spřízněný protivný člověk, své poskoky, aby město učinili neobyvatelným. Poté, co je šerif zabit, požaduje město od guvernéra nového. A dostane prvního černošského šerifa na Západě. Výborný režisér Mel Brooks z tématu vytěžil spousty skvělých gagů a vtipů, které byly už tehdy často hraně. Téma by určitě prošlo, ale rasistické výrazy nikoliv. Podobně by neprošly stereotypní předsudky, jako například, když se zvídavá dáma optá „Je pravda, že vy černoši jste v oněch místech nadměrně vyvinutí?“ a vzápětí zvolá „Óch, je to pravda“. A když následující mlaskavé zvuky černoch komentuje větou „Madam, právě mi lížete předloktí“, někdo by se dnes určitě cítil dotčeně. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Westerny

Původní název: Blazing Saddles

Režie: Mel Brooks

Hrají: Gene Wilder, Mel Brooks, Cleavon Little, Madeline Kahn, Slim Pickens, Harvey Korman, Burton Gilliam, Alex Karras, David Huddleston, John Hillerman

Původ a premiéra: USA, 1974

Pokračování 6 / 26 Monty Python: Život Briana Jak ukazuje tato brilantní komedie od britských Monty Python, narodit se ve stejný den jako Ježíš dokáže pořádně ztrpčit život. Avšak nezapomeňme: Vždy se na život dívejte z té lepší stránky. Život Briana patří mezi nejlepší komediální filmy všech dob. Už ve své době se ale dočkal obvinění z rouhání od mnoha křesťanských organizací. Některé země včetně například Irska nebo Norska dokonce promítání filmu zakázaly a ve Velké Británii byl přístupný až od 18 let. V dnešní hyperkorektní době by už nikdo takový film ani nenatočil. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Komedie

Původní název: Monty Python's Life of Brian

Režie: Terry Jones

Hrají: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin, Terence Bayler, Carol Cleveland, Kenneth Colley, Neil Innes

Původ a premiéra: Velká Británie, 1979

Pokračování 7 / 26 Tropická bouře Ben Stiller v roce 2008 natočil nadčasovou satiru, která si utahuje z všemožných klišé válečných dramat a zároveň zcela nekorektně míří do vlastních řad. Obouvá se nejen do nafoukaných hollywoodských hvězd a jejich ke všemu odhodlaných snaživých agentů, ale i do bezskrupulózních producentů. Velkou kontroverzi vyvolala postava Kirka Lazaruse, kdy se herec nechá v rámci autenticity ztmavit na černocha. Lazaruse si s chutí zahrál Robert Downey Jr., ve filmu mu skvěle sekunduje například Ben Stiller, který si utahuje z oblíbeného „ždímání emocí“ pomocí duševně zaostalých postav. Tyto role vyvolaly poměrně velkou diskuzi o tom, zda je tato praxe vhodná a zda by neměla být považována za rasistickou. I když si film ze stereotypů s rozmachem utahuje, tak přesně kvůli zobrazování stereotypů bývá kritizován. Zkrátka spadá přesně do kategorie „Kdo chce psa bít, hůl si najde“. Film měl rozpočet 92 miliónů USD a i když nakonec utržil 195 miliónů, tak dnes by na něj už Ben Stiller finance nesehnal. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Komedie

Původní název: Tropic Thunder

Režie: Ben Stiller

Hrají: Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Jay Baruchel, Brandon T. Jackson, Matthew McConaughey, Tom Cruise, Nick Nolte, Danny McBride, Steve Coogan

Původ a premiéra: USA, 2008

Pokračování 8 / 26 Křižovatka smrti Policejní detektiv ve službách FBI pátrá po unesené dcerce čínského velvyslance. Na pomoc mu přichází velvyslancův přítel, který považuje za svoji povinnost pomoci při její záchráně. Rozjíždí se pátrání protkané spoustou neuvěřitelných honiček, akčních scén a prvky asijských bojových umění. Oblíbená a ve své době komerčně velmi úspěšná komedie, později dostala i dvě pokračování. Ale urážky a vtipy v ní použité jsou rasistické a obsahují spoustu stereotypů o asijské a afroamerické kultuře. A už velmi těžko by dnes Jackie Chan mohl říct slovo na N.... Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Rush Hour

