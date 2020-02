LG přidalo do TV z roku 2019 aplikaci Apple TV a možnost sledovat Apple TV+

LG na CESu 2020 představilo nové modely pro rok 2020 a mimo jiné také fakt, že budou podporovat aplikaci Apple TV. Nyní podporu této aplikace přidalo i do aktuálních modelů, tedy modelové řady 2019.

Konkrétně podporu Apple TV dostaly aktuálně všechny OLED LG televizory z roku 2019 a NanoCell televizory (série SM9X a SM8X). Koncem tohoto měsíce aplikace Apple TV bude dostupná také na některých "obyčejných" UHD modelech (série UM7X a UM6X).

Modely pro rok 2020 budou mít aplikace Apple TV a Apple TV+ k dispozici hned při jejich uvedení na trh. Pokud máte televizor z roku 2018, tak přidání aplikace v se plánuje také, a to koncem tohoto roku, opět prostřednictvím aktualizace firmwaru.

Aplikace Apple TV bude přístupná ze spouštěče LG Home Launcher, umožňuje majitelům televizí LG přihlásit se k odběru a sledovat Apple TV+, ta nabízí také obsah ve formátu Dolby Vision. Tato nová streamingová služba nabízí pořady Apple Originals, jako jsou seriály The Morning Show, See, Servant nebo Little America. Prémiová varianta předplatného zahrnuje dostupnost služeb online i offline, je bez reklam a dostupný je také režim on demand. Díky aplikaci je také možné získat přístup ke knihovně videí iTunes a následně si koupit či pronajmout více než 100 000 filmů a televizních pořadů.

LG televizory z roku 2019 také podporují Apple AirPlay 2. Jde o funkci, která uživatelům umožňuje sdílet či zrcadlit obsah z iPhonu, iPadu nebo Macu přímo do televize LG. Lze také přehrávat hudbu a synchronizovat ji s ostatními reproduktory kompatibilními s AirPlay 2 kdekoli v domácnosti.

Podporovaná je také technologie Apple HomeKit, která umožňuje snadno a ovládat svou televizi pomocí aplikace Home. Lze ji ovládat pomocí iPhonu, iPadu či hlasem díky Siri. To umožňuje její zapnutí a vypnutí, změnu hlasitosti, přepínání vstupů a ovládání dalších funkcí.

Zdroj: LG