LG OLED televizory se v roce 2024 budou více lišit. Novinkou je podpora 144 Hz, integrovaný Chromcast a 83" MLA panel

V roce 2023 poprvé LG osadilo své OELD televizory řady G3 a C3 jinými OLED panely, vyšší řada G dostala jasnější MLA technologii, zatím co řada C3 zůstala u velmi dobrých, ale citelně méně jasných panelů EVO OLED. Letos se rozdíly ještě zvětší.

LG těsně před veletrhem CES přestavila letošní modelové řady B4, C4, G4 a M4. Společnost LG neoznámila nové OLED televizory řady A, tedy levnější OLED řadu s 60Hz. Ale uvedla, že levná A řada letos pravděpodobně nebude dostupná celosvětově.

Nejvýše budou prémiové řady M a G. Obě budou osazeny 4K panelem OLED s technologií Micro Lens Array (MLG) ve všech velikostech s výjimkou 97 palců. Nově tak bude MLA panel v 83" uhlopříčce, na rozdíl od loňského roku, kdy byl maximálně ve velikosti 77". Co je zajímavé, tak všechny OLEDy budou mít integrovaný Chromecast. A systém bude nový WebOS24

Řada G se vzdaluje

LG informovalo, že nejoblíbenější a nejprodávanější LG OLED řada C ani letos nedostane nejpokročilejší zobrazovací technologii MLA (Micro Lens Array). Ta je stále vyhrazena pouze pro dražší řady G4 a M4. Celkově se tak LG snaží více funkčně a obrazově jednotlivé řady odlišit.

Řady G4/M4 s MLA panely mají být až o 150 % jasnější ve špičkách (3 %) ve srovnání s řadou B4, celý panel má být jasnější o 70 %. „Prémiovka“ M4 bude stejná jako G4, ale navíc nabídne externí box Zero Connect s bezdrátový připojením. Z něj jsou veškerá obrazová a zvuková data bezdrátově přenášena do samostatné OLED TV. Zatím co M4 bude dostupná velikostech 65", 77", 83" a 97", řada G nabídne i úhlopříčku 55".

Další novinkou je procesor Alpha 11. Ten bude výhradně v modelech G4 a M4. Dle LG má mít Alpha 11 až 4× vyšší výkon umělé inteligence, 1,7× vyšší grafický výkon, 1,3× vyšší výpočetní výkon. Procesor nabídne „AI Super Upscaling“ a také „AI Director Processing“. LG říká, že nová technologie Dynamic Tone Mapping Pro „rozděluje snímky do bloků a dolaďuje jas a kontrast analýzou změn jasu v místech, kde do scény vstupuje světlo, čímž vytváří trojrozměrnější snímky".

Pokud jde o zvuk, tak funkce "Voice Remastering" má vylepšovat hlasy a vytvářet virtuální 11.1.2 kanálový zvuk z běžného audiosignálu.

Nově 144 Hz a Filmmaker Mode pro Dolby Vision

Důležité je, že řada designová G4 je určena pro montáž na stěnu, standardně bude bez stojanu, na rozdíl od řady C4. Pokud budete chtít tedy nejjasnější panel a nejlepší procesor, tak s klasickou řadou C4 budete mít zkrátka smůlu.

Modely 2024 mají podporovat Dolby Vision a Dolby Atmos, včetně zvuku DTS. Nemá chybět Wowcast pro bezdrátový televizní zvuk s kompatibilními soundbary.

HDMI 2.1 s VRR bude podporovat frekvence 120 Hz a 144 Hz, přepínání bude možné. 144 Hz má však význam pouze u PC, nikoli u herních konzolí. Novinkou má být režim Filmmaker Mode pro Dolby Vision, podrobnější informace ale zatím nejsou dostupné.

LG C4 bude samozřejmě opět velmi atraktivní pro hráče. TV podporuje obnovovací frekvenci 144 Hz, má čtyři HDMI 2.1 s plnou šířkou pásma a samozřejmě rychlý herní režim. Prodávat se má ve velikostech 42, 48, 55, 65, 77 a 83, přičemž ty dvě nejmenší mají mít vyšší jas, než loňské modely řady C3. O Obraz se má postarat procesor Alpha 9.

Nejnižší řada B4 nebude podporovat 144 Hz, maximálně 120 Hz. LG B4 bude také poprvé k dispozici v úhlopříčce 48 palců. Potěší ale fakt, že v roce 2024 bude nová řada B4 mít konečně čtyři porty HDMI 2.1 (ty měla až řada C). Model B4 také dostane nový procesor v podobě procesoru Alpha 8 AI.

Ceny novinek samozřejmě známé nejsou, další info vám přineseme z CESu.

Zdroj: LG