Režie: Brett Ratner

Hrají: Jackie Chan, Chris Tucker, Ken Leung, Tom Wilkinson, Tzi Ma, Chris Penn, Robert Littman, Michael Chow, Julia Hsu, Kai Lennox

Původ a premiéra: USA, 1998

Pokračování 9 / 26 Poslední tango v Paříži Mladá Pařížanka naváže intentizívní, ale citově nevyvážený vztah s Američanem středního věku. Zatímco ona touží hlavně po lásce, on je brutální manipulátor. Stanoví základní pravidla, že jejich tajný vztah bude založen pouze na sexu. Problémy byly už při natáčení. Herečka Marie Schneider se vyjádřila o slavné „máslové scéně“, že nebyla ve scénáři a celá byla improvizací, vymyšlenou v posledním okamžiku Marlonem Brandem. Ačkoliv byl celý „anální akt“ jen „jako“, tak Mariiny slzy jsou opravdové a zároveň dokladem jejího šoku. Slavné drama režiséra Bernarda Bertolucciho hned po uvedení do kin sklidilo negativní ohlasy ze strany kritiků a náboženských skupin za velmi explicitní a provokativní sexuální scény. V dnešní době, kdy film potřebuje zasáhnout široké divácké skupiny, by tak podobně vyhraněné téma nemělo šanci uspět. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Drama

Původní název: Last Tango in Paris

Režie: Bernardo Bertolucci

Hrají: Marlon Brando, Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud, Catherine Breillat, Gitt Magrini, Marie-Hélène Breillat, Maria Michi, Giovanna Galletti, Catherine Allégret, Luce Marquand

Původ a premiéra: Itálie, 1972

Pokračování 10 / 26 Lepší pozdě nežli později Harry Sanborn je stárnoucí playboy, kterého v průběhu schůzky s mladou Marin chytnou záda a Harry si musí připustit, že už není tím, čím býval. Ošetřuje jej úspěšná rozvedená dramatička a zároveň Marinina matka Erica. Jaké překvapení, Harry se zamiluje do ženy, která není o více než o půl století mladší než on. Právě v té chvíli se objeví mladý lékař a začne Ericu svádět… Film byl kasovním trhákem, získal několik nominací na ceny a dodnes je oblíbený. Nicméně komedie stála 80 miliónů dolarů a na dnešní dobu by byla už moc drahá. I když se tehdy peníze bohatě vrátily, dnes už takový námět žádné studio financovat nebude. Koho by zajímal čistě heterosexuální film, který je určen především starším dospělým divákům… Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Something's Gotta Give

Režie: Nancy Meyers

Hrají: Jack Nicholson, Keanu Reeves, Amanda Peet, Paul Michael Glaser, KaDee Strickland, Diane Keaton, Frances McDormand, Jon Favreau, Rachel Ticotin

Původ a premiéra: USA, 2003

Pokračování 11 / 26 Připoutejte se, prosím! Pilot Ted Striker má kvůli válečnému traumatu strach z létání, ale přesto nastoupí do dopravního letadla, aby se pokusil získat zpět svou přítelkyni letušku. Cestující i posádku ale zdecimuje otrava jídlem a Strikerovi nezbývá než s letadlem přistát. A tak vlastně není příliš podivné, že v této extrémní situaci jedná zcela nepředvídatelným způsobem... Jedna z nejlepších parodií na v té době velmi populární katastrofický filmový žánr má neuvěřitelnou kadenci vtipů a narážek. Dnes už takový scénář nikdo nenapíše, navíc by se polovina vtipů musela vyškrtat. Tvůrci totiž nešetří naprosto nikoho a nic. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Komedie

Původní název: Airplane!

