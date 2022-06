LG zvolila temnou stranu síly. Nabídne limitovanou Star Wars sérii 65" OLED C2 televizorů

Ve spolupráci s Lucasfilmem vyrobí LG velmi limitovanou edici 65" 4K HDR OLED televizoru řady C2 s motivem Star Wars. Televizor bude ale nabízen pouze na americké trhu a má být vyrobeno pouze 501 kusů této speciální edice. Počet má dopovídat číslu 501. legie Darth Vadera, která je také známá jako Vaderova pěst.

Samotný televizor bude zabalen v černé krabici s logem Star Wars. Nemá chybět očíslovaný certifikát pravosti a na zadní straně OLED televizoru je znak Galaktického impéria. Tradiční pohybový dálkový ovladač LG Magic Remote nemá jen logo Star Wars, či design připomínající světelný meč doplněný červeným podsvícením, ale kurzor na obrazovce má vypadat jako světelný meč.

Televizor samotný se má po zapnutí přehrát zvuk Darth Vaderova dechu a v režimu Galerie místo běžných fotografií a obrazů nabídne dvě exkluzivní galerie na téma Star Wars.

Kategorie konceptuální návrhy má obsahovat původní storyboardy a ilustrované obrázky souvisejících s původními filmy souboji ve filmech Nová naděje a Návrat Jediho. Kategorie cesta Darth Vadera má nabídnout filmové plakáty a výtvarná díla, týkající známého souboje ve filmu Impérium vrací úder.

Cena limitované série zatím není známa, ale fanouškům to bude stejně úplně jedno, podobné rarity jsou stejně okamžitě vyprodány. Jen nás v redakci okamžitě napadlo, zda LG bude na rozdíl od normálního balení Star Wars OLED balit ještě do dalšího ochranného obalu – pokud by vzácná černá krabice došla fanouškovi polepená a podraná, či dokonce poškozená dopravcem, tak by to nemusel už rozdýchat.

