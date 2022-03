Levnější tarif s reklamami. Netflix ho nadále odmítá, ale zřejmě se mu nevyhne

Netflix nevylučuje, že jednou zavede levnější tarif, který bude obsahovat reklamy. Uvedl to finanční ředitel společnosti Spencer Neumann, který tak odpověděl na otázku, zda streamovací služba bude následovat Disney+, jenž s tímto tafirem počítá a kterému se na rozdíl od Netflixu celkem daří růst. „Nikdy neříkejte nikdy,“ vzkázal Neumann. Zatím ale krok v plánu není.

Podle Neumann není pravda, že by Netflix proti reklamám byl přímo vysazený a odmítal je absolutně. „Ale není to něco, co bychom teď měli v plánu. Máme velmi pěkný předplatitelský model, který se stupňuje,“ vysvětloval ředitel na technologické konferenci, kterou pořádala investiční společnost Morgan Stanley. „Nemůžeme ignorovat, že ostatní k tomu přistupují (…) ale v tuto chvíli nám to smysl nedává,“ pokračoval dále Neumann.

Levnější tarif s reklamami začalo Disney+ testovat začátkem března s tím, že plnohodnotnou verzi zákazníkům v USA představí v druhé polovině tohoto roku. Do zámoří by se měl nový tarif dostat příští rok, tou dobou už bude služba dostupná i v Česku (oficiální příchod na naše území je plánovaný na léto). Ceny tohoto tarifu zatím firma neoznámila, standardní stojí 8 dolarů měsíčně.

Tarif s reklamami testuje od loňska i HBO Max, v Evropě v tuto chvíli dostupný není. Kromě komerčních vstupů mezi pořady omezení spočívá v tom, že uživatelé si nemohou obsah stahovat k offline sledování a kvalita streamování je omezená na 1080p. Podobný tarif představil také Paramout+.

Z velkých hráčů tak zůstává bez možnosti reklam jen Netflix a Amazon Prime Video. Jenže Amazon Prime funguje trochu jinak, spousta lidí ho má součástí většího balíčku služeb a navíc na rozdíl od Netflixu stabilně roste – svědčí o tom i fakt, že loni v prosinci zájmem v Česku překonal tehdejší HBO Go. Amazon je také nesmírně bohatá firma, dodatečný drobný příjem z potenciálního levnějšího tarifu ji příliš nevytrhne.

Netflix by naopak tento příjem a hlavně způsob, jak nalákat nové uživatele potřeboval, jeho poslední hospodářské výsledky byly daleko za očekáváními investorů. I tak Neumann argumentuje, že reklamy by divákům narušily uživatelský zážitek a to nechce, dokonce mluví o tom, že tarif by mohl být pro Netflix škodlivý.

Zdroj: Techradar