Režie: David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker

Hrají: Robert Hays, Julie Hagerty, Kareem Abdul-Jabbar, Lloyd Bridges, Peter Graves, Leslie Nielsen, Lorna Patterson, Robert Stack, Stephen Stucker, Jim Abrahams

Původ a premiéra: USA, 1980

Pokračování 12 / 26 Leon Leon je nejlepší nájemný vrah v New Yorku. Svojí práci dělá kvalitně a bez chyb, také díky tomu, že si nikdy nikoho nepustí k tělu. Když však jeho sousedy zlikviduje zkorumpovaný agent protidrogového, stane se nedobrovolným opatrovníkem dvanáctileté Mathildy. Mezi Léonem a Mathildou se vyvine zvláštní vztah – on ji učí řemeslu nájemného vraha, zatímco ona mu pomáhá objevit jeho lidskou stránku. Mathilda však touží pomstít smrt své rodiny. Už v době vzniku tohoto výborného filmu se některým kritikům nezdál vztah dvanáctileté dívky a dospělého muže. Přidejte nevhodné oblečení, líčení i provokativní situace, kdy se nezletilá snaží Leona svádět a máte problém. A to v původní neprostříhané verzi byly scény ještě explicitnější. Navíc se zde dvanáctileté dítě učí, jak zabíjet lidi. Dnes jsou pravidla pro dětské herce i herečky daleko přísnější, nehledě na to, že takový scénář by v dnešní době už nikdo neschválil a velký producent nefinancoval. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Leon: The Professional

Režie: Luc Besson

Hrají: Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman, Danny Aiello, Peter Appel, Michael Badalucco, Ellen Greene, Elizabeth Regen, Carl J. Matusovich, Willi One Blood

Původ a premiéra: Francie, 1994

Pokračování 13 / 26 Poslední skaut Joe Hallenbeck se jako tělesná stráž příliš neosvědčil. Jeho klientka byla zastřelena neznámými zabijáky. Společně s jejím přítelem se ji ale rozhodnou alespoň pomstít. Kultovní akční komedie patří k tomu nejlepšímu, co v tomto žánru v devadesátých letech minulého století vzniklo. Tehdy ale v kinech vydělala pouze 60 miliónů dolarů. Přitom jen scénář tvůrce přišel na milion. Hlášky jsou stále vtipné a trefné, ale v dnešní době by hlavní hrdina, který pije alkohol, kouří a neustále kleje, už jednoduše neprošel. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Last Boy Scout

Režie: Tony Scott

Hrají: Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, Halle Berry, Danielle Harris, Bruce McGill, Kim Coates, Taylor Negron, Badja Djola

Původ a premiéra: USA, 1991

Pokračování 14 / 26 Tootsie Michael Dorsey je schopný, respektovaný, ale náladový herec, kvůli své reputaci nemůže získat práci. Jednoho dne dostane nápad. Když nemůže dostat práci jako muž, proč to nezkusit jako žena? Začne se vydávat za Dorothy Michaelsovou a dokonce vyhrává konkurs na roli v televizním seriálu. Brzy se tento pořad stává známým po celé Americe a začne se dít spousta věcí. Hlavní roli ve filmu hraje Dustin Hoffman a je to jedna z jeho nejlepších rolí. Ale příběh o muži, který se převléká za ženu jen proto, aby získal ženskou roli? Dnes, kdy se tolik klade důraz na rovnoprávnost žen a mužů, by takový film už nikdo nenatočil. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komedie

Režie: Sydney Pollack

Hrají: Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Dabney Coleman, Charles Durning, Bill Murray, Sydney Pollack, George Gaynes, Geena Davis, Doris Belack

