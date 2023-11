Letošní OLEDy Philips dostaly podporu Dolby Vision 4K 120Hz. Nový MiniLED The Xtra má bodovat jasem a cenou

Podobně jako každý rok i letos Philips na podzim přichází s novými televizory, v čele se svojí vlajkovým modelem, OLED televizorem OLED+908 s META panelem se světelným výkonem 2100 nitů a také integrovaným 80W zvukovým systémem Bowers &Wilkins typu 3.1. O něm jsme podrobně ostatně psali nedávno.

Philips už tradičně pokrývá všechny kategorie televizorů a technologie, tři OLED řady, dvě LCD TV s MiniLED podsvícením pak doplňuje oblíbená řada The One. Nižší řady LED TV pak míří na ty, kdo chtějí ještě cenově dostupnější modely, a to jak s Ambilightem, tak bez něj. Co bude určitě zajímat nejnáročnější hráče, tak fakt, že všechny letošní OLEDy a modely řady 8818 podporují Dolby Vision 4K 120Hz.

OLED818 – nový Ambilight a OLED_EX panel

Řada OLED818 rozšiřuje portfolio televizorů Philips Ambilight TV o zcela novou velikost obrazovky. Jedná se o první model OLED s úhlopříčkou 42", který nově doplňuje úhlopříčky 48", 55", 65" a 77".

Řada OLED818 dostala také nový procesor P5 AI 7. generace, který nabídne jak funkci Ambient Intelligence tak i technologii Super Resolution. Televizory s úhlopříčkou 55" a větší jsou navíc osazeny druhou generací panelů OLED_EX, které nabízí jas až 1 000 nitů. Jako jedny z mála OLEDy Philips podporují všechy HDR formáty: tady Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HDR10+ Adaptive a HLG. Samozřejmostí jsou také vstupy HDMI 2.1 s 4K120P, VVR a ALLM režimy.

Zvuk zajišťuje integrovaný 2.1 kanálový 70W zvukovému systému (nejmenší 42" OLED má 50 W). Přední dvoupásmová kanály doplňuje speciálního zadní triple-ring basový měnič, basovou složku ještě posilují čtyři pasivní zářiče.

OLED818 nabídne tenký bezrámečkový design obrazovky doplněný o vnější kovový rám. Na ten navazuje nová generace třístranného ambientního osvětlení Ambilight, která přináší vyšší výkon a přesnější barvy.

Většina televizorů řady OLED818 je vybavena středovým saténově matným chromovaným otočným stojanem EVO. Jedinou výjimkou je 77" model, který stojí na dvou stabilních nožičkách. Samozřejmostí je operační systém Google TV.

The Xtra: MiniLED pro všechny

Letošní novinkou je také série The Xtra. Tak Philips označuje své MiniLED televizory s vysokým jasem, který se hodí i pro velmi světlá prostředí. přičemž cílem bylo nabídnou vynikající poměr cena a výkon. Prodává se ve velikostech 55", 65 a 75".

Řada MiniLED TV nese přesné označení PML 9008 a také zde je nový procesor P5 7. generace. TV jsou osazeny 120Hz panely s pokrytím 98 % DCI a miniLED podsvětlení zaručuje jas 1000 nitů. Zvukový systém 2.0 výkon má výkon 40W.

I tento model podporuje Dolby Vision a Dolby Atmos a výrobce slibuje skvělý obraz i zvuk filmů, seriálů i her. Příznivci konzolových her ocení HDMI 2.1 s e-ARC, podporou VRR pro obsah 4K/48 Hz až 120 Hz při plné šířce pásma 48 Gb/s (4:4:4, 12 bitů), kompatibilitu FreeSync Premium a režimy Auto Game a Auto-Low-Latency.

Ani zde nechybí oblíbené třístranné osvětlení Ambilight, co se Smart TV systému týče, tak jde o systém speciálně vyvinutý společností TP Vision.

The One – Přejete si 60 Hz, nebo 120Hz?

Úspěšná a oblíbená modelová řada Philips Ambilight TV The One už několik let nabízí výborný poměr cena/výkon, letos Philips nabízí výběr hned ze dvou nových modelových řad 8818 a 8518. Oba jsou vybavené procesorem P5 7. generace a základním rozdílem je frekvence panelu, v ostatních ohledech mají výbavu prakticky identickou.

Modely řady 8818 jsou osazené kvalitním 120Hz WCG panelem, dostupné jsou v širokém výběru úhlopříček – 43", 50", 55", 65", 75 "a 85".

Modely řady 8518 pak mají 60Hz WCG panel, tentokrát s technologiemi DLG a HRS. Díky tomu je možné připojit herní konzole s podporou 4K 120 Hz a Philips slibuje, že plynulý pohyb a ostrost tak téměř dosahují úrovně nativního 120Hz panelu. Vyrábět se bude velikostech 43", 50", 55" a 65".

Obě řady pak disponují prémiovým evropským designem, třístranným systémem podsvícení Ambilight. Operačním systém Google TV má nabídnout vylepšené, intuitivnější uživatelské rozhraním.

Menší rozdíly jsou v designu – model 8818 s úhlopříčkou 43" až 65" má minimalistický, antracitově šedý rámeček a otočný stojan. Verze 8818 s úhlopříčkou 75" a 85" stojí na dvou kovových, antracitově šedých kulatých nohách.

Televizory řady 8518 mají antracitově šedý rámečkem s broušeným efektem na spodní straně obrazovky a výškově nastavitelné nohy pak umožnují případné jednoduché doplnění TV o soundbar.