Kuki extra: nový neomezený tarif pro náročné televizní diváky a filmové fanoušky

Internetová televize Kuki zavádí nový tarif Kuki extra. Hlavním lákadlem je kompletní nabídka 147 programů, možnost sledování na větším počtu zařízení a přístup do online knihovny filmů a seriálů. Tarif je určen především početným domácnostem a filmovým a televizním nadšencům.

Nejnovější přírůstek do nabídky Kuki, tarif Extra zahrnuje všech 147 televizních kanálů, a to včetně prémiových programů z rodiny HBO a Cinemax, součástí je i přístup do online platformy HBO Go, umožňuje nahrávat až 100 hodin obsahu.

Cekem tarif Kuki Extra zahrnuje:

​všech 147 kanálů najednou

prémiový balíček Navíc HBO (kanály HBO 1 HD, HBO 2 HD, HBO 3 HD a přístup do HBO GO)

filmový balíček Navíc Cinemax (kanály Cinemax 1 HD, Cinemax 2 HD)

vylepšení Navíc seriály

vylepšení Nahrávám 100

vylepšení Navíc kino a Navíc kino plus

přístup do jednorázové půjčovny filmů Kino

sledování Kuki na 3 fixních (2x Navíc telka) a 5 mobilních zařízeních

zpětné přehrávání až 7 dní

každý měsíc promo kanál zdarma

Nový tarif doplňuje dosavadní nabídku společnosti, kterou tvořily tarify Kuki start, Kuki menší a klientsky nejpopulárnější Kuki větší.

Nejedná se o jedinou novinku letošního podzimu. Před dvěma měsíci dostali stávající zákazníci Kuki vylepšení v podobě uživatelských profilů a nastavitelného vzhledu prostředí aplikace. Nově lze ovládat přehrávání v televizi pomocí mobilu, přepnout ze zpětného na živé vysílání v rámci jednoho pořadu, k dispozici je také stále oblíbenější doporučený obsah šitý na míru dle obsahu, který konkrétní uživatel sleduje. Změny se dočkalo i vyhledávání jednotlivých kanálů.

Zdroj: TS, Kuki