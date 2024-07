Jak živě sledovat olympiádu v přes internet? Většině bude stačit iVysílání, náročnější půjdou na Eurosport

Olympiáda již několik dní běží, protože v předstihu začaly fotbalový, rugbyový turnaj a některé kvalifikace, avšak slavnostní zahájení letních her v Paříži začne dnes v 19:30. Živé přenosy nemusíte sledovat jen v televizi, ale poběží také na počítačích, v mobilech a tabletech. Plnou licenci k vysílání LOH drží společnost Warner Bros. Discovery, která k tomu využije kanály Eurosport. Zároveň však poskytla sublicenci České televizi, takže velkou část půjde sledovat „zdarma“. Co tedy bude kde?

Česká televize

Česká televize bude hry přenášet přes ČT sport, který je dostupný online na adrese ctsport.cz. Sublicence jí dovoluje odvysílat všechny závody a zápasy českých sportovců. Celkem má jít o 320 hodin přímých přenosů, na webu ale budou i záznamy, rozhovory nebo reportáže z místa dění.

Ve výjimečných případech pak bude ČT vysílat dokonce jen na internetu prostřednictvím kanálu ČT sport Plus. To pokud by proti sobě šly dvě medailové disciplíny s českou účastí. Výjimku pak ČT získala i pro 11 dalších případů bez jakéhokoliv zdůvodnění a omezení.

Aplikace ČT sport je k dispozici také pro Android (Google Play) a iOS (App Store). Zde pak najdete rozpis přenosů.

Český Rozhlas

Druhé veřejnoprávní médium má vysílací licenci také, avšak samozřejmě jen zvukovou složku. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport bude přenášet živé přenosy ze sportovišť, zároveň také i rozhovory a reportáže.

Přes internet je lze poslouchat na mujrozhlas.cz, případně pomocí aplikací pro Android (Google Play) a iOS (App Store).

Eurosport

Jen Eurosport může odvysílat opravdu vše. Přes 762 soutěží a 329 medailových událostí zachycených během 19 dní bude k vidění na 3800 hodinách živých přenosů. Vedle tradičních kanálu Eurosport a Eurosport 2 vzniknou jako u jiných velkých akcí ad-hoc ještě doplňující stanice Eurosport 3 až 9.

Eurosporty jsou coby balíčky dostupné u všech IPTV jako O2 TV, Kuki, SledováníTV, Telly, T-Mobile TV, Vodafone TV atd. Pokud je však nemáte, jednodušší bude předplatit si na měsíc službu Max. Ta kromě filmů a seriálů nabídne veškeré živé přenosy i záznamy. Stačí jen základní tarif Standard za 219 Kč. Avšak Premium za 299 Kč může nabídnout vyšší obrazovou a zvukovou kvalitu.

Max totiž do poslední chvíle ututlal, že v některých případech bude vysílat také ve 4K s HDR a zvukem v Dolby Atmos. Česká televize prostřednictvím iVysílání i tuzemské IPTV přenos omezí na Full HD (1080p) a stereo zvuk. Není však jasné, co všechno ve vyšší kvalitě bude. Prozatím víme jen o zahajovacím ceremoniálu.

Max můžete sledovat na webu max.com, případně pomocí aplikací pro Android (Google Play) a iOS (App Store).

