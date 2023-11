Krvavý seriál Echo od Marvelu otestuje diváky. Bude na Disney+ i na Hulu a všechny díly mají být uvedeny najednou

Jak jsme před pár dny psali, tak Disney ovládne celé Hulu. Jedním z prvních seriálů, který se zároveň objeví na obou platformách bude nový seriál od Marvelu – Echo. A zároveň všech pět dílů bude uvolněno najednou, tedy podobně jako u seriálů na Netflixu.

Informace tak přichází jen několik dní poté, co se Disney zavázal odkoupit podíl společnosti Comcast v Hulu. Všechny zajímá, co bude znamenat pro budoucnost menší streamovací služby. Hulu sice nemá tolik předplatitelů jako Disney Plus, ale kromě živého vysílání nabízí mnohem násilnější a „dospělejší“ obsah než Disney Plus, který se zaměřuje spíše na dětskou a rodinnou tvorbu.

Seriál Echo je v podstatě spin-off seriálu Hawkeye (který byl jako jeden z mála opravdu povedený). Právě v něm se objevila Maya Lopez, kterou hraje Alaqua Cox. A seriál Hawkeye zároveň vrátil do hry Wilsona Fiska, kterého ztvárnil v už na Netflixu výborný Vincent D’Onofrio. Do třetice všeho dobrého se v seriálu má objevit také Charlie Cox (Daredevil), který se mihl už ve filmu Spider-Man: Bez domova.

Jak to vypadá, tak Seriál Echo také také na v posledních letech diváky a kritiky poměrně špatně přijímané seriály Marvelu. Novinka má být dospělejší, brutálnější – lidé jsou ubíjeni k smrti a stříleni do hlavy. A to je zkrátka něco, čemu se Marvel u filmů (ale i v seriálech) úzkostlivě vyhýbal. Naproti tomu seriály, které původně vznikaly na Netflixu (zmíněný povedený Daredevil) byly naopak dospělejší a podstatně drsnější.

O čem má seriál být? Maya Lopez se po událostech v New Yorku (seriál Hawkeye) vrací do svého rodného města, kde se musí vyrovnat se svou minulostí a zároveň se znovu spojit se svou rodinou a komunitou. Přitom nezůstane žádný špatný skutek nepotrestán.

V pěti epizodách seriálu Echo si kromě zmíněné trojice také zahrají: Chaske Spencer (Wild Indian, Angličanka), Graham Greene (1883, Goliath), Tantoo Cardinalová (Zabijáci rozkvetlého měsíce, Stumptown), Devery Jacobsová (Reservation Dogs, Američtí bohové), Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs), či Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind).

Režie se ujaly Sydney Freelandová (Navajo) a Catriona McKenzieová (Gunaikurnai). Výkonnými producenty jsou Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonsoová, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayreová a Sydney Freelandová. Spoluvýkonnými producentkami jsou Jennifer L. Boothová a Amy Rardinová.

Zmíněný posun k dospělejšímu pojetí seriálů se ostatně už projevil v tom, že natáčení další sezóny Daredevila bylo přerušeno a scénáristi byli vyhozeni, protože se Marvelu nelíbilo směřování seriálu a jeho zaměření na soudní drama namísto pořádných, násilných akčních scén, kterými původní seriál bodoval na Netflixu. Echo by mohl ukázat, kam se seriály Marvelu budou dál ubírat, ale zároveň si Disney+ otestuje jak zájem diváků o dospělejší zpracování, tak na které platformě bude o něj větší zájem.

Celý seriál Echo bude mít premiéru Disney+ 10. ledna 2024