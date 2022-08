Levnější OLED televizory Samsung s panely od LG zatím nebudou

V dubnu jsme informovali o zvěstech, že Samsung chystá novou levnější řadu OLED televizorů, postavených na panelech LG. Zatím to však vypadá, že z plánů sejde. Společnost LG totiž potvrdila, že jednání o dodávce OLED panelů se dostala do slepé uličky. Kim Sung-hyun, finanční ředitel společnosti LG Display, podle serveru Korea Bizwir totiž řekl: "Náš nový zákazník (Samsung Electronics) usiloval o použití našich panelů OLED. Ačkoli došlo k určitému pokroku, proces se v současné době zastavil."

Původně Samsung měl v plánu nakoupit 2 miliony nejlevnější řady panelů W-OLED od LG, tj. těch s maximálním celoplošným jasem kolem 150 nitů. Dle dostupných informací chtěl letos v červnu 2022 nabídnout zhruba 1,5 miliónů OLED TV s těmito levnějším panely od LG. Ty by samozřejmě představovaly nižší OLED řadu, tedy pod QD-OLED TV řady S95 společnosti Samsung.



Nový Samsung OLED TV řady S95

Nicméně v květnu se objevily zprávy, že společnost Samsung od tohoto nápadu ustupuje. K tomu se přidaly informace, že společnost Samsung původně požádala LG Display, zda by mohla vyrábět levnější verzi svého prémiového panelu R (ty dodává Sony a LG Electronics, Sony však navíc kupuje i QD-OLED panely od Samsungu).

Pro úplnost – společnost LG používá OLED ve svých nejlepších televizorech již více než deset let, Samsung v průběhu let přitom zdůrazňoval potenciální riziko vypalování a nižší jas proti LCD. Pravdou je, že LG se ze začátku s některými problémy potýkala, ale v průběhu let se je podařilo vyřešit. Samsung (celou dobu vyrábějící OLEDy pro smartphony) letos nabídl vlastní OLEDy s RBG QD-OLED panely ve velikostech 55" a 65". Příští rok je navíc v plánu rozšíření o 49" a 77" verze.

Jak a zda nakonec levnější OLEDy od Samsungu budou, je ve hvězdách, zatím to vypadá, že nikoliv.

Zdroj: WhatHiFi