Původ a premiéra: USA, 1982

Pokračování 15 / 26 Řidič slečny Daisy Pro Daisy, bohatou a tvrdohlavou americkou židovku, která je už příliš stará na to, aby mohla řídit auto, najímá syn černošského šoféra. Jsme v padesátých letech 20. století, kdy se v ulicích i politice opět řeší rasové spory. Do rodiny tedy přichází Hoke a musí si před Daisy, která předstírá, že ho nepotřebuje, svou pozici obhájit. Hoke nerozumí její izolovanosti od světa a neschopnosti uchopit společenské změny. Ona zase nedokáže pochopit, proč jsou lidé jako Hoke neustále rozhořčeni. Až ve chvíli, kdy jde slečna Daisy do domova důchodců a Hoke je už moc starý na to, aby ji vozil, si oba dva uvědomí, jak moc se měli rádi a jakými dobrými přáteli byli. Příběh je z doby, kdy byl bělošský pohled často považován za jediný správný. Černošští filmaři v té době většinou nedostali příležitost prezentovat příběhy o rase a rasismu podle svých vlastních představ. Dnes by s největší pravděpodobností nemohl film ani vzniknout. A pokud ano, byl by to jiný příběh. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Drama

Původní název: Driving Miss Daisy

Režie: Bruce Beresford

Hrají: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd, Patti LuPone, Esther Rolle, Clarice F. Geigerman, Muriel Moore, Alvin M. Sugarman, Carolyn Gold, Joann Havrilla

Původ a premiéra: USA, 1989

Pokračování 16 / 26 Já, mé druhé já a Irena Charlie Baileygates pracuje už sedmnáct let u policie. Je to dobrácký, tvrdě pracující chlapík, vždy ochotný pomoci. A také milující otec tří synů. Bohužel trpí poruchou rozdvojené osobnosti. Když přeruší léčbu, na scénu se dostane jeho druhé já – Hank. Je agresivní, pije jako duha a rád se pere. Charlie a Hank zkrátka nemají vůbec nic společného. Jen kromě jedné maličkosti: oba se zakoukali do Ireny Waters, půvabné ženy na útěku. Teď spolu budou muset Charlie a Hank svést boj o její přízeň. Oblíbená absurdní komedie se často pohybuje na hranici vulgarity až nevkusu. Nechybí mnoho scén, které se vysmívají lidem s mentálním postižením, zobrazují je jako hloupé a neschopné. Přidejte tendenční narážky na Afroameričany a je jasné, že tohle by dnes neprošlo. Do stejné kategorie spadá další romantická komedie bratří Farrellyových, film Těžce zamilován. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Komedie

Původní název: Me, Myself & Irene

Režie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

Hrají: Jim Carrey, Renée Zellweger, Anthony Anderson, Robert Forster, Richard Jenkins, Zen Gesner, Mongo Brownlee, Jerod Mixon, Chris Cooper, Cam Neely

Původ a premiéra: USA, 2000

Pokračování 17 / 26 Poslední pokušení Krista Ježíš, skromný judejský tesař, začíná chápat, že je synem Božím. Jidáš ho zatáhne do akce proti římským okupantům – navzdory jeho protestům, že cestou ke spáse je láska, nikoli násilí. Břemeno být spasitelem lidstva Ježíše trápí po celý život a vede ho k pochybnostem. Když Ježíš umírá na kříži, pokoušejí ho vize obyčejného života v manželství s Marií Magdalenou... Velmi dobrý a excelentně obsazený film byl velmi kontroverzní už v době svého vzniku. Ježíš jako pochybující člověk, který by rád prožil normální život? V dnešní době, kdy se chodí kolem náboženských otázek po špičkách, aby se náhodou někdo neurazil, by už vůbec neměl šanci. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama

Původní název: The Last Temptation of Christ

Režie: Martin Scorsese

Hrají: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Paul Greco, Verna Bloom, Roberts Blossom, Gary Basaraba, Victor Argo, Michael Been, John Lurie

