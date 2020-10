LG 55NANO81: skvěle vybavený 4K HDR LED televizor s QD panelem [test]

V horní aréně si kromě zmíněného zapnutí televizoru, prubnete ovládání dalšího zařízení, direktivně zavoláte konkrétní kanál, anebo skokově objevíte následující/předchozí. Regulujete zvuk s rychlým ztlumením (Mute), aktivujete hlasové vyhledávání (s podporou češtiny), najedete na domovskou obrazovku a vstoupíte do rychlého menu. LG výborně řeší vstup do rychlých a pokročilých úprav. Krátký stisk klávesy s piktogramem ozubeného kola poskytne pohled na rychlé nabídky, jeho dlouhé přidržení vyvolá kompletní, pokročilé menu.

V další položce Kanály provádíte ladění a nastavení kanálů. Pořadí stanic pozměníte hromadně posunem na konkrétní pozici a zároveň změnou čísla kanálu. Při potřebě pořadí prohodit v rámci jednoho z osmi listů oblíbených, vše seskládáte, ale jen ručním posunem, byť hromadným. Pořádkumilovní si osm seznamů svobodně přejmenují. Do listu oblíbených si stanice nese číselné pořadí (označení) udělené při naladění, respektive následném přesunu. Nechtěné nesmažete, pouze skryjete. Jejich číslo zůstává neobsazeno. Kdo využije pro satelitní tuner FastScan – kanály v rozsahu od 1 do 701 nepřesune, avšak list oblíbených zapovězen není.

Chvíle stresu… co dělat, když jsem někde něco chybně nastavil a nyní tápu co dál? Obraz není dle mých představ, celé nastavení jsem rozhasil. Jednoduše resetujete konkrétní profil. Nic víc. Drobnost, chvilkové řešení. Nastavení zvuku ve druhé ikoně odshora znovu zkouší lákat na profily, tentokráte ale zvukové (Zvuk AI/Standardní/Kino/Jasný hlas/Sport/Hudba/Hra). Krom toho si vyvážíte pravý a levý kanál a nasadíte pět pásem ekvalizéru. Skokově navýšíte prostor – Ultra Surround. I ve zvukových předvolbách existuje jednoduchý reset chybně provedeného.

Menu LG 55NANO816NA se rozkládá v základní sedmičce položek, a to ve svém rychlém zobrazení, rychlém menu. Přes šestou ikonku vstupujete do všech nastavení – kompletního menu a sedmou proměňujete strukturu rychlých voleb. Editací si libovolně umístíte do sestavy další položky. Rychlé nastavení voláte stlačením klávesy se znakem ozubeného kolečka ovladače. Když stejnou klávesu přidržíte déle, ocitnete se rovnou v kompletních nastaveních. U nich spočítáme stejné množství záložek – sedm (Obraz/Zvuk/Kanály/Připojení/Obecné/Dostupnost/Podpora).

Kompletní práce v prostředí WebOS není zatížena výraznými prodlevami. Zdržení nastává u listu programů, potažmo GUIDE/EPG, a to ve chvíli naladění větší nálože satelitních stanic. Sem tam se zamyslí u spouštění aplikací a otálí se vstupem do kompletního menu. Start televizoru patří k bleskovým, tam kde využijete funkci rychlého startu. Kdo ovšem start propojí s přechodem na DVB-S kódovanou stanici, počká si logicky o chvíli déle. Systém nejdříve musí navázat komunikaci s modulem, ten dekóduje program a následně ho předloží. Záležitost uvádím, abych předešel zbytečným diskuzím pod článkem. Pokud chcete řešit reálnou rychlost startu televizoru a měřit ji, musíte startovat na konkrétní vstup, který není zatížen potřebou další činnosti, činnosti nespadající ke startovací proceduře.

Propracovali jsme se k ladící části... Set-top box/Pouze televizor/TV a set-top box. My určujeme pouze televizor. Přichází filtrace ladícího procesu na jednotlivé větve, antény… Anténa/Kabel/Satelit. Satelit a anténa byla naší volbou. U pozemáku si filtrujete vyhledávání pouze digitálních stanic. Pro satelitní tuner chceme Skylink ( FastScan ). Obrázek průvodce naznačuje umění ladit kvarteto družic. Defaultně výrobce navolil Astru 23,5°E, Astru 19,2°E, Eutelsat 9A 9°E a Hotbird 13°E. Náš systém však má odlišné cíle. Proto vstupujeme do nastavení a vše upravíme.

