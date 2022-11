LG Display už bude všem výrobcům dodávat pouze nové OLED EX panely

V prosinci 2021 oznámil výrobce OLED panelů, společnost LG Display, že přejde na při výrobě bude nově využívat deuterium, a tak navýší celkový jas svých panelů až o 30 %. OLED panely od LG Displays ve svých televizorech používá nejen společnost LG Electronic, ale také spousta dalších výrobců – Sony, Panasonic, Philips, Hisense a další.

V druhém pololetní 2022 společnost LG Display dokončila v plánovanou integraci nové EX technologie ve svých výrobních závodech v Paju v Jižní Koreji a Guangzhou v Číně. Ve výsledku by tak všechny nově vyrobené OLED panely již měly být typu EX, tedy s vyšším jasem. Právě výrobce panelů pro nové jasnější panely používá název OLED EX, a ten pak začali používat i výrobci televizorů. Jihokorejská LG Electronic začátkem roku použila pro nové televizory s jasnějšími panely označení EVO (mají je řady C2 a G2).

Nicméně stávající modely se většinou vyrábí stále ze starších panelů, a tak pokud výrobce neuvádí, že v TV je nový OLED EX panel (což dělá například Philips u svých prémiových modelů), tak tam jasnější panely pravděpodobně nejsou, navíc LG při výrobce dělí své OLED panely do tři kvalitativních tříd dle jasu a dalších parametrů. I kvůli tomu jsou levnější OLEDy méně jasné, než prémiové řady. Ty navíc přidávají pasivní chlazení, aby bylo bezpečně a bez dopadu na životnost dosaženo ještě vyššího jasu, například Philips u své letošní novinky OLED937 tak uvádí špičkový jas až 1 300 nitů.

V současné době jsou na trhu pouze dva OLED televizory, které nepoužívají OLED panely od LG a jsou osazeny novými QD OLED panely od Samsungu, a to Samsung S95B a Sony A95K. Právě schopnost QD OLED panelu bez problému dosáhnout jas 1 000 nitů v kombinaci s faktem, že nemají bílý bod jako WOLEDy, zařadila oba televizory hned mezi to nejlepší, co se dá pořídit.

Zdroj: FlatpanelsHD