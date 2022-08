Kvalita obrazu na Netflixu, HBO a dalších službách? Neřešte ji, nebo si pořiďte 4K Blu-ray

U streamovacích služeb, jako jsou Netflix, Disney+, HBO Max a další, se často diskutuje o kvalitě obrazu a zvuku. Kdo ji má nejlepší?

Klidně můžeme začít z druhé strany: ze známějších služeb je nejhorší české Voyo, které zůstává na Full HD a nemá v plánu cokoliv lepšího. Nicméně český divák si Voyo platí kvůli českému obsahu a dabingu – u „Růžovky“ kvalita 4K Dolby Vision asi není důležitá.

Video nemůže být lepší než zdroj

Než začneme s kvalitou 4K, je třeba si uvědomit základní věc – každý film, či seriál má maximálně takovou kvalitu, jakou měl původní zdroj, který se digitalizoval. Proto spousta obsahu streamovacích služeb je v rozlišení SD, část v HD, či Full HD.

Ani relativně nová tvorba nemusí být vždy ve kvalitě 4K HDR. Příkladem budiž film Miami Vice z roku 2006, který byl točený digitálně, a tak i Blu-ray trpí velmi vysokým šumem (prostě spoustou barevných teček). U scén z klubu si pak možná budete říkat, že máte rozbitý televizor.

Miami Vice (2006). Zdroj: Blu-ray.com

Záleží také na nastavení obrazu a celkově na kvalitě televizoru. Filmový režim nebo Filmmaker Mode jsou milosrdnější a vhodnější, protože obraz není přeostřený a nebývá přepálený kontrast. Dynamický nebo Standardní obrazový režim nabídnou sice líbivý obraz, ale kromě jeho nepřirozenosti se často zvýrazní obrazové chyby původního videa. A k tomu můžeme připočíst fakt, že spousta televizorů nižší a střední třídy má nízký jas a kontrast – HDR tedy přehraje, ale nezobrazí s potřebnou intenzitou.

Spousta levných televizorů s panely IPS má černou barvu šedou a nízký statický kontrast. I relativně kvalitní obraz na nich vypadá tragicky, zejména když se zapne Dynamický obrazový režim. Na první pohled uvidíte nepřirozené podání pleti, časté je zářivě zelené/radioaktivní zobrazení trávy. A s tím ale nemá kvalita videa streamovacích služeb nic společného. Problém je v televizoru, v jeho nastavení, případně sedí v křesle před televizorem.

A nejlepší je...

Co se týče streamovacích služeb, svojí kvalitou a datovým tokem s přehledem vede Sony Bravia Core, která nabízí streamování filmů rychlostí 80 Mb/s. Divák ji ale nemá šanci běžně získat, neboť je omezena pouze pro televizory Sony Bravia vyšších a nejvyšších řad. Služba v podstatě nahrazuje 4K Blu-ray disky zdarma, nejde tedy o běžnou komerční záležitost.



Nejvyšší kvalitu ze streamovacích služeb má Sony Bravia Core.

Že ji neznáte? Nejde totiž předplatit, jede o dočasnou službu zdarma k prémiovým TV Sony Bravia XR

Apple TV+ i Disney+ se nyní chlubí maximální rychlostí přenosu dat až 40 Mb/s, respektive 30 Mb/s. Netflix doporučuje 25 Mb/s, průměrně používá 17 Mb/s. HBO Max doporučuje také 25 Mb/s. Nicméně u Wonder Woman 1984 bylo naměřeno průměrně 19 Mb/s, v některých scénách bylo využito až 32 Mb/s. Záleží na zařízení, síti, ale i počtu sledujících ve vašem regionu. Velké množství diváků může dočasně snížit kvalitu pro všechny.

Objem přenesených dat netvoří celý výsledek. Je třeba si také uvědomit, že veškerá videa jsou komprimovaná a navíc se velmi liší nastavení různých kodeků, které mohou mít různou kvalitu obrazu při stejném bitratu. Hodina nekomprimovaného 4K videa znamená více než 5 terabajtů dat – to nezvládne jakýkoliv stream, ba dokonce ani disk Blu-ray. Ke slovu tak přichází komprimace dat, tj. vypuštění velmi malých detailů obrazu. Kolik se vypustí, záleží na tom, zda sledujete Blu-ray disk, nebo streamujete z internetu.

Rozlišení zůstává 3 840 × 2 160 bodů, ale data jsou redukovaná. Velmi zjednodušeně řečeno: komprese odstraní nadbytečné nebo nepotřebné informace a zároveň si pomáhá tím, že aktualizuje pouze ty body, které se mezi snímky mění.