Obraz

IPS panel s EDGE podsvícením a 50Hz frekvencí s sebou nese jasné klady a zápory. Ke kladům přináleží krapet vyšší rozsah pozorovacích úhlů. Nejsou zatíženy výraznou změnou barevnosti, ale boční pozorovatel zaznamenává postupný útlum jasu a kontrastu. Obraz se postupně zatahuje závojem. K negativům přináleží jednoznačně šedivá plošná černá a nesouměrnost podsvícení scény při celistvějších tmavších barvách, kdy světlejší prvek na panelu přitáhne prosvětlení celé zóny. Jednoduše napsáno – zónová práce s podsvitem má své limity.

Barvy nejsou přemrštěné, výrazově spadají do přirozených. Přeci jen jsem se ale nemohl ubránit dojmu jakési nepřesnosti. Při primárním posouzení zrakem bych tuto dával za vinu různorodému přednesu v rámci různých jasových skoků, potažmo méně přesně nastavené teplotě. Pleťová neobtěžuje, nasazuje poměrně neutrální tvář. Černá, jak jsem už napsal, trpí klasickou šedivostí (IPS) při plošnějším podání. Podsvícení umí pohasnout zcela, což při přechodech vytváří dojem dokonalé černoty.

Kdo si pustí jednolité barevné plochy a začne pouhým okem studovat jejich výrazovou nesouměrnost, pak na testovaném kusu nezaznamená drama. Jednolitost podsvícení není sice dokonalá, ale nikterak neobtěžuje. Červená umí býti ohnivou a zelená měla trošičku snahu exhibovat. Hodně se dojem liší u různých zdrojů signálu a kvality přehrávaného videa. Jiný pocit budete mít u televizního vysílání, odlišný u 4K HDR videa. Překvapením pro mě byl virtuální prostor nadělený televizorem. Na 55“ IPS panel příjemné zjištění. Ale zase nutno doplnit – nejedná se o pozitivum stálé. Televizor o něj bojuje a za určitých okolností se mu to daří.

Práce s pohybovými jevy jsou zatíženy mírným „ třepotavým rozmlžením“ (50Hz technologie). Pro lepší plynulost aktivujete TruMotion, což ale citlivějším jedincům nemusí vyhovovat, neboť s sebou navýšená plynulost přináší i navýšení neklidu (zase PWM?). Mimochodem... onen neklid rovněž narůstá snížením hodnoty podsvícení. Obraz nasazením TruMotion výrazně nabírá na plynulosti a šplhá se v extrému až k telenovelovému jevu. Rozsah funkce a proměna „do plynulosti“ nadchne adekvátně chtivé pozorovatele.

Obsluha s obrazem dokáže pracovat a typicky SD vysílání přetáhnout do kvalitativně vyšší roviny. Experimentujte. Reálně se přepočet na rozlišení panelu děje v méně zdařilé podobě než u výrazně dražších a kvalitativně výše postavených OLED modelů ze stejné stáje. Vysoký dynamický rozsah nevysvítí požadované úseky na úroveň, která okouzlí. Celkově od výrobce dosazená menší čitelnost scény vede (nejen u HDR) k pocitu menšího prokreslení stínů. Telka dobře odolává odleskům. Sluncem zalitá místnost nepřekáží, avšak symbióza menšího prokreslení vlivem nastavení a nižší svítivost nedodá scénám vždy potřebný šmrnc a temperament.

Měření

Puntičkáře velmi potěší, že LG má mnoho přednastavených režimů, z nichž několik myslí na náročného diváka, navíc se k tomu přidávají dva kalibrační ISF režimy. My jsme standardně ale změřili režim Kino, který si většina diváků pro film asi zapne.

Ten je barevně nastaven dobře, barevná odchylka dE je 3,3, barevný prostor nabídne více červené a zelené, což přinese o něco efektnější obraz, ale méně věrnosti. Zajímavé také je, že i když gama je 2,1, tak škálu šedé LG zejména ve světlejších odstínech se snaží ještě více zesvětlit, pravděpodobně aby obraz působil jasněji – naměřený (na Kino režim vysoký) statický jas bílé (277 cd/m2) záměru odpovídá. Pokud jde o černou, tak optická sonda nám prozradila, že statický jas černé je 0,299 cd/m2, dynamický 0,083 cd/m2. Statický kontrast jsem naměřili 927:1, dynamický 2 989:1.





Nastavení režimu Kino

To odpovídá běžným hodnotám u IPS panelů, v praxi to znamená, že černá bude působit šedě, ale výrobce o tom ví, a tak když to jde a v obraze není moc světlých objektů, dynamicky ji ztmaví aby černá byla černější. Bohužel to přináší horší čitelnost tmavých odstínů, zejména ve spodních 10 % nejtmavší šedé. A snaha o co nejsvětlejší obraz v horních 10 % zase přináší slévání velmi jasných odstínů.

Za co LG lze pochválit, tak že nabízí na svoji cenovou třídu poměrně vysoký jas HDR, ten jsme naměřili 569 cd/m2. Hráči určitě ocení rychlou odezvu, naměřili jsme výborných 14 ms.