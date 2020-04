Král: nástup Jindřicha V. na trůn v působivém historickém dramatu od Netflixu [recenze filmu]

Historické drama o moci, zodpovědnosti, odkazu otců, manipulativních dvorských intrikách i o tom, jakým způsobem se dá tato moc udržovat a upevňovat.

Jedním z nejlepších filmů z loňské produkce Netflixu se stalo historické drama Král, které se v nabídce této streamovací služby objevilo na začátku listopadu. Natočil ho jako svůj čtvrtý celovečerní snímek australský režisér David Michôd (Království zvěrstev, Cesta, War Machine), který se na něm spolu s hercem Joelem Edgertonem podílel i jako scenárista a producent.

Při tvorbě scénáře vycházeli z historických her Williama Shakespeara Jindřich IV. (1. a 2. část) a Jindřich V., přičemž se jim velmi dobře podařilo motivy z nich poskládat do soudržného dramatického tvaru, který neprozrazuje svůj divadelní základ. Nebo na něj neodkazuje.

On je ale přesto patrný v tom, jak scenáristé přistupují k historické realitě, jež se drží shakespearovské interpretace. Nesledujeme tak příběh, který by byl zcela věrný historickým faktům, ale takový, který je posouvá směrem k tomu, o čem chce film vypovídat. O moci, zodpovědnosti, odkazu otců, manipulativních dvorských intrikách i o tom, jakým způsobem se dá tato moc udržovat a upevňovat.

Vládnout lépe než otec

Vyprávění nás vtahuje do jedné z významných kapitol Stoleté války mezi Anglií a Francií a sleduje nástup na trůn panovníka, kterému se jako jedinému podařilo sjednotit anglickou a francouzskou korunu pod jednu osobu. Tím králem byl Jindřich V. (Timothée Chalamet), nejstarší syn Jindřicha IV. (Ben Mendelsohn).

Spory o správu země i jeho vnější politiku se staly předmětem sváru mezi otcem a synem, jemuž jeho otec kvůli tomu chce upřít dědičné právo na královský trůn. A tak zatímco se churavějící král vyčerpává alkoholem, vnitřními boji s rebelujícími šlechtickými rody i válkou s Francií, jeho zavržený, neposlušný syn se ve společnosti Johna Falstaffa (Joel Edgerton) oddává pití a děvkám.

Když ale v bitvě padne Jindřichův mladší bratr Thomas (Dean-Charles Chapman) a umírá i jeho otec, tíha královské odpovědnosti se přenáší na Jindřicha, nazývaného přáteli Hal. Ten po svém otci přebírá zemi, zmítanou rodovými válkami i tou s Francií.

Ani ne šestadvacetiletý Jindřich V. nechce pokračovat v politice svého otce a vnitřní i vnější spory chce urovnat i za cenu toho, že to z jeho strany bude vypadat jako slabost. Přechází i provokativní dárek ke korunovaci od prince Ludvíka (Robert Pattinson), syna francouzského krále Karla VI. (Thibault de Montalembert).

Mladý král, plný ideálů a představy, že bude vládnout lépe než jeho otec, ke zděděnému konfliktu s Francií zaujme zprvu pacifistický postoj, ale pod tlakem okolností, kdy se zdá, že francouzská strana usiluje o jeho život přímo na jeho dvoře, se nechá svým rádcem Williamem Gascoignem (Sean Harris) přimět k tomu, aby Francii vyhlásil válku.

Úmorná bitva v bahnitém terénu

Zatímco první polovina 140 minutového snímku se věnuje situaci na anglickém dvoře, ta druhá se zaobírá Jindřichovým válečným tažením do Francie, v níž je provokován svým rivalem, princem Ludvíkem. A i když se i za této situace snaží vyhnout válečnému krveprolití, eskalace konfliktu se ukáže nakonec jako nevyhnutelná. Vše pak vrcholí slavnou bitvou u Azincourtu, po níž byla nucena Francie kapitulovat.

Jindřich V. si poté sňatkem s Kateřinou z Valois (Lily-Rose Depp), dcerou Karla VI. zajistil nárok na jeho následnictví na francouzském trůnu. A to ona ho pak v epilogu vyprávění přiměje k zamyšlení nad tím, kdo skutečně vyprovokoval konflikt s Anglií a jaké zájmy přitom sledoval.

Historické drama tak funguje velmi dobře jak v komorních dialogových scénách, ve kterých jde o spřádání intrik na královském dvoře, tak v bitevních scénách, kterých není zas tolik, vlastně jen ta jedna hlavní u Azincourtu, která dostává podobu úporného lopocení v bahnitém terénu. Předchozí souboje se po velkých přípravách a přesunech vojsk odehrají ve formátu kontaktního rytířského boje jeden na jednoho a kapitulace hradního osazenstva.

Ta jedna bahnitá bitva je natočena velmi působivě a jde v ní o uplatnění taktiky početně znevýhodněné strany válečného konfliktu. Kameraman Adam Arkapaw ji snímá zblízka a ukazuje tak její vysilující ráz na hranici fyzických sil pro všechny, kteří se jí zúčastnili. Jeho práci je třeba ocenit ale i v klidnějších momentech, kdy díky pouštění měkkého světla do setmělých komnat královských hradů vytváří precizní obrazové kompozice, jež k tomuto žánru přesně sedí. Povedený je i hudební doprovod Nicholase Britella, který umocňuje dramatičnost dění na plátně.

Timothée Chalamet hereckým králem tohoto filmu

A v ocenění technické stránky filmu můžeme pokračovat, protože dobové kulisy, kostýmy a celková výprava velmi věrohodně evokují dobu počátku 15. století, kdy se děj odehrává. Za 23 milionový rozpočet se režisérovi podařilo vytvořit zdání mnohem výpravnějšího snímku, než je tomu ve skutečnosti.

Zručná režie se projevuje i v tom, že i když se délka filmu blíží ke dvěma a půl hodinám a jeho tempo je ne snad pomalé, ale spíš rozvážné, že se režisérovi daří děj dobře gradovat, aniž bychom se přitom dívali na hodinky. Velkou zásluhu na tom má i dobře sestavený herecký ansámbl, který nemá slabých členů, ale v němž přesto září jedno jméno.

To Timothée Chalamet se stává hereckým králem tohoto filmu, který bravurně zvládá všechny výrazové nuance, spojené s tím, jakou odpovědnost na sebe jeho postava vzala a jak se to podepisuje na jejích původních ideálech. Dobře to demonstruje vyřčená teze, že král nemá přátele, ale jen následovníky a nepřátele.

Režisér David Michôd kolem jeho osoby buduje soustředěné vyprávění, které se může opřít o kvalitní technickou stránku filmu i herecké výkony. Scenáristické dvojici se pak shakespearovský divadelní základ podařilo přetvořit do dramatického tvaru, který sice není historicky zcela věrný, ale přináší to hlavní, uvěřitelné charaktery a jejich vývoj. Ten probíhá na pozadí boje o moc a vliv, tedy tématu, které působí stále aktuálně.

