LG letos vylepší OLED TV – jasnější budou jen prémiové modely. Chystá i 100" LED televizor

OLED televizory LG budou i letos rozdělené do pěti řad. Na vrcholu stojí modely G5 a M5 s novým čtyřvrstvým OLED panelem, který využívá technologii Primary RGB Tandem. Tu představilo LG na veletrhu CES. Zvyšuje jas, rozšiřuje barevný gamut nad standard DCI-P3 a lépe tak konkuruje QD-OLED panelům od Samsungu. Novinka nahrazuje dosavadní mikročočky (MLA). Panely se ale neobjeví jen u LG – nasadí je také Panasonic a Philips do svých prémiových OLED modelů.

Modely G5 a M5 pokryjí úhlopříčky od 48 do 83 palců. M5 je v podstatě G5, ale s externím bezdrátovým boxem Zero Connect. Řada C5 dostane vylepšený OLED EX panel se zvýšeným jasem a bude dostupná od 42 do 83 palců. Základem zůstává B5 s běžným OLED panelem bez výraznějších úprav, ten půjde koupit ve velikostech od 55 do 77 palců.



Mezi řadami budou rozdíly také ve výkonu procesoru

Všechny nové modely budou vybaveny operačním systémem webOS 9.0 s přepracovaným uživatelským rozhraním One UI a podporou funkcí jako HDMI 2.1 QMS, ALLM a VRR. LG také plánuje aktualizovat webOS na vybraných modelech z let 2023 a 2024, aby nabídly nejnovější funkce.

LG OLED M5 „Singnature"

Nejvyšší model M5 nabídne bezdrátový přenos obrazu a zvuku přes Zero Connect Box až v rozlišení 4K při 144 Hz bez ztráty kvality. Box má tři HDMI 2.1 vstupy s podporou 4K144P, VRR, FreeSync, G-Sync, ALLM a QMS. Musí ale zůstat na přímé viditelnosti, do skříně ho tedy neschováte.

Panel využívá technologii Brightness Booster Ultimate, která zvyšuje jas a rozšiřuje barevný rozsah. V jasových špičkách má dosahovat až 4000 nitů. M5 se bude vyrábět ve velikostech 65", 77", 83" a 97". Největší 97" model ale Brightness Booster nedostane, takže bude mít nižší jas. O obraz se postará nový procesor α11 AI Gen2.

LG OLED G5

Řada G5 nabídne stejný panel jako M5 – čtyřvrstvý OLED s Brightness Booster Ultimate. Jas má opět dosahovat až 4000 nitů. Design televize počítá s uchycením na zeď, aby co nejlépe zapadla do interiéru.

Dostupné velikosti budou 48", 55", 65", 77", 83" a 97". Konektory jsou přímo na těle TV, čtyři HDMI 2.1 vstupy mají všechny modely kromě 48" a 97". Ty také postrádají podporu frekvence 165 Hz, kterou ostatní velikosti nabídnou. Obraz zpracovává opět procesor α11 AI Gen2. G5 navíc přidává virtuální prostorový zvuk v konfiguraci 11.1.2.

LG OLED C5

Nejprodávanější C řada dostane jen mírný upgrade, na rozdíl od vyšších modelů zde bude „pouze“ jasnější OLED EX panel. Dostupné velikosti budou 42", 48", 55", 65", 77" a 83". Byť marketingový název EVO mají opět všechny velikosti, tak nejmenší 42" a 48" úhlopříčky postrádají Brightness Booster, takže jejich jas bude o něco nižší.

I zde už tradičně jsou čtyři plné HDMI 2.1 vstupy s podporou frekvence až 144 Hz. O zpracování obrazu se postará o něco méně výkonný procesor α (Alpha) 9 Gen8.

LG OLED B5

Nejlevnější OLED model v nabídce bude řada B5. Používá standardní OLED panel s obnovovací frekvencí až 120 Hz. Papírově má nejnižší jas, ale rozdíl oproti řadě C5 není při běžném sledování příliš výrazný. Prodávat se bude ve velikostech 48", 55", 65" a 77".

Zpracování obrazu bude také nejslabší, postará se o něj procesor Alpha 8 Gen2. Potěší, že ale ani zde nebude omezovat LG vstupy a všechny čtyři HDMI budou standardu 2.1, tedy s 4K120P HDR 10/Dolby Vision, VRR 40 Hz až 120 Hz, FreeSync, G-Sync, ALLM a QMS.

LCD ve 100", či s bezdrátovým přenosem

LG letos poprvé nabídne i 100palcový LCD televizor v modelu 100QNED89. Ten má 144Hz panel, ale místo MiniLED podsvícení použije FALD. Nový model QNED9M se pak jako první LCD od LG dočká bezdrátového Zero Connect Boxu. Přestože má 144Hz panel a označení „QNED evo“, kvůli podsvícení typu Edge LED půjde spíše o designový model. Kdo hledá MiniLED, musí sáhnout po modelu QNED90A.



Novinkou má být také přepracovaný dálkový ovladač Magic Remote s minimalističtějším designem a vylepšenou ergonomií

LG letos sází také na umělou inteligenci. V českém prostředí ovšem narazíte na dvě překážky. AI asistent zatím nerozumí česky a pokud ho chcete používat, musíte přepnout celé rozhraní televizoru do angličtiny.