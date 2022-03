Nečekejte na reprízy. Legendární české seriály jsou na internetu: Arabela, Návštěvníci, Hříšní lidé…

Seriál měl původně třináct dílů, po velkém úspěchu bylo ale dotočeno dalších sedm. Roli primáře Sovy původně rozehrál Karel Höger, po jeho úmrtí během natáčení ho nahradil právě Ladislav Chudík. Postavy jsou uvěřitelné, dialogy skvěle napsané, na rozdíl od dvou porevolučních pokusů o pokračování z let 2003 a 2008 se na původní Nemocnici dá koukat ještě dnes.

Evžen Huml si po nástupu do invalidního důchodu koupí chalupu, aby uprchl z konfliktní atmosféry v Praze. Na chalupě se seznámí se spolubydlícím Bohoušem a tato dvojice následně prožije mnoho zajímavých zážitků.

Pan Majer jednou zazvoní kouzelným zvonečkem, čímž vrhne svou rodinu do dobrodružství v Říši pohádek. Všichni Majerovi se tak najednou ocitají ve víru událostí okolo čaroděje II. kategorie Rumburaka, krále Hyacinta a dalších pohádkových postav.

Třináctidílný seriál kriminálních případů ze třicátých let 20. století podle povídek Jiřího Marka. Rada Vacátko a jeho zkušený policejní tým vyšetřuje malé i velké zločiny během období první republiky. Proslulý a pragmatický Vacátko dokáže případy řešit hrubou silou i nasazením svého intelektu, díky čemuž se postupně stává legendou a postrachem podsvětí.

První československý sitcom o osudech bláznivé rodinky, ve které navzdory názvu nic není tak úplně normální. A právě do této rodiny si dcera Kateřina přivede svého nastávajícího, Zdeňka. Dokáže její milý snést útrapy v podobě soužití s její rodinkou?

Píše se rok 2484 a Centrální Mozek Lidstva prorokuje Zemi srážku s asteroidem. Řešení je překvapivé – Adam Bernau, největší génius 20. století, vyvinul před 500 lety geniální recept na snadný transport kontinentů a dokonce i světů. Bohužel tento objev učinil ve svých jedenácti letech a sešit s ním byl zničen při požáru. To však není neřešitelná výzva pro akademika Filipa, který se rozhodne vyslat výpravu zpět v čase, aby vzácný sešit z požáru získal. Vše však není tak jednoduché, jak se zdá...

S humorem a lidskou shovívavostí se můžete podívat na příběhy hříšných a nehříšných pražských občanů a nahlédnout s nimi do prostředí, které bychom v dnešní Praze již těžko hledali.

Sequel oblíbeného seriálu Hříšní lidé města pražského vás vrací do dob první republiky. Radu Vacátka po jeho smrti nahradil rada Korejs, jenž ve spojení s pány Boušem a Brůžkem pokračuje v boji proti zločinu. Jak se jim povede s kriminalitou bojovat v době hospodářské krize?

Detektivní seriál vznikl dle scénáře slavného Jaroslava Dietla, nechybí v tehdejší době známí a populární herci. Můžete sledovat partu pražských kriminalistů, kteří pátrají po pachatelích drobných i těch nejzávažnějších zločinů. Některé případy jsou spíše úsměvné, u jiných do smíchu není nikomu, ani těm nejotrlejším.

Hlavní hrdinou je řezník Rudolf, který jaksi ve víru všedních dnů ztratil schopnost zasnít se, odpoutat se alespoň na chvíli od běžných starostí a trochu se rozlétnout. Naštěstí je tu dcera Šárka (Iva Janžurová), která má zřejmě fantazie nadbytek (jak už to v patnácti letech bývá) a s pravou ženskou chytrostí přiměje ke snění i svého otce. A je nutno přiznat, že řezník Rudolf, když se do toho jednou dá, sní opravdu velkoryse...

