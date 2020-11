Lamax NoiseComfort ANC: pohodlná sluchátka s dlouhou výdrží a průměrným potlačením hluku [test]

Plusy komfort při dlouhém nošení

Lamax se na českém trhu v minulých letech etabloval jako značka s relativně levnými produkty pro poslech hudby, které mají papírově zajímavé parametry, avšak kvalitou reprodukce leží někde kolem obecného průměru.

A zatímco všechny v minulosti představené produkty kombinují v designu černou a tyrkysovou barvu, nová sluchátka NoiseComfort ANC přicházejí na trh poprvé v celočerném provedení a poprvé se také u sluchátek tohoto výrobce objevil model s aktivním potlačením hluku (ANC). Sám výrobce sluchátka propaguje heslem „Vypni svět, zapni hudbu“.

Konstrukce a zpracování

Ve srovnání s předchozími modely sluchátek Lamax nebo cenově obdobných výrobců je zde patrný posun v kvalitě použitých materiálů i zpracování. U NoiseComfort ANC, která jsou vyvedena v černé barvě s decentními lesklými akcenty, je použita umělá kůže, plast a kov.

Základní konstrukce je plastová (mušle, hlavový most), doplňuje ji však kovová výztuha hlavového mostu a také kovový kloub pro složení mušlí do hlavového mostu. Je to jedno z nejvíce namáhaných míst u skládacích sluchátek, takže by toto řešení mělo zajistit dlouhodobější trvanlivost.

Mušle mají z vnější strany krytku z broušeného hliníku s žebrovanými otvory a bílým logem výrobce, vnitřní část je pak osazena příjemnými náušníky z umělé kůže. To stejné platí o hlavovém mostu.

V balení najdete vedle sluchátek také signálový kabel (jack 3,5 mm na obou koncích), napájecí kabel (USB-A – USB-C), redukci pro připojení sluchátek v letadle a především poměrně robustní skořepinový obal s tvarovanou vnitřní vložkou.

Zpracování je na velmi dobré úrovni, stejně tak použité materiály vypadají solidně. Snad jedinou výtku bych měl k použitému měkčenému plastu, který tvoří základ mušlí, velmi rychle se totiž může poškrábat. Trvanlivost kůže na náušnících prověří až čas.

Komfort a ovládání

Hned při prvním nasazení sluchátek překvapí míra jejich komfortu, přítlak je tak akorát a po usazení sluchátka velmi dobře drží. Svůj podíl na tom má i elipsovité tvarování mušlí. Mírným negativem je trošku tužší chod kloubu pro natáčení sluchátek ve vertikální rovině, ten by však měl časem mírně povolit – rozsah je zde 90° na jednu a cca 10° na druhou stranu.

Hlavový most je z těch mírně větších, při nejmenší nastavené velikosti mi sluchátka sedí pohodlně a dobře (obvod hlavy 54 cm), při rychlejších pohybech však mají tendenci sklouzávat. Při běžném nošení doma, venku nebo v kanceláři je však vše bez problémů.

Polstrování hlavového mostu je dostatečné, nikde nic netlačí ani nepřekáží, v případě náušníků bych však ocenil polstrování o něco silnější. Stávající provedení je velmi dobré, ovšem pokud vám krapet odstávají uši, může dojít ke kontaktu ušního boltce s ochrannou tkaninou měniče, což nemusí být vždy příjemné.

Na druhou stranu je třeba pochválit mírný paměťový efekt použitého materiálu a také jeho tichost – nevrže při hovoru či žvýkání, a to ani v kontaktu s plastovými stranicemi brýlí.

Pro ovládání je zde čtveřice tlačítek a dva konektory – na levé mušli je výrazné tlačítko s popiskem ANC a malou stavovou diodou, vedle něj je pak napájecí USB-C konektor. Pravá mušle pak nabídne úplně dole zásuvku pro 3,5mm jack a dále trojici tlačítek – plus/minus a multifunkční, které zároveň slouží jako hlavní vypínač.

Veškeré ovládací příkazy jsou pak realizovány pomocí krátkých a dlouhých stisků jednotlivých tlačítek, jako je tomu u většiny bezdrátových modelů. Vedle úpravy hlasitosti a přehrávání/pauzy je možný posun mezi skladbami, přijetí/ukončení/odmítnutí telefonního hovoru nebo aktivace hlasového asistenta.

Stisk tlačítek je zřetelný a bezproblémový, hlasitý tak akorát, aby neobtěžoval. Hmatově jsou také odlišena, takže není problém s jejich rozpoznáním pouhým dotekem.

