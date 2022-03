LG nabídne hráčům první 48" 4K OLED monitor s HDMI 2.1 a DisplayPortem

LG zjevně reaguje na ohlášené herní 34" OLED monitory Dell Alienware a Samsung s novými panely QD-OLED. Ty budou mít rozlišení 3440x1440 bodů, dle specifikace celoplošný jas 250 nitů a jasem ve špičkách až 1 000 nitů. LG sice na hráče zatím mířilo především svými OLED televizory, ale nyní ohlásilo monitor LG 48GQ900.

Jak je z názvuk jasné, tak půjde o monitor s 48" OLED panelem, 4K rozlišením a 10bitovou barevnou hloubkou. Jaký má být rozdíl proti televizorům, tedy kromě chybějící tunerové části? Především dostane k stávajícím HDMI 2.1 vstupům navíc DisplayPort, to OLED televizory LG nenabídnou. Dále dostanou antireflexní provedení panelu (AGLR - anti-glare low reflection).

Papírově by měl monitor mít podporu 4K/120Hz a VRR režim pro herní konzole, nepotvrzená je navýšení až na frekvenci 138 Hz, to ale jen pro PC. Chlubit se má nejen bleskurychlou odezvou 1ms, ale i pokrytím 98,5 % barevného prostoru DCI/P3. Zatím není jasné, zda dostane už DisplayPort 2.0, spíše to vypadá na verzi 1.4.

Herní OLED monitor s WOLED panelem od LG oznámilo více firem (Asus, Acer, Gigabite, MSI), nicméně všechny budou mít jako základ rovný velký 48" OLED panel známý z TV řady. Půjde tedy o monitor pro hraní, na běžná práce s ním nebude moc komfortní, což se o zahnutém 34" monitoru (tak má vypadat zmíněný QD-OLED Samsung) říct nedá.

Prodej by měl začít v druhé polovině roku, v redakci to odhadujeme ale spíše na podzim, až po veletrhu IFA. Cílení je ale stejné, jako u OLED televizorů, bude ještě záležet na ceně, kterou zatím LG neoznámilo. Cenu však bude zajisté volit LG velmi opatrně, aby nové OLED monitory nekonkurovaly oblíbeným herním OLED TV řady C2.

Zdroj: FlatpanelsHD