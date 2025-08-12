LG M5: bezdrátový 4K OLED s vyšším jasem, rychlou odezvou a FreeSync Premium pro hráče

LG uvedlo na trh novou řadu OLED evo M5, která přenáší obraz i zvuk zcela bez kabelového propojení mezi televizorem a zdrojovými zařízeními. Signál putuje přes bezdrátový modul Zero Connect Box, do kterého se zapojují zdroje videa a zvuku – třeba herní konzole, přehrávače či set-top boxy. Televizor tak může viset nebo stát bez jediného kabelu (napájení samozřejmě zůstává). Když pomineme drahý 8K model od Samsungu, tak LG M5 je aktuálně jediným bezdrátovým 4K televizorem.
M5 podporuje rozlišení až 4K při 144 Hz (u 97" modelu 120 Hz) a je kompatibilní s technologií variabilní obnovovací frekvence NVIDIA G-SYNC a AMD FreeSync Premium. Odezva panelu se podle LG pohybuje pod 0,1 ms, takže je vhodný i pro náročné hráče.
Pro domácí kino nechybí podpora Dolby Vision, Dolby Atmos a režimu Filmmaker. O zpracování obrazu se stará procesor α11 AI Processor Gen 2, který má vylepšovat hloubku, detaily a prostorový zvuk až do konfigurace 11.1.2. Jas zvyšuje technologie Brightness Booster Ultimate, u vybraných modelů až trojnásobně proti běžným OLED.
Jak si stojí proti LG M4
M4 byla loňská generace bezdrátového OLED od LG a už tehdy nabízela 4K při 144 Hz, procesor α11 a technologii Brightness Booster Max. M5 na ni navazuje procesorem α11 Gen 2 s vyšším výkonem pro zpracování obrazu a zvuku, novou verzí Brightness Booster Ultimate (u vybraných modelů až trojnásobný jas oproti běžným OLED), a vylepšeným bezdrátovým přenosem s nižší latencí a vyšší stabilitou. Přibyla také širší certifikace pro herní výkon a podpora FreeSync Premium.
Řada M5 bude dostupná ve velikostech 65, 77, 83 a 97 palců.
Nový televizor vybírejte pečlivě. Kolik do něj chcete investovat, na jaké ceně začínají kvalitní modely? Jaká bude nejvhodnější úhlopříčka, rozlišení a jaký typ zobrazovacího panelu?
