Lamax Storm 1: ukřičený odolný bluetooth reproduktor [test]

Plusy odolná konstrukce IP67

Bluetooth 5.0 s NFC

microSD karta

hlasitý projev Minusy zvuk při vysoké hlasitosti

nekontrastní tlačítka

nedostatečný objem 7 /10 Hodnocení

Značka Lamax není na českém trhu neznámá, v nabídce najdete podobné produkty, jako u Niceboy, tedy vedle bezdrátových reproduktorů a sluchátek jsou to také kamery do auta, chytré hodinky a náramky nebo jiná inteligentní elektroniky.

Bezdrátové reproduktory jsou však společně se sluchátky asi nejviditelnějšími produkty, které potkáte na ulici u mnoha uživatelů. Z nabídky celkem dvanácti reproduktorů jsme tentokrát vyzkoušeli nejvýkonnější model Storm 1, o němž výrobce prohlašuje, že „překřičí všechny ostatní“. A to se mu bohužel či bohudík daří.

Konstrukce a zpracování

Podobně, jako většina výrobků Lamax, i reproduktor Storm 1 je vyveden v kombinaci a výrazné zelenomodré barvy. Samotný reproduktor pak sestává z několika částí. Vepředu (zelený) a vzadu (černý) najdete plastový rámeček, který je osazen ochrannou kovovou mřížkou. Na čelní straně je v kovové mřížce prolisováno logo výrobce.

Všechny strany jsou pogumované, na horní najdete šestici tlačítek, na pravé straně je pak sklopné kovové oko pro přenášení nebo upevnění poutka. Zadní strana má ještě gumovou záslepku, která ukrývá USB-C konektor pro nabíjení, slot pro microSD kartu a také konektor pro 3,5mm jack audiokabelu.

Zpracování je zde na velmi dobré úrovni, vše je perfektně slícované, reproduktor nemá nikde viditelnou vůli nebo špatné opracování. Snad jedinou výtkou by mohlo být těžší odklápění kovového oka na boční straně.

Při používání je také třeba počítat s tím, že pogumované strany budou přitahovat nečistoty a zejména prach se na gumě velmi dobře drží. Na druhou stranu nese reproduktor certifikaci IP67 (Chráněno proti vniknutí cizích těles a ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr), takže by neměl být problém jej opláchnout ve vodě a očistit.

Reproduktor je osazen dvojicí aktivních měničů, které doplňuje pasivní zářič na zadní straně. Udávaný výkon je 2× 20 W, což se blíží realitě, jelikož Storm 1 hraje opravdu nahlas.

Ovládání

V duchu zachování jednoduchosti použil Lamax standardní ovládání – hlavním vypínačem můžete také spustit hlasového asistenta, dvojice tlačítek +/- pak slouží ke změně hlasitosti a posunu mezi skladbami. Multifunkční tlačítko ovládá přehrávání/pauzu anebo příjem / položení telefonního hovoru.

Samostatné tlačítko M (Mode) slouží k přepínání mezi zdroji zvuku (microSD, Bluetooth, audiovstup). Poslední tlačítko 3D je určeno k aktiva 3D efektu nebo Super Bass a umožňuje také aktivaci režimu pro spárování dvojice modelu v režimu TrueWireless.

Z pohledu ovládání je tedy vše srozumitelné a jasné, musíte si jen zapamatovat k čemu slouží u konkrétního tlačítka a krátký a k čemu dlouhý stisk.

Vedle hlavního vypínače je ještě dvojice LED pro indikaci nabíjení a spárování prostřednictvím Bluetooth. Další LED je u tlačítka 3D, kde informuje o aktuálně zvoleném efektu. Úplně vpravo pak najdete malou ikonku NFC – k tomuto místu je třeba přiložit mobilní telefon pro rychlé spárování.

Vestavěná baterie má kapacitu 6600 mAh a podle výrobce by měla zvládnout dodávat reproduktoru energii až pro 15 hodin poslechu při poloviční hlasitosti, respektive 7 hodin poslechu při 80% hlasitosti. Reálně jsme dosáhli výdrže necelých 11 hodin s nastavenou přibližně 70% hlasitostí. Doba nabíjení je pak kolem 3 hodin.

Hudební projev

Lamax Storm 1 opravdu překřičí všechny ostatní v kategorii středně velkých přenosných reproduktorů s cenovkou do cca 3000 Kč. Ne vždy ale znamená vysoká hlasitost také rozumnou reprodukci, stejně jako křik není vždy příjemný.

Ačkoli disponuje reproduktor vysokým výkonem, nemá se tento bohužel o co opřít z pohledu konstrukce. I když patří tělo reproduktoru k těm mírně větším, nemají se výkonné měniče o co opřít a ve zvuku je zkrátka slyšet malý objem ozvučnice. Předpokládám, že při využití většího objemu by byl zvuk dynamičtější a zejména čistší při vyšší hlasitosti.

Celkově je možné projev charakterizovat jako zábavně naladěný s výraznou basovou složkou, která se projevuje typickým duněním, přičemž nízké kmitočty samy o sobě jsou spíše ploché s chybějícím objemem a hutností i při zapnutém efektu SuperBass. Po jeho vypnut je projev vyložena plochý.

Druhé vylepšení v podobě 3D efektu mírně rozšíří prostor, který je sám o sobě poměrně dobrý a vytáhne také střední kmitočty. Ty jsou jinak zastřenější a zejména u mluveného slova či akustických nástrojů je zřetelné basovější podání. Výšek je zde dostatek, avšak místy jsou až příliš agresivní. Počítejte také se směrovější reprodukcí.

V praxi je tedy vhodné provozovat reproduktor při maximálně poloviční hlasitosti, jakmile ji začnete zvedat, začne se zvuk celkově zahlcovat nedostatkem objemu a při vyšších hlasitostech vás čeká spíše hluková koule než detailní přednes. Tedy křičet Storm 1 umí, ovšem není mu pak rozumět.

Verdikt

Koupit či nekoupit? U Lamaxu Storm 1 záleží více než kde jinde na preferencích uživatele a určitě bych doporučoval reálný poslech, na základě něhož se můžete rozhodnout.

Roli zde bude samozřejmě hrát umístění reproduktoru a také preferovaný hudební žánr. Milovníci elektroniky s dunivými basy budou spokojeni, pokud však požadujete čistší projev anebo si rádi poslechnete rockové vypalovačky nebo skladby s náročnějším nástrojovým obsazením, zřejmě budete mírně zklamaní.

V rámci doplňkových funkcí potěší možnost přehrávání hudby z microSD karty nebo pomocí audiokabelu (je součástí balení). Plusové body získá reproduktor také za využití USB-C konektoru a certifikaci odolnosti.

Lamax Storm 1

Cena: 1 890 Kč