Původ a premiéra: USA, 1988

Pokračování 18 / 26 Skandální odhalení Počítačový expert je žalován svojí nadřízenou za sexuální obtěžování. Událost přitom probíhala zcela opačně a muž svojí bývalou přítelkyni odmítl. Hra o jeho kariéru začíná. S odstupem let se to asi bude zdát divné, ale film ve kterém je obětí sexuálního obtěžování úspěšný ženatý muž středního věku, měl při rozpočtu 55 miliónů dolarů poměrně velké tržby. Nakonec to bylo 214 miliónů dolarů. Hlavním lákadlem byla herecká dvojice Michael Douglas, který měl za sebou velmi úspěšný Základní instinkt, a Demi Moore na vrcholu své slávy. Ve své době byla scéna, v níž Demi Moore svádí Douglase, brána jako sexy moment. V éře #MeToo má ale úplně jiné konotace. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Thrillery

Původní název: Disclosure

Režie: Barry Levinson

Hrají: Michael Douglas, Donald Sutherland, Jacqueline Kim, Roma Maffia, Suzie Plakson, Nicholas Sadler, Demi Moore, Dylan Baker, Caroline Goodall, Rosemary Forsyth

Původ a premiéra: USA, 1994

Pokračování 19 / 26 Zkrocená hora Milostný příběh dvou mladých kovbojů, kteří se poznali v létě roku 1963, když pracovali na hoře Brokeback. Oba spolu prožijí drsné a silné léto, které se promění v celoživotní vztah, jenž je v rozporu s životy, které by měli žít. Byť jde o slavný a komerčně úspěšný film, který ve své době otevřel tabuizované téma, v dnešní době se například velmi klade důraz na to, aby takové role byly obsazeny herci, kteří jsou skutečně homosexuální. Navíc i když má někdo pocit, že podobných filmů je hodně, tak v některých státech by se film už vůbec nepromítal, protože by „narušil tradiční hodnoty“. Ač se to nezdá, natočit velkorozpočtový film o LGBTQ lidech je v dnešní době velmi riskantní krok. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Brokeback Mountain

Režie: Ang Lee

Hrají: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Randy Quaid, Michelle Williams, Anne Hathaway, Larry Reese, Valerie Planche, Marty Antonini, Linda Cardellini, Anna Faris

Původ a premiéra: USA, 2005

Pokračování 20 / 26 Forrest Gump Člověk s nízkým IQ dokázal v životě velké věci a byl přítomen významným historickým událostem. V každém případě daleko překonal to, co si kdokoli představoval, že by mohl dokázat. Přes všechno, čeho dosáhl, mu však jeho jediná pravá láska uniká. Forrest Gump je příběh muže, který se povznesl nad své problémy a který dokázal, že odhodlání, odvaha a láska jsou důležitější než schopnosti. Proč je tento oblíbený, výborný Oscarový film také na našem seznamu? Ani on se v posledních letech nevyhnul útokům. Někteří kritici a aktivisté tvrdí, že film zobrazuje mentální postižení velmi zjednodušeně a často používá nesprávný a urážlivý jazyk k popisu mentálních postižení. Kontroverze budí i sexuální symbolika filmu, zejména postava Forrestovy životní lásky. Dle názoru kritiků film zobrazuje Jenny jako nevěrnou a promiskuitní, což dle nich posiluje stereotypy o ženách. Takže i Forrest Gump se zařadil mezi filmy, které by v dnešní době musely vypadat jinak. Hodnocení Kinobox.cz: 93 % Žánr: Drama

Režie: Robert Zemeckis

Hrají: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Michael Conner Humphreys, Hanna Hall, Haley Joel Osment, Siobhan Fallon Hogan, Afemo Omilami