Hudební projev

V popisku ke sluchátkům uvádí Lamax následující: „Slyšíš to? Tvoje hudba a jinak nic. Ať letíš přes všechny kontinenty, jedeš busem nebo potřebuješ z uší vymazat kolegy v openspacu, nasaď si LAMAX NoiseComfort ANC a prostě vypni. Naše první Bluetooth sluchátka s aktivním potlačením hluku ve vteřině ztlumí okolní svět a dají ti klid na práci a oblíbený playlist. Vychutnej si nadupané basy v každém songu bez ohledu na to, kde posloucháš!“ Jak je to doopravdy?

Sluchátka jsou samozřejmě naladěna směrem k zábavné reprodukci a i po krátkém poslechu je jasné, že míří především na mladší publikum, žádající mohutné spodky. Basy jsou zde opravdu velmi dominantní, a to nikoli množstvím, ale zejména projevem – hutné dunění s delším dozvukem může být při dlouhodobém poslechu unavující. Nutno dodat, že v průběhu času si ucho přivykne, ovšem, některé zejména elektronické hudební žánry s ráznými basy zde nevyzní tak dobře.

Střední pásmo je mírně potlačené, výška jsou naopak zastoupeny v dostatečné míře s otevřeným projevem. Celkově slabší je podání prostoru, které nenadchne ani neurazí. Takže ano, basy jsou zde nadupané, místy možná až předupané, dokonce prý více než u nabasovaných Beatsů.

Potlačení hluku je spíše na průměrné úrovni. Sluchátka sama svou uzavřenou konstrukcí a dobrým polstrováním utlumí část hluku z okolí pasivně, aktivní potlačení pak subjektivně mírně navýší hlasitost a zvuk má mírně vřelejší a kulatější charakter s širším naznačením prostoru. Potlačení hluků však funguje pouze u nižších kmitočtů, jako je zvuk vlaku nebo motoru, a to v průměrné míře.

Pro práci v prostorách typu openspace s požadavkem na odizolování okolí nebudou úplně ideální – řečové pásmo totiž bez problémů propustí a okolní hlasy slyšíte, to stejné pak platí o zvuku např. kuchyňského robota nebo kancelářské tiskárny – tady je míra útlumu opravdu znatelná jen u nízkých frekvencí.

Dobrou zprávou je nulové zpoždění zvuku při přehrávání videa, což bývá často problém u levnějších modelů sluchátek.

Připojení kabelem přináší velmi podobný zvuk, subjektivně je u projevu o něco menší dynamika a živost. S aktivací ANC je při kabelovém spojení zvuk shodný, jako pi bezdrátovém spojení s aktivním ANC.

Jakmile kabel zasunete do konektoru, sluchátka se automaticky vypnou, ANC zůstane zapnuté. Pokud kabel vytáhnete, zůstane ANC zapnuté, ale sluchátka musíte znovu ručně zapnout.

Kabel je připojen do pravé mušle, což je méně tradiční řešení, obvykle bývá kabel na levé straně a stejně tak výstup pro sluchátka bývá na levé straně notebooku.

Verdikt

Podíváme-li se na cenu, za kterou se sluchátka aktuálně prodávají, nezbývá než je doporučit, a to zejména kvůli hudebnímu projevu, který je zde o level lepší než u obdobných sluchátek v cenové hladině stejné nebo vyšší. Tedy dá se říct, že sluchátka hrají o něco lépe než například levnější model NiceBoy avšak přidávají navíc potlačení hluku.

Ti kdo požadují hutné a výrazné basy budou spokojeni, ostatní si zvyknou nebo upraví ekvalizační křivku. Pokud vám ale jde o věrný poslech, hledejte určitě ve vyšší cenové hladině u renomovaných značek. To stejné bude platit pro ty, kdo potřebují velmi efektivní potlačení hluku.

Lamax NoiseComfort ANC udělají velmi dobrou službu jako první sluchátka s ANC, stejně tak budou ideálním modelem pro častější cestování městskou hromadnou dopravou. Pokud ale hledáte sluchátka do kanceláře, která zvládnou odfiltrovat rozhovory vašich kolegů, raději se poohlédněte tam, kde mají s ANC větší zkušenosti.

Velkým plusem je zde tak výdrž, která dosahuje úctyhodných, i když málokdy deklarovaných hodnot. Nicméně na časy kolem 40 hodin se dostanete bez větších problémů. Mezi zkušenostmi zákazníků se občas objeví problém se zapínáním, mě osobně se stalo, že se sluchátka vypnula do pár minut po zapnutí a připojení, aniž by hlásila vybitou baterii nebo jiný problém – vyřešilo to nabití baterie – bohužel mi ale hlasový asistent nezahlásil nutnost nabití a ani signalizační dioda neblikala červeně.

Lamax NoiseComfort ANC

Cena: 1 790 Kč