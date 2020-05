KZ S2: nové hybridní True Wireless špunty s cenou pod 50 dolarů slibují kvalitní zvuk

Sluchátka čínské značky KZ Acoustics jsou i v ČR poměrně populární, před pár lety to byl první výrobce, který v nejlevnější cenové relaci začal masověji nabízet hybridní sluchátka, které kombinovaly tlakové a dynamické měniče. Do té doby to byla záležitost vyšších cenových hladin.

Dnes má KZ v nabídce spousty hybridních víceměničových špuntových (In-Ear) sluchátek, v drtivé většině mají možnost výměny kabelu, a tak z nich můžete pomocí Bluetooth modulu udělat také bezdrátová sluchátka. Ale ne zcela bezdrátová (True Wireless), samozřejmě.

Samozřejmě, že to byla jen otázka času, kdy KZ s True Wireless modelem přijde. Novinka se jmenuje KZ S2, jde samozřejmě opět o hybridní in-ear model. Je osazen 7mm dynamickým basovým měničem o výšky se pak stará jeden tlakový měnič. Dle prvních reakcí hrají velmi dobře a jde o nejlepší WT sluchátka v ceně do 50 USD.

Sluchátka jsou osazena čipem Realtek 8763, nabídnou Bluetooth 5.0 a kodek AAC. Co se odolnosti týče, tak výrobce uvádí že plní IPX5, tedy odolnost proti dešti, potu a prachu. Nechybí vestavěný mikrofon, dotekové ovládání s podpora hlasových asistentů.

Vestavěná baterie má kapacitu 40mAh, nabíjecí pouzdro má 500 mAh. Na jedno nabití tak mají sluchátka vydržet 4 hodiny poslechu hudby (nebo 2 hodiny hovoru). Pouzdro pak má přidat dalších 14 hodin, dostanete se tedy na celkových 18 hodin.

Oficiální prodejní cena má být 49 dolarů, na indiegogo.com se však dají pořídit nyní levněji – za 29 až 35 USD, dle objednaného množství. Pokud KZ S2 někdo k nám do ČR oficiálně doveze, je třeba ovšem počítat s vyšší cenou.

Zdroj: KZ