Původ a premiéra: USA, 1994

Pokračování 21 / 26 Purpurová barva Vynikající film byl natočen podle stejnojmenného románu Alice Walkerové, oceněného Pulitzerovou cenou. Bohatě strukturovaný děj, zahrnující několik desetiletí, vypráví příběh Celie, nevzdělané venkovské ženy z amerického Jihu. Po vynuceném sňatku s hrubým mužem, kterého musí oslovovat pane, se Celie uzavírá do sebe a se svým trápením se svěřuje pouze Bohu. Až přátelství se dvěma skvělými ženami jí dodá sílu, z níž čerpá sebedůvěru a schopnost odpustit. U nás málo známé dílo slavného režiséra Stevena Spielberga bylo nominováno na 12 Oscarů. Whoopi Goldberg, která hraje hlavní roli, za svoji roli získala Zlatý glóbus. Film ukazuje problémy, které afroamerické ženy v té době zažívaly, a zaznamenal kasovní úspěch. Je zde ale problematické téma, které nestaví afroamerické muže do nejlepšího světla. I když drsně ukazuje i bezpráví ze strany bývalých otrokářů, dnes by nebylo možné, aby film režíroval běloch. Ani tak slavný, jako je Steven Spielberg. V roce 2023 tudíž román přetočil Blitz Bazawule z Ghany – výsledkem je průměrně hodnocený muzikál... Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Drama

Původní název: The Color Purple

Režie: Steven Spielberg

Hrají: Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Danny Glover, Akosua Busia, Oprah Winfrey, Willard E. Pugh, Desreta Jackson, Rae Dawn Chong, Adolph Caesar, Dana Ivey

Původ a premiéra: USA, 1985

Pokračování 22 / 26 Aladin Aladin je chudý chlapec z tržiště, jehož jediným majetkem i přítelem je jeho opička Abu. Denně sní svůj sen o úniku z bezútěšného života v bídě a o lásce krásné princezny Jasmíny. Osud se nakloní v jeho prospěch, když jej chce zlý sultánův rádce Džafar využít k získání kouzelné lampy z jeskyně, skryté uprostřed pouště. Aladin se stane majitelem kouzelného koberce a lampy, jejíž dobrý džin mu může splnit tři přání... Známá a oblíbená verze z roku 1992 bývá často kritizována kvůli zobrazování arabské i muslimské kultury a stereotypům, které bývají s těmito kulturami spojenými. A co Džin jako symbolický černoch (byť zde modrý), zcela závislý na bílém hrdinovi Aladdinovi? Přidejte ještě mraky velmi trefných improvizovaných vtipů bělocha Robina Williamse, který v originále Džina mluvil. Aladin se nedávno dočkal nové hrané verze, a byť ji režíroval odvážný Guy Ritchie, výsledkem je nemastný, neslaný pohádkový muzikál. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Aladdin

Režie: Ron Clements, John Musker

Hrají: Scott Weinger, Robin Williams, Linda Larkin, Jonathan Freeman, Frank Welker, Gilbert Gottfried, Douglas Seale, Charlie Adler, Corey Burton, Jim Cummings

Původ a premiéra: USA, 1992

Pokračování 23 / 26 Mechanický pomeranč Chuligán a týpek s buřinkou na hlavě má svůj vlastní styl, jak se dobře pobavit. Obvykle však s tragickými následky pro ostatní. Alexova proměna z amorálního fracka na řádného občana s vymytým mozkem a zase zpátky je základním kamenem šokující futuristické vize budoucnosti. Stanley Kubrick film natočil podle novely Anthonyho Burgese. Nezapomenutelné záběry, dokonale zapadající hudební doprovod a fascinující, surový jazyk Alexe a jeho kámošů – to jsou atributy pomocí nichž vytváří úchvatný příběh o naprosté ztrátě morálky. Film byl už na svoji dobu velmi násilný. Nechybí v něm brutální scény, včetně znásilnění. Kvůli tomu se dočkal zákazů v několika zemích, zároveň si ale odnesl několik ocenění filmových kritiků a dočkal se nominací na Oscara, Zlatý glóbus či cenu Britské akademie. Otevírá totiž také problematickou politickou otázkou, zda by společnost měla mít právo ovládat chování jednotlivce. Podobně kontroverzní film od té doby nevznikl a asi už nevnikne. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: A Clockwork Orange

