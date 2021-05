Líbilo se mi. Tipy na nejlepší filmy a seriály online podle Marka Lutonského

Formule 1: Touha po vítězství Dal jsem na doporučení, i když se mi moc nechtělo, protože formule 1 mě nijak neoslovuje. Ale tento seriál je vynikající! Netflix se dostal s kamerami do soukromí některých týmů a pro každý díl dokázal z dění v pozadí závodů postavit příběh. Často o soupeření jezdců jednoho týmu, o rivalitě mezi stájemi, přestupech; víc o tom, jak se nedaří, než o úspěších. Je to nečekaně napínavé, skvěle natočené, plné techniky. Sám jsem příkladem, že seriál zaujme i ty, které jinak formule vůbec nebere. Zkuste ho. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Formula 1: Drive to Survive

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky) O co tady jde? Tipů na dobré filmy a seriály není nikdy dost a osobní doporučení často fungují nejlépe. Proto jsme se v redakci domluvili a přibližně jednou za měsíc někdo z nás připraví přehled, co ho osobně a zcela subjektivně v poslední době v nabídce streamingových služeb zaujalo. A protože jsem si to vymyslel, jdu s kůži na trh jako první.

Had Charles Sobhraj je Francouz, syn indického otce a vietnamské matky. V jihovýchodní Asii v 70. letech minulého století okrádal a vraždil důvěřivé západní turisty-batůžkáře. Nikomu to dlouho nevadilo, až si jeden zarputilý nizozemský diplomat všiml, že se něco podivného děje. Seriál byl natočen podle skutečných událostí a Sobhraj si aktuálně v Nepálu odpykává doživotní trest. Není to dokument, ale pěkně napínavé drama a tvůrcům se pěkně podařilo zachytit exotické prostředí mého oblíbeného Thajska a dalších zemí. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Serpent

Režie: Tom Shankland

Hrají: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Ellie Bamber, Billy Howle, Amesh Edireweera, Armand Rosbak, Mathilde Warnier

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Údolí slz Seriál z doby jomkipurské války jsem měl dlouho ve frontě a zejména kvůli němu jsem si zase na čas předplatil HBO Go. Izrael v roce 1973 nečekaně napadly okolní arabské země. A i když vojensky vyhrál, na rozdíl od předchozích válek to z politického hlediska nebylo tak jednoznačné. Seriál vypráví příběhy několika postav, které se setkávají a různým způsobem – přímo nebo nepřímo – účastní boje. Loni jsem přečetl několik knih o historii Izraele a prokládal jsem je filmy a seriály. Na stejné téma proto budu pokračovat. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Válečné seriály

Původní název: Valley of Tears

Režie: Yaron Zilberman

Hrají: Aviv Alush, Lior Ashkenazi, Maor Schwitzer, Joy Rieger, Ofer Hayoun, Lee Biran, Imri Biton

Původ a premiéra: Izrael, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO (titulky)

Tehran Na měsíc jsem skončil u Apple TV Plus a toto byl jeden ze seriálů, který se mi ze současné nabídky líbil. Znovu je to izraelské téma, tentokrát ze současnosti, kdy se agentka Mosadu pod krytím dostane do Iráku, kde má zničit jaderný reaktor. Téma je zpracované trochu méně uvěřitelně než předchozí Údolí slz, ale dá se na něj dívat. Tip: Doporučuji také seriál Agent s podobnou zápletkou. Představuje legendárního izraelského špiona Eliho Kohena, který se v 60. letech dostal až ke špičkám syrského režimu. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alenabi, Menashe Noy, Liraz Charhi, Moe Bar-El

Původ a premiéra: Izrael, 2020

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Fauda Faudu jsem viděl už dřív, ale když jsem měl své izraelské období, dal jsem si celý seriál znovu. Speciální jednotka izraelské armády bojuje s místním terorismem, ale není to postavené tak, že jen oni jsou hrdinové a ostatní špatní. Seriál je hodně realistický a asi vás donutí zjišťovat si, jak je to přesně se Západním břehem Jordánu, s Pásmem Gazy, s hnutími Fatah, Hamás nebo OOP. A je to hodně napínavé. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Akční seriály

Režie: Assaf Bernstein

Hrají: Lior Raz, Netta Garti, Tsahi Halevi, Shadi Mar'i, Doron Ben-David, Rona-Lee Shim'on, Laëtitia Eido

Původ a premiéra: Izrael, 2015

Délka: 34 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Svět pod hlavou Lineární televizní vysílání nesleduji, takže mě úplně míjejí i filmy a seriály, které má smysl vidět. Svět pod hlavou jsem proto objevil až po několika letech, kdy ho do nabídky přidal Netflix. Od začátku je jasná inspirace britským Life on Mars (doporučuji). Hrdina – i tady kriminalista – se po úrazu ocitne v minulosti, v osmdesátých letech někde na severu Čech. Je to socialisticky děsivé, místy zábavné až trapné, zajímavé … bavilo mě to. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Krimi seriály

Režie: Marek Najbrt

Hrají: Václav Neužil, Ivan Trojan, Judit Bárdos, Jan Budař, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek, Michal Dalecký

