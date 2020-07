Lamax Sounder2: odolný Bluetooth reproduktor s extra porcí basů a 360° zvukem

Dalšího "bratříčka" do nabídky oblíbených bezdrátových reproduktorů přidal Lamax. Novinka pod názvem Lamax Sounder2 přes kompaktní rozměry (180 x 75 x 75 mm) a hmotnost 600 gramů slibuje hlasitý a nabasovaný poslech. O to se má postarat dvojice měničů s celkovým výkonem 2× 15 W, ale také technologie Super Bass pro extra porci basů.

Reproduktor má nabídnout jak 360° zvuk, tak režim 3D prostorového zvuku. Pokud máte další reproduktor Sounder2 (ale i Storm1, či Sentinel2) lze využít True Wireless Stereo (TWS) a propojit další reproduktor do stereofonní sestavy, a celkový výkon tak ještě znásobit.

Samotná konstrukce je odolná jak proti prach, tak vodě (plní IP67). Baterie s apacitou 4 000 mAh slibuje 12 hodin hudby na 50 % hlasitosti, či 6 hodin na 80 % nejvyšší hlasitosti, nabíjí se přes USB-C. Pro připojení poslouží Bluetooth 5.0, potěší NFC technologie pro zjednodušení párování. Kromě klasického analogového vstupu je zde i spot pro mikroSD kartu.

Pokud si ale budete chtít užít hudbu jako na koncertu, stačí přepnout reproduktor do 3D prostorového zvuku. V obou případech je přenos zvuku bezdrátový, a to díky podpoře technologie Bluetooth 5.0 na vzdálenost až 18 metrů. Alternativně však jako zdroj přehrávaného obsahu může sloužit i microSD karta, případně telefon nebo jiné zařízení zapojené přes klasický 3,5mm (AUX) kabel, který je součástí balení. Nabíjení pak probíhá prostřednictvím dnes již standardizovaného kabelu USB typu C. Nechybí samozřejmě integrovaný mikrofon, jenž lze využít při handsfree volání.

Přenosný Bluetooth reproduktor LAMAX Sounder2 se už prodává a má oficiální cenu 2390 Kč.

Zdroj: Lamax