LG ukázal 27" kufříkový televizor. Dotekový, polohovatelný, s výdrží 3 hodiny a s Full HD rozlišením. Cena a váha se vám líbit nebudou

Co se produktů týče, tak na IFA stánek jihokorejské společnosti LG rozhodně bylo k vidění daleko méně televizorů, než loni, „stěna“ chyběla zcela. LG se soustředilo spíše na ostatní výrobky, které nabízí.

Překvapilo ale přenosným televizorem LG StanbyME (27LX5Q), který má v názvu ještě Go Briefcase Design Touch Screen. A nejde o žádný designový koncept, ale o reálný produkt, který jde do prodeje. V Evropě má stát 999 €, což by u nás mohlo být kolem 24 000 Kč.

Jde vlastně o 27" LCD televizor s rozlišením Full HD a obrazovkou, kterou můžete polohovat dle libosti – na výšku, šířku, nebo ji položit. Obrazovka je zároveň doteková. TV má samozřejmě plný systém WebOS od LG, tedy se službami Apple TV, HBO Max, Paramount+, Disney+, Netflix, atd. Zvuk samozřejmě nechybí, má být 4.0 kanálový o výkonu 20 W.

V kufříku najdete dálkové ovládání, na zadní straně jsou pod krytkou ukryté vstupy a vestavěná baterie by dle poskytnutých informací měla vydržet 3 hodiny provozu.

Pokud by se psal rok 2010, tak šlo asi o zajímavý produkt, ale v době notebooků s dotekovým displejem a daleko delší výdrží poněkud postrádá smysl. A především – celý kufřík s televizorem váží přes 14 kg, takže na rozdíl od tabletu či notebooku jde spíše o TV určený k převezení, než k jednoduchému přenášení z místa na místo.

Zdroj: LG