Kupujeme televizor: kdy vyžadovat HDMI 2.1 a kdy stačí HDMI 2.0

HDMI 2.1 letos dorazilo v plné síle a už není výsadou několika televizorů. Co přináší hráčům? A co filmovým fanouškům?

Letos je téměř všichni výrobci prémiových TV vybavují své televizory alespoň jedním vstupem HDMI ve verzi 2.1. Pokud ale vybíráte nový televizor, tak se asi leckoho napadne, že HDMI 2.0b je zastaralé, když je zde přece HDMI 2.1. Ale tak to není.

Pokud to zjednodušíme, tak HDMI 2.1 přináší zejména funkce pro hráče počítačových her a majitele nejnovějších herních konzolí (PlayStation 5 a Xbox One X). U počítačů nabídnou konektor HDMI 2.1 až grafiky série RTX 3000 nebo AMD Radeon 6000. Dalším faktem je, že hráči dlouhá léta hráli na běžných televizorech a nebrali to jako velkou újmu – důležitá byla především velká plocha a rozumná odezva (tzv. input lag). Pokud tedy máte například PS4, tak HDMI 2.1 stejně nevyužijete, navíc i u PS5 jde pouze o některé hry, nikoliv o všechny.

HDMI 2.1 aktuálně ocení především majitel nejnovějších herních konzolí

Pro sledování filmů bohatě stačí HDMI 2.0b. Zastaralé je HDMI 1.4 – to umí zobrazení maximálně 4K/30p (což je pro zobrazení her žalostně málo), ale tuto verzi televizory už nemají. HDMI 2.0 není sice žádný lamač rekordů, zvládne 4K/60p, ale současné zdroje videa vyšší kvalitu stejně nenabídnou.

Problém s HDMI 2.1 je nutnost nativní podpory režimu 4K120P, tedy 4K rozlišení při 120 snímcích za sekundu. A na to potřebujete 100 Hz obrazovku. Což automaticky znamená dražší televizor nad 20 tisíc.

HDMI 2.1 – obraz

Ano, nejnovější verze HDMI je verze 2.1. Byla uvedena už 29. listopadu 2017, ale vzhledem k tomu, že se čipy s tímto rozhraním nevyráběly, reálně se v roce 2018 v televizorech vůbec novější verze neobjevila. První televizory dorazily až v druhé půli roku 2019. Ani v roce 2020 to s HDMI 2.1 nebyla žádná sláva. Nabídly ho OLEDy LG, QLED televizory Samsung... a tím jsme skončili.



LG loni začalo prodávat 48" 4K OLED s HDMI 2.1 zaměřený na hráče.

Je však dražší, než větší 55" verze.

Letos (v roce 2021) představuje u prémiových televizorů HDMI 2.1 v podstatě standard, ale ve střední a ekonomické třídě HDMI 2.1 nenajdete. Důvod je nejen v potřebě 100Hz/120Hz obrazovky.



Televizory Samsung QLED mají nejen HDMI 2.1,

ale také speciální herní režim pro snížení zpoždění obrazu

Nová verze přináší nabízí zejména podporu vyššího datového toku z 18 Gbps (HDMI2.0) na až 48 Gbps (HDMI 2.1). V praxi to znamená papírovou podporu UHD videa s rozlišením až 10K se 100/120 snímky za sekundu s podporou 16bitové barevné hloubky.

Také nativně definuje podporu HDR formátů s dynamickým HDR (Dolby Vision), ten ale TV starší s HDMI 2.0b zvládají také, i když papírově by měla umět pouze statická metadata. Co se obrazu týče, tak HDMI 2.1 spíše definuje standard pro budoucnost, než že by současná verze byla zcela nedostatečná.



HDMI 2.1 definuje podporu až pro videa videa

s rozlišením až 10K se 100/120 snímky za sekundu

Pro hráče je ale daleko důležitější zmiňovaná podpora frekvence 100/120 sn./s u rozlišení 4K. Mezi vylepšení patří také podpora dynamického HDR. Navíc tu jsou funkce, které využijí v budoucnu hráči.

VRR (Variable Refresh Rate): variabilní obnovovací frekvence sníží nebo odstraní sekání obrazu a lag, ve výsledku to znamená plynulejší obraz u počítačových her. U počítačů ji známe jako G-Sync nebo Freesync.

variabilní obnovovací frekvence sníží nebo odstraní sekání obrazu a lag, ve výsledku to znamená plynulejší obraz u počítačových her. U počítačů ji známe jako G-Sync nebo Freesync. ALLM ( Auto Low Latency Mode): automatické přepnutí do herního režimu, optimalizace zpracování obrazu a zpoždění obrazu pro hry. ALLM umožní zdroji obrazu automaticky zvolit optimální režim v závislosti na obsahu. Funkci musí samozřejmě podporovat i zdroj obrazu, tedy herní konzole nebo počítač.

automatické přepnutí do herního režimu, optimalizace zpracování obrazu a zpoždění obrazu pro hry. ALLM umožní zdroji obrazu automaticky zvolit optimální režim v závislosti na obsahu. Funkci musí samozřejmě podporovat i zdroj obrazu, tedy herní konzole nebo počítač. QMS (Quick Media Switching) rychlé přepínání snímkové frekvence znamená eliminaci černých snímků při přepínání různých zdrojů obrazu. Funkce využívá VRR mechanismus.

rychlé přepínání snímkové frekvence znamená eliminaci černých snímků při přepínání různých zdrojů obrazu. Funkce využívá VRR mechanismus. QFT (Quick Frame Transport) snížení zpoždění, využitelné u počítačových her a interaktivní real-time virtuální reality.

