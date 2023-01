LG slibuje navýšení jasu u OLED TV v roce 2023 až o 70 %. A přidává HDMI 2.1 QMS

Jihokorejská společnost LG Electronics na veletrhu CES 2023 představí svou řadu televizorů pro rok 2023. Budou to řady A3, B3, C3 a Z3. Podobně jako loni slibuje LG ve u svého prémiového modelu G3 zvýšení jasu. O to se má postarat technologie Brightness Booster Max, která obsahuje zcela novou architekturu řízení světla a algoritmy pro zlepšení světla, které zvyšují jas až o 70 % (proti řadě B2/B3).

Zvýšení jasu o 70 % u řady EVO G3 se má přitom týkat (podobně jako loni) velikostí 55", 65" a 77". U největších 83" a 97" uhlopříček to má být „pouze“ 40%. Dle webu FlatspanelHD je LG mluví dokonce až o špičkových hodnotách 2100 nitů ve VIVID režimu a 235 nitů v celoplošné bílé. Vzhledem k tomu, že G2 dosahuje ve špičkách maximálně 1 000 nitů, tak i konzervativnější hodnoty kolem 1 400 nitů by byly velký pokrok. Dle dostupných informací LG plánuje v budoucnosti využití technologie MLA (Micro Lens Array), uvidíme tedy, jestli se jí dočkáme už letos.

LG slibuje nejen ještě větší zážitek ze sledování, ale také nové formáty, jako je například srolovatelný LG SIGNATURE OLED R nebo ohýbatelný LG OLED evo Flex. LG OLED evo Flex, dvojnásobný vítěz ceny CES 2023 za inovace, získal ocenění za nejlepší inovaci v herní kategorii.

Nové modely televizorů LG OLED opět nabídnou rozhraní HDMI 2.1a. Jsou také prvními televizory, které organizace HDMI certifikovala pro nedávno oznámenou funkci Quick Media Switching VRR (QMS-VRR). QMS-VRR eliminuje zčernání obrazovky při přepínání mezi obsahem z různých zdrojů připojených přes porty HDMI 2.1a.



Funkce HDMI Quick Media Switching eliminuje tvorbu černých snímků

při změně snímkové frekvence

Nejnovější procesor řady Alpha využívá pokročilou technologii LG Deep Learning s umělou inteligencí, která zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a zvuku. Technologie AI Picture Pro nabídne vylepšený upscaling a obsahuje technologii zpracování obrazu, která rozpoznává objekty nebo obličeje. Funkce AI Sound Pro pak má zajistit dokonce virtuálním prostorový zvuk 9.1.2 prostřednictvím integrovaného systému reproduktorů televizoru. Funkce „Wowcast Orchestra“ pak zajistí současné využití zvuku z TV a soundbaru.

Nejoblíbenější OLED televizory

LG OLED55C21LA nabízí 22 obchodů za ceny od 26 990 Kč Porovnat ceny

LG OLED55B23LA nabízí 26 obchodů za ceny od 22 999 Kč Porovnat ceny

LG OLED65C21LA nabízí 19 obchodů za ceny od 38 199 Kč Porovnat ceny

LG OLED55C11LB nabízí 5 obchodů za ceny od 23 990 Kč Porovnat ceny

LG OLED65B23LA nabízí 22 obchodů za ceny od 33 990 Kč Porovnat ceny

Další oblíbené OLED televizory

Nejnovější televizory řady Z3, G3 a C3 opět budou využívat OLED evo, o zpracování obrazu se má starat nový procesor α9 Gen6 4K AI. Pr některé bude důležité, že nová generace televizorů OLED je certifikovaná společností TÜV Rheinland pro nízký obsah modrého světla. LG OLED i nadále budou podporovat Dolby Vision a Dolby Atmos.

Modely 2023 jsou vybaveny nejnovější verzí systému webOS a mají přepracované uživatelské rozhraní All New Home, umožní snadný přístup k obsahu a službám, které nejčastěji používají, a jsou seskupeny do několika logických kategorií.

Už několik let LG míří na hráče, to bude pokračovat. OLED zajišťují nízký input lag, až čtyřmi porty HDMI 2.1a. Televizory LG OLED jsou také vybaveny funkcí Game Optimizer, která uživatelům umožňuje rychle vybírat a přepínat mezi funkcemi specifickými pro hry, jako jsou předvolby zobrazení herních žánrů. Nastavení pro Nvidia G-Sync, FreeSync Premium a variabilní snímkovou frekvenci (VRR) v Game Optimizeru nechybí také. Dolby Vision je podporováno i v režimu 4K120.

Co se velikostí týče, tak se změny nechystají, základní 50Hz/60Hz řada A3 by měla být ve velikostech 48" až do 77", B3 nabídne velikosti 55" až 77", tradičně oblílená řada C3 bude ve velikostech 42" až 83", G3 pak od 55" až do 97". A nakonec zde bude Z3, a to ve dvou velikostech – 77" a 88". Cena samozřejmě budou známé až v průběhu jara.

Zdroj: LG, FlatspanelHD