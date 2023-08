LG M3 bude první bezdrátový 4K HDR OLED televizor. Má se prodávat rovnou ve třech velikostech a cena není až tak šílená

Korejský výrobce OLED televizorů LG letos na CESu 2023 ukázal nový televizor OLED s názvem Signature M3. Na rozdíl od všech ostatních OLEDů od této značky tento bude bezdrátový.

Byla oznámená 97" verze modelu M3, nyní LG chystá i menší úhlopříčky – 83" a 77". Podobně jako ostatních modelů bude 77" verze osazena novým a jasnějším panelem MLA (Micro Lens Array), větší úhlopříčky se musí obejít bez této technologie.

Menším překvapením jsou ceny, které byly už oznámeny pro Velkou Británii. Ano, největší 97" varianta má stát 27 999 liber, což je téměř 800 000 Kč, ale menší verze už tak drahé nejsou. Za nejmenší 77" verze bude LG chtít 5 999 liber (zhruba 170 000 Kč), střední 83" varianta má pak stát 7 999 liber (zhruba 225 000 Kč). Což nejsou už tak šílené ceny, když je porovnáte s částkou za klasický „drátový“ model LG G3, který v 77" stojí oficiálně 124 999 Kč a v 83" stojí 187 490 Kč .

U OLEDu LG M3 se budou veškeré kabely připojovat do externího Zero Connect boxu, odtud se pak zvuk a obraz přenese bezdrátově do televizoru. Externí „krabička“ bude obsahovat kompletní elektronikou, všechny digitálními tunery, Smart TV systémem a samozřejmě s konektory HDMI 2.1 a plnou podporou 4K120P. Jediná drobnost je, že na rozdíl od „drátových“ OLEDů LG bude M3 mít pouze tři HDMI 2.1 konektory, místo čtyři. OLED M3 podporuje Dolby Vision a Dolby Atmos, nechybí hlasové ovládání, podpora herních konzolí a certifikace Nvidia G-Sync.

Nutné je, aby externí box byl blíže než 10 metrů, někde před obrazovkou – na fotografiích ji lze vidět jako poměrně černý box na stole u diváka. TV lze samozřejmě také pomocí Zero Connect boxu bezdrátově připojit ke kompatibilním soundbarům. Samotný televizor je samozřejmě třeba připojit k elektrické síti, více ale už nebude třeba.

Zajímavé jsou ale fotografie zadní stěny modelu M3, která se po estetické stránce od běžných TV moc neliší. Jednou z výhodou tak bude možnost kreativnějšího výběru místa ve větších obývacích pokojích - včetně místa, kde by lidé mohli občas vidět zadní stranu televizoru. Toho však design nevyužívá a pro někoho to může být zklamáním.

Na druhou stranu při instalaci OLEDu M3 na zeď stačí skrýt pouze klasický napájecí kabel, nikoliv speciální signálový+napájecí, jaký má Samsung a jeho připojení pomocí One Connect Boxu. Odpadne tak nutnost řešení datových kabelů neschválených pro montáž pod omítku, napájecí kabel vedený „husím krkem“ pod omítkou můžete klidně mít.

Dle LG výrobce „TV využívá nejmodernější technologie, které zajišťuje spolehlivý přenos obrazu a zvuku na samostatnou obrazovku OLED M3 bez přerušení nebo zhoršení kvality. Pro zajištění bezproblémový přenosu dat z boxu do televizoru vyvinula společnost algoritmus, který okamžitě identifikuje optimální přenosovou cestu.

Algoritmus také pomáhá minimalizovat chyby nebo přerušení přenosu, protože dokáže rozpoznat změny v bezprostředním okolí - například pohyb lidí nebo domácích zvířat po místnosti - a podle toho přepnout cestu. Pro dosažení maximální síly signálu lze navíc anténu boxu snadno otáčet, či naklánět tak, aby odpovídala umístění televizoru.“

Zdroj: LG, Displayspecifications.com, Forbes