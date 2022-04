Legendární seriál Star Trek dostane prequel. Trailer na první sérii je konečně tady

Když se v roce 2019 v druhé sezóně seriálu Star Trek: Discovery objevila postava kapitána Pika a původní vesmírná loď Enterprise, tak všichni byli překvapení. V původním seriálu ze šedesátých let byl Pike kapitánem před Kirkem a každý fanoušek seriálu ví, jak skončí. Star Trek: Discovery se však měl odehrávat zhruba 10 let před prvním seriálem Star Trek, takže zůstala spousta prostoru pro samostatnou sérii.

Streamovací služba Paramount+ nabídne 5 května 2022 první díl seriálu Star Trek: Strange New Worlds, který bude volně navazovat, a má tak vyplnit prostor před původním Star Trekem. Půjde tak o oficiální prequel ke kultovní sci-fi sérii ze šedesátých let a v pořadí to bude jedenáctý seriál ze světa Star Treku.

V hlavní roli kapitána Pika se vrací herec Anson Mount, vrátí se i Spock (Ethan Peck), svoji roli prvního důstojníka (Number One/číslo Jedna) si zopakuje herečka Rebecca Romijn (hrála Mystique ve filmech X-Men (2000), X-Men 2 (2003) a X-Men: Poslední vzdor (2006).

Natáčení nového seriálu Star Trek: Strange New Worlds odstartovalo v únoru 2021 a i když zatím seriál nebyl odvysílán, tak už je potvrzena také druhá řada. Děj bude jednoduchý, posádka hvězdné lodi USS Enterprise (NCC-1701) pod velením kapitána Christophera Pikea bude zkoumat nově objevené světy napříč Galaxií. Dle oficiální traileru je poznat, že na rozdíl od moderního pojetí Discovery se tvůrci nového seriálu inspirovali spíše původním Star Trekem ze šedesátých let. Pokud ho znáte, tak si v traileru všimnete některých odkazů, ba i doslovných citací.