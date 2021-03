LG letos vyrobí přes 1 milion 48" OLED TV, zájem táhnou hlavně hráči

Přestože se do výroby chystají i 42" OLEDy, tak LG Displays, výrobce OLED panelů, letos razantně navýší také výrobu 48" obrazovek. Právě 48" verzi po dlouhých letech LG začalo nabízet výrobcům televizorů. Přes vyšší cenu LG Electronic a o něco později začalo prodávat své 48" 4K OLED TV.

Přestože 48" verze má signifikantně vyšší cenu, než kolik, stojí základní 55" OLED, je o ni velký zájem. Zejména LG Electronic se svým modelem LOLED48CX zabodoval mezi hráči, na které jihokorejský výrobce mířil. A právě hráči her poptávku po 48" verzích táhnou nejvíce. Z toho důvodu LG Displays navyšuje výrobu z loňských 220 000 OLED panelů o velikosti 48" na letošních 1 000 000 kusů, které plánuje vyrobit.

Zajímavý je právě fakt, že o 48" OLEDy je velký zájem, přestože mají vyšší cenu než 55" modely – ty totiž různí výrobci často nabízí ve slevách, zatím co 48" si cenu drží. Letos LG plánuje uvedení 48" verze v řadě C1 (což opět není ta nejlevější), Sony bude mít 48" variantu v řadě A1.

LG nyní vyrábí OLED panely ve nové fabrice v Guangzhou, zde z jednoho skleněného základu 8,5 generace vyrobí dva 77" panely a dva 48" panely. Letos má ale LG v plánu spustit ještě výrobu v Paju – tam by se z jednoho skleněného plátu mělo vyrobit rovnou osmu 48" OLED panelů. To by mohlo vést k snížení ceny 48" verze, otázkou také je, co udělá se zájmem o 48" OLED TV uvedení menšího 42" OLED televizoru (předpokládá se, že to bude ale až koncem roku).

Časté spekulace jsou, zda 42" verze bude podporovat 100Hz/120Hz, což je fakt, který je pro hráče důležitý. Právě nová letošní OLED řada A1 od LG (má se prodávat v 55" a 65") má pouze 50Hz/60Hz podporu. Pokud 42" verze by 100Hz/120Hz nepodporovala, tak drtivá většina hráčů stále preferovala 48" variantu.