Problematických bývá „hodně změn“ + „hodně objektů“, typicky sport a hlavy diváků, které se různě hýbají. Můžete si všimnout, že přírodopisné filmy využívají ze stejného důvodu pomalé pohyby kamerou. Pokud je ve filmu akce, pohybující se drobné objekty, hluboká černá, tak rozdíly mohou být opravdu patrné. Dobrým příkladem může být datový tok videa HEVC z disku Blu-ray 4k nové Duny. V náročnějších záběrech dosahuje téměř 90 Mb/s, v jiných má méně – 50 až 60 Mb/s.

Dune (2021) HBO Max 4K/Dolby Vision stream (zdroj: hd-report.com)

Dune (2021) 4K Blu-ray (zdroj: hd-report.com)

Kvalita komprese se může lišit nejen v rámci různých služeb, ale i v rámci jedné. Před časem například Netflix znovu komprimoval některé filmy a ve výsledku při nižším datovém toku měly stejnou, nebo i vyšší kvalitu obrazu.

Na disky Blu-ray 4K lze uložit až 100 GB, což je obrovský objem dat. Proti Netflixu tak Blu-ray „streamuje“ (přes HDMI do televizoru) 3 až 5krát vyšší rychlostí. Netflix komprimuje filmy a pořady mnohem více než Blu-ray.

U streamovacích služeb vstupuje do hry ještě jeden faktor, a to jiný mastering, zkrátka o trochu jiné „výrobní“ nastavení obrazu. To může být světlejší/tmavší, ale také může mít jiné barevné ladění. Na ukázkových fotografiích vidíte rozdíl mezi Dunou z 4K Blu-Ray a ze 4K streamu – obojí v Dolby Vision.

Dune (2021) HBO Max 4K/Dolby Vision stream (zdroj: hd-report.com)

Dune (2021) 4K Blu-ray (zdroj: hd-report.com)

K tomu přičtěte HDR mastering, který bývá pro Dolby Vision a pro HDR10 odlišný. Ve výsledku tak dva korektně nastavené televizory mohou ukazovat jiný výsledek.

Navíc streamovací služby i 4K Blu-ray nabízejí HDR, ale jeho typ se liší. HDR10 je k dispozici v podstatě na všech discích a streamovacích službách, ale jde o statické HDR bez možnosti přizpůsobení se každé scéně. Tohle zvládá až HDR10+ a Dolby Vision. Amazon Prime Video podporuje HDR10+ (10bitové barvy), zatímco Netflix, HBO Max a Disney Plus používají Dolby Vision (12bitové barvy).

Jednoduché vysvětlení přínosu dynamického HDR.

Statické HDR10 neumožňuje individuální přizpůsobení scéně, až HDR10+/Dolby Vision umožní posunout dynamicky rozsah jasu i u jednotlivých scén.

Zdroj: The Indian Express / Chetan Nayak

Jestli si vysloveně potrpíte na maximální kvalitu obrazu a máte odpovídající prémiový televizor, raději si pořiďte 4K Blu-ray. Jeho obraz je kvalitnější než u streamovacích služeb. Nejvíce z něj vytěžíte u filmových trháků se spoustou detailů a nákladných efektů. Z výše zmíněného je ale současně jasné, že komorní konverzační dramata obrazově lepší nebudou.

Ještě se dotkneme zvuku. Zde jsou rozdíly také, ale opět velmi záleží na kvalitě vaší aparatury. 4K stream i 4K Blu-ray nabídnou Dolby Atmos, ale Blu-ray má zvuk nekomprimovaný. Streamovací služby totiž využívají komprimovaný formát Dolby Digital+, zatímco disky zvuk obvykle přenášejí v plnohodnotném formátu Dolby TrueHD, či v DTS:X. U základních soundbarů (natož při zvuku z televizoru) mezi nimi rozdíl nepoznáte. V případě plnohodnotného, kvalitního domácího kina 7.1.2 s reproduktory nad hlavou už ano, navíc můžete ručně zvýšit hlasitost hlasů/centrálního kanálu, abyste lépe slyšeli dialogy.

Neřešte to...

Jestli nemáte nejnovější televizor, díváte se na menší obrazovce nebo nemáte příliš kvalitní ozvučení, tak u streamovacích služeb kvalitu zkrátka neřešte. Vybírejte podle obsahu.

Na kvalitu ale bude mít vliv stabilní a rychlé připojení k internetu, důležité je i správné nastavení televizoru. Nový, prémiový televizor pak pomůže nejen u starších seriálů s SD rozlišením, které kvalitně přepočítá na 4K, ale také dokáže vytáhnout maximum ze streamovaných 4K HDR videí.

Úvodní ilustrační obrázek nám připravila služba Midjourney, která pomocí umělé inteligence generuje obrázky na základě textového zadání (zde konkrétně netflix picture quality hyperrealistic reflection screen --ar 2:1). Testujeme, co AI umí, vyzkoušejte to také: