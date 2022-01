Krotitelé duchů: Odkaz - spielbergovské rodinné dobrodružství, které přivádí na scénu teenagerské hrdiny

Plusy Citlivá pocta Haroldu Ramisovi, původním filmům i tvorbě Reitmanova otce Minusy Film asi nerozjede obnovenou řadu s mladými hrdiny 6 /10 Hodnocení

První dva díly Krotitelů duchů z let 1984 a 1989 režíroval Ivan Reitman. Jejich pokračování se začalo připravovat už po dvojce, ale nakonec k němu nedošlo a v roce 2016 vznikl ženský reboot, na němž se Ivan Reitman podílel jen produkčně. Feigův snímek nenaplnil očekávání společnosti Sony a tak byla slavná značka svěřena opět do rodinného kruhu Reitmanových.

Egonův duch

Režijní a scenáristické taktovky se chopil syn Ivana Reitmana Jason, který zaujal filmy Juno nebo Lítám v tom. Ten slíbil, že film vrátí zpět fanouškům, což se mu podařilo. Společně s Gilem Kenanem jako spoluscenáristou důstojně vzkřísil oblíbenou látkou a její připomenutí zároveň zacílil na mladou generaci, která ujíždí na seriálu Stranger Things, jenž právě z osmdesátkové nostalgie těží.

Způsob, jakým vypravuje, tyto léta hodně připomíná. Reitman nikam nespěchá, dává ve skoro hodinové expozici prostor k představení postav a jejich rodinné a sociální situace, aby je pak v druhé půli časové stopáže vrhl do akce. To, že v ní dominanci přebírají teenageři, spojení rodinným poutem s jedním ze čtveřice původních krotitelů duchů, je velmi elegantní a současně pietní řešení, jak propojit staré příběhy s tím novým.

Oni teenageři jsou vnoučata Egona Spenglera, jehož představitel Harold Ramis v roce 2014 zemřel. Odkaz je mu věnován a zároveň se nad ním vznáší jeho, nebo přesněji Egonův duch. Občané městečka v Oklahomě, kde Egon na samotě žil a kam přijíždí dvaatřicet let po událostech druhého dílu jeho dcera Callie (Carrie Coon) s patnáctiletým synem Trevorem (Finn Wolfhard) a dvanáctiletou dcerou Phoebe (Mckenna Grace), aby převzali dědictví po něm v podobě zchátralé usedlosti, dávají jeho novým nájemníkům na každém kroku najevo, jak podivínskou figurou jejich odcizený příbuzný byl.

Jaký důvod vedl k tomuto odcizení a jaký odkaz Egon svým nejbližším zanechal, právě na tomto půdorysu buduje Reitman zápletku, která spojuje nové hrdiny s původními krotiteli duchů. Bill Murray, Dan Aykroyd a Ernie Hudson se dostanou ke slovu ve finále, jež vzbuzuje dojetí na více úrovních, k nimž je třeba znát okolnosti rozepří mezi Murraym a Ramisem.

Phoebe hlavním tahounem

Neposedným účesem, nerdovskou osobností a vědeckým zápalem na Egona odkazuje jeho vnučka Phoebe, která se stává hlavním tahounem vyprávění. Při jejím potýkání se s duchy jen musíme přijmout, jak snadno si osvojuje všechny zbraně a pasti, které její dědeček v domě zanechal a s jakým klidem a rozvahou se do těchto soubojů pouští.

Její filmový bratr si zahrál v již zmíněném Stranger Things a zde mu scenáristé kromě řidičského umění přihrávají i romantickou linii. Ta probíhá i mezi jejich matkou a učitelem v podání Paula Rudda, který se kromě seismologie zabývá i parapsychologií. Je velkým fanouškem Krotitelů duchů a takovou starší verzí obou vnímavých teenagerů.

Dospělé postavy se s těmi dospívajícími dobře doplňují a vzájemně se nezastiňují. Neuspokojivá sociální situace rodiny, načrtnutá v první půli vyprávění, slouží tvůrcům k definování pocitu vykořeněnosti nebo společenského outsiderství jejích členů, které dostane při střetu s duchy i novým prostředím možnost naplnění.

Fanouškovská nostalgie

Druhá polovina, citující scény z prvních Krotitelů duchů, včetně té finální, jede na vlně fanouškovské nostalgie. K ní patří i to, že noví strašáci jako Muncher jsou upgradem těch starších (Slimer). Totéž platí pro maršmelouny, kteří v mini verzích působí spíš roztomile.

I to je znakem nových Krotitelů duchů, že se v nich nebezpečí nebojíme, stejně jako postavy. Vnímáme ho spíš jako atrakci z lunaparku. Reitman se nesnaží o temnou notu, ale spíš o spielbergovské rodinné dobrodružství, které by mělo přivést do kin rodiče i jejich děti. Jedny z nostalgie, druhé ze zvědavosti, co tento fenomén obnáší.

Režisér ho přivedl znovu k světu v úhledném balení, kde kamera, hudba i triková stránka prokazují, že se umí pohybovat i v blockbusterových vodách. Přesto ale film trochu hledá důvod své existence. Je určitě citlivou poctou Haroldu Ramisovi, původním filmům i tvorbě Reitmanova otce, ale jinak ho vnímám spíš jako dovětek za prvními dvěma filmy nebo napravení reputace za ten třetí, než záležitost, která by se měla rozjet nějakou obnovenou řadu s mladými hrdiny. Ti jsou sympatičtí a určitě by na ní měli, ale zdá se mi, že i tak by byl další nostalgický návrat k této značce spíše zbytečný.

Krotitelé duchů: Odkaz