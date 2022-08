LG chystá malý 20" OLED displej pro hráče i na sledování filmů

Tento rok LG rozšířilo nabídku svých OLED televizorů o největší 97" OLED televizor, ale přidalo do své nabídky menší 42" model. Cílem nebylo ale nabídnout co nejlevnější model (27 000 Kč až 33 270 Kč , ale něco pro hráč a ty, co zkrátka chtějí malé rozměry.



Letošní „nejmenší“ novinka, televizor LG OLED42C2

Podle korejského webu The Elec plánuje LG Display (výrobce panelů) rozšířit svoji nabídku o malý 20" OLED displej. Vývoj je reakcí na pandemii, kdy velmi vzrostl zájem o menší displeje pro jednotlivce. Cílem mají být osobní zařízení, přičemž ale není moc jasné, jaká. Na televizor či monitor je 20" poněkud málo, na běžné přenosné zařízení zase moc.

Viceprezident LG Display Kang Won-seok je přesvědčený, že malý OLED osloví hráče, ale i ty, kdo chtějí sledovat filmy. LG Display navíc vyrábí panely nejen pro LG Electronics, ale i pro Apple, Sony, Philips a další společnosti, takže je možné, že výroby se ujme někdo jiný. Samotný OLED panel by měl být k dispozici koncem roku, to by znamenalo, že na CESu bychom mohli vidět první ukázky využití.