U levnějších 50Hz/60Hz TV s HDMI 2.0b výrobci nabízejí ALLM režim, ten zde ale pracuje samozřejmě v nižším rozsahu 48 Hz až 60 Hz.

ARC vs. eARC

Poměrně zajímavým vylepšením HDMI 2.1 je lepší zpětný zvukový kanál s více funkcemi, který změnil název z ARC na eARC. Předem ale musím říct, že eARC najdete i u televizorů s HDMI 2.0.

Zpětný zvukový kanál ARC je u televizorů v posledních letech asi nevyužívanější funkcí televizorů. V praxi HDMI vstup televizoru zároveň umí posílat ven zvuk. Pokud tedy máte například soundbar, televizor po jeho připojení přes HDMI místo do svých reproduktorů začne posílat zvuk do externího zařízení. Výhodou je také fakt, že hlasitost reprodukce potom můžete regulovat přímo dálkovým ovladačem k televizoru a nepotřebujete samostatný ovladač. To zajišťuje standard HDMI CEC (Consumer Electronic Control). Výrobci pro funkci mají své názvy (SimpLink, Anynet+, BRAVIA Sync), ale fungují stejně a přes různá jména jsou kompatibilní, nepotřebujete tedy TV a soundbar stejného výrobce.



ARC/eARC kanál najdete na jednom vstupu.

Pokud televizor má eARC, tak zpravidla musíte přepnout režim z ARC na eARC,

nativně bývá nastavená starší varianta

ARC kanál je zpravidla pouze u jednom HDMI vstupu, bývají však výjimky. Problém ARC funkce (přišla s HDMI 1.4 v roce 2009) ale je, že není přesně specifikováno, jaké formáty televizor musí „posílat“ ven, a tak klidně může z HDMI posílat zpět pouze dvoukanálový zvuk, místo 5.1 kanálového prostorového. O podpoře novějších zvukových HD formátů nemluvě.

Případné problémy s funkčností u ARC může vyřešit případně přepnutí výstupu zvuku, kdy v menu televizoru bývá někdy na výběr ze dvou možností – bitstream (televizor na data nesáhne) nebo PCM (televizor se pokusí zvuk dekódovat).

U soundbarů také záleží na tom, jaké formáty zvuku podporuje, levnější podporují pouze Dolby Digital, neumí formáty jako DTS či jakýkoliv vyšší. U dražších s podporou Dolby Atmos pak soundbary většinou mají HDMI vstup i výstup (tedy dva konektory), počítá se s tím, že stávající televizory zkrátka kvalitnější zvuk přenášet přes ARC kanál neumí.



U televizoru s eARC se nemusí zvuk z 4K Blu-ray přehrávače už samostatně vést přes soundbar, ale televizor zvládne přeposlat prostorový zvuk. Starší televizory s HDMI ARC výstupem HD zvuk s vysokým datovým tokem „neumí“.

Tyto problémy odstraňuje právě rozšířený zpětný audiokanál, zkráceně eARC. Přidává podporu nových kvalitnějších formátů prostorového zvuku, jako jsou Dolby Atmos, DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD – to platí zejména pro majitele 4K HDR Blu-ray přehrávačů. Neflix (a další streamovací služby) svůj Dolby Atmos zvuk vysílá ve formátu Dolby Digital Plus s datovým tokem 768 kbps, takže i přes starší ARC tento zvuk do soundbaru s Dolby Atmos dostanete.

Dolby Atmos na Netflixu a dalších streamovacích službách se spokojí i s běžným HDMI ARC

Nový eARC také odstraňuje problém posunu obrazu a zvuku. Starší ARC mělo úpravu časování zvuku vůči obrazu jako volitelnou a ručně nastavitelnou funkci, nový eARC má funkci „Lip Sync“ , jak se oficiálně nazývá, automaticky. Některé televizory dovolují ruční nastavení přímo (například Panasonic, Philips), výrobci soundbarů možnost posunu synchronizace zvuku nabízejí také, nejde však o funkci, kterou mají naprosto všechny přístroje. Nový eARC to právě vyřeší za vás.

Samozřejmě že eARC musí podporovat soundbar i televizor. V praxi se o tuto funkci zajímejte u nových televizorů, stejně tak ne všechny nové soundbary eARC už podporují.