Kvůli koronaviru HBO GO přerušuje dabování filmů a seriálů

Karanténa kvůli koronaviru vedla nejen k zavření kin, ale má další důsledky. Aby se zabránilo přetížení sítí, na doporučení EU omezil Netflix kvalitu videa, podobně YouTube nastavil výchozí rozlišení videí na SD (480p).

Dalším důsledkem je krok HBO GO omezit výrobu dabovaného obsahu. HBO GO to dnes oficiálně oznámilo svým uživatelům. Počítá s dobou nejméně 2 týdny. Týká se to pravděpodobně zejména nových seriálů, které mají týdenní interval.

Výroba českých titulků zůstává neomezena, obsah tedy bude dál přibývat. Pokud jste tedy byli zvyklí sledovat dabované verze, tak na dobu několika týdnů se budete muset spokojit s českými titulky, nebo se obrnit trpělivostí a počkat, až se výroba dabingu znovu rozběhne.

Zdroj: HBO