Do prostředí zašlého světa barokní pražské čtvrti patří příběhy lidí a lidiček, kteří tu sídlili. Lidská moudrost i pošetilost, malost i velikost přežívají dodnes stejně, jako Malá Strana. Kvalitní předloha byla velmi vkusně a nadčasově zpracovaná, opět nechybí s výborné herecké výkony.

Následovně dostal pořad název Bakaláři vědy manželské. Bakalář byl ve středověku učitel, člověk, který předával zkušenosti. Témata, která přicházela, však měla daleko širší okruh, neboť lidé psali i věci, které dosud nikomu nesvěřili. Jeden z dopisů dokonce začínal slovy: „To bych neřekla ani panu faráři...“ A tak nakonec zůstali jednoduše jen Bakaláři. Populární komediální seriál se nakonec točil dlouhých 16 let.

Série krátkých diváckých příběhů vysílaná pod názvem Bakaláři měla svoji historii. První pořad se jmenoval Kufr za dveřmi – o příběhy téma tvůrci požádali psychiatra Miroslava Plzáka, Jaroslava Dietla a Vladimíra Menšíka. Diváci byli nadšeni a přáli si pokračování. Jaroslav Dietl svolil, že bude psát scénáře, ale kde brát témata? Na výzvu zareagovali diváci – psali své příběhy, během následujících let přišlo do televize desetitisíce dopisů a námětů.

Prozaik Jan Otčenášek a dramatik Oldřich Daněk na vypjatých historických okamžicích let 1936 až 1945 sledují zvraty českého osudu i podoby českého charakteru. Sami tvůrci označují seriál spíše jako „televizní román“. Dali tak najevo, že nejde o běžný, spotřební, zábavný žánr – naopak jde o poměrně vážný seriál, který jde překvapivě do hloubky. Před kameru se opět vystřídala celá plejáda hereckých mistrů všech generací.

Jeden z nejlepších a nejoblíbenějších českých seriálů, dnes už uznávaný jako klasika, vznikl v polovině sedmdesátých let. Znamenal novou kapitolu v historii našeho původního seriálu.

Historky zbojnické patří k tomu nejlepšímu, co u nás vzniklo. Každý díl je kvalitně zpracován, kamerou a výpravou počínaje, herecky konče. Zabývá se například i rozdíly mezi skutečností a legendárními činy.

Výpravný historický seriál o legendárních zbojnících nejen naší, ale i maďarské a francouzské historie. Každý se šesti dílů se věnuje jiné legendě a názvy dílů dávají jasnou nápovědu, kterým jménům se tvůrci věnují – Šobri Jožka, Róža Šandor, Jan Jiří Grasel, Václav Babínský, Hans Schinderhannes a trestanec Salvador-Jean Ferey. Jsou to příběhy mužů, kteří žili na různých místech, měli rozdílné cíle i prostředky. Všichni ale skončili stejně. Stali se však slavnými postavami z dějin zločinu.

Dlouhá míle

Seriál vás zavede do prostředí vrcholového sportu osmdesátých let. Jeho protagonisty jsou mladí muži trénující atletiku. Hlavní hrdinou je Ondřej Vesecký, držitel evropského rekordu v běhu na 1500 metrů, mistr Evropy, hvězda ve sportu i ve svém soukromí. Má přítelkyni, pevné zázemí a dobrého trenéra. I když to vypadá, že nemá konkurenci, objevuje se najednou mladý, talentovaný běžec, který se překvapivě stává vyrovnaným soupeřem.

Ve své době zaujal seriál nejen netradičním prostředím, ale celkově kvalitním zpracováním i hereckými výkony. O hudbu se opět postaral skladatel Karel Svoboda.

Hodnocení ČSFD: 73 %

Žánr: Drama seriály

Režie: Jiří Adamec

Hrají: Svatopluk Skopal, Jan Čenský, Petr Čepek, Radoslav Brzobohatý

Původ a premiéra: Československo, 1989

Délka: 75 minut

Pusťte si seriál na iVysílání