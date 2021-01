LG: v roce 2021 řady B1, C1, G1 a Z1 nahradí loňské modely a udělají pořádek v OLED TV

O tom, že jihokorejské LG představilo novu řadu OLED televizorů A1 už jsme psali. Ještě se ale podívejme, jak to vypadá s vyššími modely. Loňské modelové řady BX, CX a GX končí a nahradí je řady B1, C1, G1 a Z1. LG tedy spouští číslování zase od začátku a zjednoduší tak zákazníkům orientaci.

Loni měli trochu zájemci OLEDy od LG zmatek v minimálních rozdílech mezi modely, a tak LG paradoxně často konkurovalo samo sobě. LG tak letos v podstatě udělalo pořádek a rozdíly mezi jednotlivými řadami jsou větší – především v OLED panelech.

Základem vyšších řad (kromě A1 a B1) bude nový obrazový procesor Alpha 9 Gen 4 AI, tedy s umělou inteligencí, všechny vyšší řady mají OLED Motion Pro. Kromě základní 50Hz/60Hz řady A1 mají všechny televizory také HDMI 2.1 vstup.

OLED řada B1

Tato řada nahrazuje loňský základ BX. Bude osazena 4K OLED panelem s frekvencí 100Hz/120Hz a jako jediný ze 100Hz modelů má "slabější" obrazový procesor, zde značený Alpha 7 Gen 4 AI. Dá se také očekávat, že podobně jako loňská řada BX i u tato bude mít jas nižší, než vyšší řada CX/C1.

Bude se prodávat ve velikostech 55", 65" a 77". Bude zde nový WebOS 6.0, HDMI 2.1 s funkcemi 4K/120P, ALLM, eARC, VRR a budu podporovány technologie FreeSync a G-Sync. Nechybí Dolby Atmos, Game Optimalizer, HGiG režim, Filmmaker Mode a Dolby Vision IQ. Stejně jako loni bude podporovány formáty Dolby Atmos, HDR10 a HLG, i letos tedy LG ignoruje HDR10+. Oficiální foto zatím nebylo uveřejněno.

OLED řada C1

Nahrazuje loňskou řadu CX, bude se prodávat ve velikostech 48", 55", 65", 77" a nově zde přibude velikost 83", stále samozřejmě s 4K rozlišením, OLED panel bude podporovat 100Hz/120Hz. Samozřejmostí je HDMI 2.1 s funkcemi 4K/120P, ALLM, eARC, VRR a budu podporovány technologie FreeSync a G-Sync.

Tato řada už nabídne nový "chytrý" procesor obrazový procesor Alpha 9 Gen 4 AI. Dá se očekávat, že obrazový panel bude na úrovni loňského roku, tedy, že bude mít vyšší jas než řada B1. Zvuk bude 2.2 kanálový s výkonem 40 W.

OLED řada G1

Bude se vyrábět ve velikostech 55", 65" a 77". Tato řada spadá do prémiové 4K řady s tzv. "gallery" designem a volitelně bude nabízen i podlahový stojan. Dostane nové prémiové OLED panely řady "evo", které mají mít vyšší jas až 20 %. OLED panel bude podporovat 100Hz/120Hz. Opět zde bude HDMI 2.1 s funkcemi 4K/120P, ALLM, eARC, VRR a budu podporovány technologie FreeSync a G-Sync (40-120 Hz).

Tato "obrazová" řada také má nový "chytrý" procesor obrazový procesor Alpha 9 Gen 4 AI. Jednou z novinek je také zvukový systém označovaný AI Sound Pro – přidá Auto Volume Leveling, což funkce zajišťující stejnou hlasitost zvuk při přepínání TV kanálů, ale také streamovacích služeb. Řada G1 by měla nabídnou také virtuální prostorový zvuk 5.1.2, tedy 3D zvuk Dolby Atmos.

OLED řada Z1

Nabídne 8K rozlišení a velikosti 77" a 88". Oba modely mají jiný design a stojan. O obraz se stará nový "chytrý" procesor obrazový procesor Alpha 9 Gen 4 AI. Opět zde bude HDMI 2.1 s funkcemi 4K/120P, ALLM, eARC, VRR a budu podporovány technologie FreeSync a G-Sync (40-120 Hz).

Jas 100Hz/120Hz OLED panelu má odpovídat loňským modelům, nemá teda navýšený jas, jako vrcholná 4K řada G1. Ale stejně jako G1 i tato nabídne Hands-free hlasové ovládání.

Snadnější výběr?

Ceny a termíny uvedení zatím nejsou známé, nicméně dá se předpokládat, že cenově budou OLEDy odstupňovány podobně, jako loni. A1 bude nejlevnější a je určena pro toho, kdo hledí hlavně na cenu. B1 bude 4K 100 Hz OLED základ, přičemž na C1 si připlatí ti, co budou chtít lepší zpracování obrazu a vyšší jas. G1 má dostat nový EVO panel, který by měl konkurovat "vytuněným" panelům z nejvyšší řady Panasonicu a zájemci o 8K OLED půjdou rovnou do řady Z1. Mluví se také o novém 42" OLED televizoru – odhadujeme ale, že pokud bude ještě letos, tak nejdříve bude k dostupný na podzim s oficiálním uvedením na veletrhu IFA 2021 (v září).

Zdroj: LG, FlatpanelsHD