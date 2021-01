LG letos přichází s novou OLED TV řadou A1 – ve velikostech 48" až 77"

Vzhledem k modelovému označení OLED televizorů LG bylo jasné, že před řadami C, B je logicky také A. Bylo tedy otázkou času, kdy tuto "rezervu" LG zaplní. Nyní je jasné, že tomu bude letos, tedy v roce 2021.

Letos se dočkáme kromě řad C1, G1 a Z1 také řady A1. OLED televizory této řady budou nejlevnější, ale také nejhůře vybavené. Nejdříve si můžeme povědět, co tam bude. Ano, stále půjde o HDR OLED panely s 4K rozlišením. Stejně tak zde budou všechny vlastnosti OLED panelů, které diváky fascinují – tedy absolutní kontrast, řízení jasu na úrovni jednotlivého bodu a minimální mazání obrazu.

Jen 50 Hz

O co tedy proti vyšším řadám přijdete? Bude to jediná řada s 50/60Hz obrazovkou, všechny vyšší řady budou tedy mít 100/120Hz panel. S tím souvisí prostý fakt, že budou osazena pouze HDMI 2.0b vstupem, tedy logicky bez podpory 4K/120P a VRR. Podporován bude ALLM režim a také eARC pro přenos HD zvuku. Stejně tak zde bude Game Optimizer, počítá se tedy s hraním her, nebude zde ale G-Sync a FreeSync a nebudou podporovány funkce nových "Next-gen" herní konzolí.



Na oficiální fotu nových modelových řad ohlášená novinka A1 zatím není.

Další "ponížení" čeká zpracování obrazu. Divák se u této jediné modelové řady nedočká Pro verze "OLED Motion", tedy dopočítávání plynulosti obrazu – o zpracování obrazu se postará procesor Alpha 7 Gen. 4. Dále A1 nabídne podporu HDR obrazu Dolby Vision, HDR10 a HLG. Budou zde režimy Dolby Vision IQ a Filmmaker Mode. Podobně nebude chybět WebOS 6.0, či podpora hlasových asistentů Google Assistant či Alexa.

Co se velikosti týče, tak vy nabídce mají být velikosti 48", 55", 65" a 77". Ceny však nejsou známé a tak je otázkou, zda 48" bude nejlevnějším modelem, jak by z logiky vyplývalo, nebo zda vzhledem vyšším výrobním nákladů bude stejně drahá (či dražší), než 55" model (jak tomu bylo loni u řady CX).

Další otázkou je, zda se LG bude u nové základní řady v ČR snažit prolomit cenu 20 000 Kč – to by zajisté přivedlo mnoho nových zájemců. Na začátku se to ale určitě nestane, ale vzhledem k tomu, kam v průběhu prodejů klesá dobíhající modelová řada, můžeme se podobné ceny dočkat během předvánočních akcí roku 2021 – to je však vzdálená budoucnost.

Jihokorejské LG zatím oficiální termín uvedení a ceny neohlásilo, podobně překvapivý je fakt, že neukázalo ani fotografie této řady, což se pravidelně v této době již děje. Na další info si tak budeme muset počkat.