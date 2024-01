Letošní vlajková loď Panasonic Z95A bude mít jasnější MLA OLED panel, podporu Dolby Vision 144 Hz a systém Amazon Fire TV

Letošní rok se od Panasonicu dočkáme několika změn. Tou první je překvapivý přechod Panasonicu na Amazon Fire TV. Druhou je, že japonský výrobce ukončuje tradici, kdy nejvyšší OLED televizor nesl označení „2000“, tedy JZ2000, LZ2000, či MZ2000. Letošní vlajková loď ponese název jiný – Panasonic Z95A a Z93A. Jaký bude mezi touto dvojicí rozdíl?

Panasonic Z95A bude osazen nejlepším a nejasnějším MLA OLED panelem (od LG), samozřejmostí je také vlastní, Panasonicem vyvinuté chlazení pro dosažení vyššího jasu a současně delší životnosti – oficiální označení je Master OLED Ultimate. Ten se bude vyrábět ve velikostech 55" a 65". Tuto dvojici doplní ještě 77" varianta, ta však bude osazena OLED EX panelem (Master OLED Pro Cinema). Ponese tak označení Panasonic Z93A. V ostatních ohledech půjde ale o stejné televizory.

Základem televizorů Z95A a Z93A má být špičková kvalita obrazu a zvuku díky zcela nové čipové sadě a jasnějšímu panelu. Technologie Dolby Vision IQTM Precision má zajistit další vylepšení špičkového obrazu a jas, o 3D prostorový zvuk se pak postará technologie 360 Soundscape Pro.



OLEDy Z95A ve velikostech 55" a 65" budou osazeny nejasnějším MLA OLED panelem s chlazením – oficiální označení je Master OLED Ultimate

Novinky Z95A/Z93A dostanou zcela novou čipové sadu procesoru HCX Pro AI MK II. Vyladění procesu a obrazu opět proběhlo ve spojení s dovednostmi Stefana Sonnenfelda. Tento zakladatel a generální ředitel společnosti Company 3, je důvěryhodným spolupracovníkem nejlepších světových filmařů a pracoval na nejuznávanějších a nejpopulárnějších celovečerních filmech posledního desetiletí: Top Gun: Maverick, Zrodila se hvězda, Wonder Woman, Bílý lotos z produkce HBO, Star Wars: Síla se probouzí, Jurský svět, 300 a mnoho dalších. Stejně jako mnoho dalších předních koloristů, studií a postprodukčních domů používá při své každodenní práci obrazovky Panasonic OLED jako velkoformátové referenční monitory pro klienty.

"Naším závazkem ve společnosti Panasonic bylo vždy vytvářet co nejpřesnější kvalitu obrazu. Ta nevychází pouze z technické preciznosti, ale také ze spolupráce s nejlepšími hollywoodskými koloristy. A pro co nejpřizpůsobenější divácký zážitek jsme zapojili umělou inteligenci, která rozpozná typ sledovaného obsahu a upraví nastavení obrazu i zvuku k dokonalosti," říká pan Akira Toyoshima, prezident a generální ředitel společnosti Panasonic.

Zbrusu nový procesor HCX Pro AI MK II v Z95A i Z93A pohání nový 4K Remaster Engine, který zvyšuje čistotu streamovaného obrazu díky kombinaci AI a matematických modelů. Vylepšena byla také gradace, která snižuje proužkování.

Oba modely také podporují Dolby Vision IQTM Precision detail, systém vylepšení obrazu. Funguje tak, že upravuje úroveň světla v každé oblasti obrazovky tak, aby se vykreslilo více detailů, aniž by se zvýšil jas do té míry, že by obraz ztrácel kresbu. Jas se samozřejmě upravuje za pomoci senzorů dle úrovně okolního světla.

Pokud jde o hry, tak dva HDMI 2.1 vstupy s VRR a 4K120P jsou samozřejmostí, nové vlajkové OLED televizory Panasonic k tomu ale přidávají podporu 144Hz Dolby Vision (další dva HDMI 2.0 vstupy podporují 4K60P). Dedikovaný Game Mode Extreme je samozřejmostí.

Nové televizory OLED také podporují režim True Game Mode, což je přednastavení obrazu speciálně přizpůsobené pro zvýšení přesnosti barev, včetně optimálního vyvážení bílé a nastavení odstínů šedé.

Výsledkem je herní zážitek, který se úzce shoduje s vizí herních vývojářů a nabízí hráčům filmovou a autentickou vizuální cestu. Kromě vizuálních vylepšení jsou tyto televizory vybaveny také specializovanými režimy herního zvuku pro žánry RPG (Role-Playing Games) a FPS (First-Person Shooter).

Nový systém Fire TV nabízejí personalizovanou domovskou obrazovku, která sdružuje streamovací služby, aplikace, živé kanály a doporučení na míru. Modely jsou navíc kompatibilní s Apple Home a AirPlay, což znamená, že uživatelé mohou ovládat svůj televizor pomocí Siri a streamovat filmy, hudbu, hry a fotografie přímo ze svého iPhonu, iPadu nebo Macu.

Díky hlasovému ovládání na dálku s Alexou, které je poprvé k dispozici na chytrém televizoru Panasonic, můžete hlasem snadno spouštět aplikace, přehrávat hudbu, vyhledávat tituly, ovládat chytrou domácnost a další funkce.

Modely Z95A i Z93A jsou navíc vybaveny plnohodnotným dálkovým ovládáním včetně tlačítka Panasonic "MyApp", které lze naprogramovat tak, aby přímo otevřelo vybranou aplikaci, kanál nebo dokonce oblíbený hlasový příkaz.

Nové vlajkové OLED televizory Panasonic Z95A a Z93A by se měly začít prodávat během léta, ceny samozřejmě nejsou známé.