Laserový televizor Hisense L9Q má proměnit obývák v luxusní soukromé kino. Může konkurovat i OLEDům

Dle údajů o podílech na trhu Hisense už šest let v řadě kraluje trhu s laserovými televizory, letošní novinka TriChroma L9Q má ambice tuhle nadvládu potvrdit. Nejde o další „projektor na stůl“, ale o vlajkový model, který z vašeho obýváku udělá luxusní sál se vším všudy. A díky vysokému jasu i během dne.
Srdcem L9Q je nová generace digitálního laserového enginu LPU 2.0, stavějící na RGB laserech. Ty dokážou vykouzlit jas až 5000 ANSI lumenů, což je hodnota, na o které si většina ultra-short-throw projektorů m§že nechat jen zdát. Výrobce slibuje, že obraz s živými barvami dostanete i v otevřeném prostoru s denním světlem bez zatahování závěsů. Kontrastní poměr 5000 : 1 pak pomůže vykreslit jemné přechody ve stínech i světlech, životnost zdroje světla má dosahovat 25 000 hodin.
L9Q zvládá projekci na úhlopříčkách od 80 až po 200 palců. Hisense k němu nabízí několik ALR (Ambient Light Rejection) pláten – 100", 110", 120", 136" i 150" – která zvyšují kontrast a redukují vliv okolního světla. Dle výrobce by v kombinaci s plátnem měl obraz nabídnout ekvivalent televizního jasu 1 500 nitů. K tomu přidejte plnou podporu HDR formátů – tedy Dolby Vision, HDR10+, HDR10 a HLG. Díky projekčnímu poměru 0,18:1 si vystačíte s umístěním pár desítek centimetrů od zdi, takže i v menším bytě dostanete obraz větší, než má většina kin.
RGB laserový systém TriChroma poskytuje 151 % pokrytí DCI-P3 a přesnost barev ΔE≈0,9. To jsou hodnoty, které překonávají i některé špičkové OLED televizory. L9Q navíc umí reálně využít barevný prostor BT.2020 na 110 %, a to bez obvyklého „umělého“ přesycení. O vylepšení obrazu se má postarat vestavěná AI, která optimalizuje jas, kontrast i redukci šumu.
Pro tvůrce obsahu a náročné diváky je tu ještě jedna zajímavost – certifikace Pantone Validated a Pantone SkinTone. To znamená, že L9Q věrně reprodukuje více než 2000 odstínů a 110 tónů pleti, takže pleťové barvy, obloha i jemné materiály budou na obraze působit přirozeně, bez nepříjemného barevného posunu.
Hisense se u L9Q neomezil jen na obraz. Ve spolupráci s francouzskou firmou Devialet vznikl vestavěný 6.2.2kanálový systém s celkovým výkonem 116 W, o vyladění dle prostoru se postará kalibrace. O zvuk se stará celkem 13 měničů, přičemž nechybí dva výškové kanály pro prostorový 3D zvuk, podporovány jsou formáty Dolby Atmos a DTS:X, nechybí ani IMAX Enhanced – to vše v jednom těle projektoru. Hisense slibuje, že i bez externího systému bude mít zvukový doprovod prostor, sílu i jemnost – v kombinaci s obrazem slibuje opravdu filmový zážitek. Pro připojení zdroje signálu slouží dva vstupy HDMI 2.1 a dva HDMI 2.0, nechybí eARC, či dva USB konektory, hráče potěší input lag pouze 12 ms.
Co se designu týče, tak L9Q není žádná nevzhledná krabice. Tvarově i materiálově se výrobce dle svých slov inspiroval londýnskou Royal Opera House a akustikou římského amfiteátru. Ostatně odnesl dvě prestižní ocenění: iF Design Award 2025 a Red Dot Award 2024.
Byť v USA nabízí Hisense projekční televizor se systémem Google TV, tak v Evropě to bude pravděpodobně Vidaa s podporou oblíbených streamovacích služeb Netflix, Diseny+, Amazon Prime Video a dalších, nechybí ani některé české IPTV služby.
Mimořádně jasný laserový televizor Hisense L9Q má zatím premiéru v Americe, kde stojí 5 999 USD, pro Evropu se předpokládá cena 6 999 Euro, což je zhruba 170 000 Kč.
Zdroj: Hisense
