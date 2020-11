LG a Samsung plánují v roce 2021 představit své miniLED televizory

Podle informací webu The Elec plánují LG, Samsung a další výrobci uvedení svých miniLED televizorů, a to v roce 2021. Vzhledem k tomu, že LCD technologie je stále nejvíce prodávaná, tak by miniLED televizory mohly nahradit prémiové LCD LED televizory s FALD, tedy přímým zadním podsvícení a lokálním řízením jasu.

Aby bylo jasno, miniLED se stará o podsvícení LCD panelu, jde o malé zdroje světla o velikosti 100 až 200 mikrometrů (běžné LED diody u LCD TV mívají 300 mikrometrů). Díky menší velikosti lze přesněji řídit podsvícení, zvýšit kontrast obrazu u LCD televizoru a zlepšit podání černé.

Proti OLED televizorům mají miniLED daleko vyšší jas, a to jak bodový, tak co se statického jasu celkové plochy, což je známá slabina televizních OLED panelů. Jak je tedy vidět, tak miniLED nejsou "LED televizory" (kdy obraz je tvořen pouze LED diodami), přesto by to mohlo přinést oživení trhu. Právě to bude hlavním důvodem, proč se výrobci na miniLED chtějí vrhnout, neboť zájem o 8K televizory z více důvodů stagnuje.

První mikroLED televizor loni představila společnost TCL, model X10 se aktuálně prodává, nicméně zejména vysoká cena (60 000 Kč za 65" úhlopříčku) z něj neudělala komerční trhák, přestože po obrazové stránce jde o výborný televizor, který má statický kontrast přes 40 000:1, o čemž si běžné LED televizory mohou nechat jen zdát.

Podle TrendForce bude příštáí rok vyrobenou přes 4,4 milionu miniLED televizorů, společnost tvrdí, že Samsung příští rok nabídne 4k miniLED TV ve velikostech 55", 65", 75" a 85", přičemž o podsvícení se má postarat 8 000 až 30 000 miniLED čipů rozdělených do více než 100 nezávisle řízených zón. Dosavadní televizory využívají kolem 50 LED.

Dle zdroje má LG připravovat svůj 70" miniLED televizor, v menších úhlopříčkách se bude soustředit spíše prodej svých OLED televizorů, které jsou pro LG prioritou. Dalšími výrobci, které mají představit své miniLED televizory, mají být čínské firmy Konka a Skyworth. A samozřejmě TCL má ukázat další novinky s touto technologií.