Režie: Stanley Kubrick

Hrají: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Adrienne Corri, Michael Bates, Warren Clarke, James Marcus, Michael Tarn, Carl Duering, Paul Farrell, Miriam Karlin

Původ a premiéra: Velká Británie, 1971

Pokračování 24 / 26 Jih proti Severu Slavný příběh velké lásky i zrady. Vášnivá, manipulativní žena a drsný frajer prožívají bouřlivý milostný vztah na americkém Jihu během americké občanské války. Ve své době byl film nominován na třináct Oscarů, z čehož rovnou osm získal. Dlouhá léta šlo o nedostižnou klasiku, která ale v posledních letech bývá označována za rasistické, xenofobní dílo, neboť vytváří nostalgický obraz otroctví. Dle některých by měl film být stažen a zcela zakázán. A rozhodně by se dnes nedal takhle natočit znovu. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Romantické filmy

Původní název: Gone with the Wind

Režie: George Cukor, Sam Wood, Victor Fleming

Hrají: Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Hattie McDaniel, Thomas Mitchell, Barbara O'Neil, Evelyn Keyes, Ann Rutherford, George Reeves

Původ a premiéra: USA, 1939

Pokračování 25 / 26 Mlčení jehňátek Aby odhalila sériového vraha mladých dívek, musí se mladá agentka FBI vypravit do přísně střežené věznice a nechat si poradit od jiného zabijáka – Hannibala Lectera. Ve slavném oscarovém thrileru je hlavním záporákem chlap, který stahuje ženy z kůže a šije si z ní pak šaty. Někteří kritici a feministky z řad homosexuálů se domnívají, že filmové ztvárnění Buffalo Billa negativně spojuje LGBT komunitu s deviací, psychopatií a násilím. Lecter sice výslovně prohlašuje, že Bill „ve skutečnosti není transsexuál“ a Billova sexuální orientace není ve filmu nikdy explicitně uvedena, v dnešní době by se takový záporák v hvězdně obsazeném velkorozpočtovém filmu rozhodně už nemohl objevit. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Horory

Původní název: The Silence of the Lambs

Režie: Jonathan Demme

Hrají: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Brooke Smith, Diane Baker, Kasi Lemmons, Frankie Faison, Tracey Walter, Charles Napier

Původ a premiéra: USA, 1991

Pokračování 26 / 26 Přátelé A na závěr překvapení. Známý, extrémně populární seriál Přátelé by už dnes také nešel natočit. Nebo by vypadal úplně jinak. Proč? Odehrává se sice v multikulturním New Yorku, ale máte zde téměř výhradně bílé heterosexuální postavy. Přidejte opakované vtipy na účet LGBTQ+, Chandlerovy obavy z toho, že bude považován za gaye, nebo zlehčování lesbického vztahu Carol a Susan. Dnes už neprojde ani fat-shaming, kdy je obézní verze Moniky terčem posměchu, nebo Joeyho sexistické narážky na ženy. Mnohé vtipy, které v 90. letech působily neškodně, jsou dnes vnímány jako necitlivé nebo urážlivé. Tvůrci později připustili určité chyby, včetně nedostatku rasové rozmanitosti. Kontroverze okolo seriálu zkrátka odrážejí změnu hodnot a citlivosti, ke které za posledních třicet let ve společnosti došlo. Přátelé ale přesto zůstávají fenoménem s obrovskou fanouškovskou základnou. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Friends

Hrají: Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow

Původ a premiéra: USA, 1994

Most!

Česká soda

Dědictví aneb Kurvahošigutntág

Malá Velká Británie

Šerifská hvězda

Ali G in da house Znáte ještě nějaké jiné filmy, na které by si dnes už asi nikdo netroufl?