Původ a premiéra: Česko, 2017

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Netflix

Fargo Když už jsem měl HBO, pustil jsem si starší, ale doposud neviděnou třetí sérii Farga. Byla opět výborná, znovu zasazená do zašedlého vidláckého prostředí Minnesoty, s pěkně vykreslenými postavami a obzvlášť nechutným záporákem. Potom jsem rovnou pokračoval oblíbenou druhou sezónou. Jedničku jsem už viděl několikrát a se čtyřkou zase čekám, až se mi na HBO nasbírá do fronty pár dalších titulů. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Patrick Wilson, Chris Rock, Ewan McGregor, Michael Stuhlbarg, Jessie Buckley, Ted Danson, Kirsten Dunst

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Kdo zabil Saru? Ano, je to béčko. Ale mám rád, jak Netflix hledá nové tituly i v méně obvyklých zemích. Tento seriál byl natočený v Mexiku a dalo se na něj dívat. Neprávem odsouzený muž vyjde po asi osmnácti letech z vězení a chce se pomstít. Během pobytu za mřížemi se naučil dokonale hackovat, což je zrovna jeden z naprosto neuvěřitelných momentů, u kterých má člověk chuť Netflix vypnout. Ale je to napínavé, až do konce není jasné, co se ve skutečnosti stalo. Hodnocení IMDb: 62 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Who Killed Sara?

Hrají: Carolina Miranda, Manolo Cardona, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller, Alejandro Nones

Původ a premiéra: Mexiko, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Alice in Borderland Nic podobného jsem nikdy neviděl. Něco se stane a skupina Japonců se ocitne uprostřed vyprázdněného Tokia. Musí hrát s ostatními podivné hry o přežití. Je to takový šilený mix komiksů manga, videoher; hned v úvodu jsem si vzpomněl na Kostku. V závěru seriál trochu ztrácí tempo, víc podobných titulů bych asi nezvládl, ale rozhodně zůstal v hlavě. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Sci-fi seriály

Režie: Shinsuke Sato

Hrají: Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Yuki Morinaga, Keita Machida, Ayame Misaki

Původ a premiéra: Japonsko, 2020 Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Ted Lasso Stejně jako se nedívám na velké ceny F1, nikdy jsem neviděl ani jeden celý fotbalový zápas. A stejně jako jsem nadšený ze seriálu o formuli, zhltnul jsem na Apple TV Plus i tento o kopané. Trenér amerického fotbalu, který o socceru nic netuší, se vydá do Velké Británie trénovat tamní ligový klub. Hráči i fanoušci ho napřed zuřivě nesnáší, postupně si je ale získá. Ono to vlastně ani moc o samotné hře není, většina děje proběhne v kabině. A je to nečekaně vtipné. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

For All Mankind Tohle byla povinnost, kosmonautiku mám moc rád a alternativní historie je vždycky lákavé téma. Co by se stalo, kdyby na Měsíci jako první přistáli Sověti? Po pravdě trochu jsem to přetrpěl, seriál i přes atraktivní téma nejde moc rychle dopředu. Technicky i historicky dává smysl, ale je tam asi moc romantiky, vztahů… Na další sezónu se asi taky podívám, až se mi u Applu sejde pár dalších filmů a seriálů. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Jodi Balfour

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Dobré místo I když jsem s tímto seriálem zatím skončil v polovině třetí sezóny, protože mi přišlo, že se posouvá trochu jinam, než kde začal, hodně mě zaujal. Eleanor se po smrti dostane na „Dobré místo“, kam míří malá část těch nejlepších lidí. Jenže zřejmě nastala chyba. Nebo nenastala? Je to trochu sitcom, ale jeho děj se vyvíjí, jednotlivé díly nebudou fungovat samostatně. A je skutečně originální jak svým námětem, tak zpracováním. Bavilo mě to a ještě se asi k seriálu vrátím, poslední čtvrtá sezóna prý za to stojí. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Good Place

Hrají: Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jameela Jamil, Manny Jacinto, D'Arcy Carden

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Koruna Dobře, přiznávám se, Koruna popisující vybrané události ze života královny Alžběty a členů její rodiny je má guilty pleasure. První sezóny jsem hltal trochu víc, protože tvůrci mohli vybírat z důležitějších historických zvratů. V závěru na můj vkus dostala až moc prostoru Diana, ale zase to vyrovnala skvělá Gillian Anderson v roli Margaret Tchatcher. Trochu se ale bojím připravované páté sezóny, tam už bude asi obtížné hledat tak zásadní témata. Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Historické seriály

Původní název: The Crown

Režie: Dee Koppang O'Leary

Hrají: Claire Foy, Olivia Colman, Tobias Menzies, Matt Smith, Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter, Victoria Hamilton

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Ozark Zvládl jsem všechny čtyři sezóny ještě před tím, než Netflix do aplikací přidal možnost zrychleného přehrávání. Tady bych ji určitě využil, protože to byl jeden z nejpomalejších seriálů, které jsem viděl. Námět postavený kolem finančního poradce, který se zaplete s mafií a musí pro ni vyprat obrovské množství dolarů, je originální, provedení také, ale stříhal bych, stříhal… Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Drama seriály

Režie: Hilde Van Mieghem

Hrají: Jason Bateman, Veerle Dobbelaere, Wine Dierickx, Laura Linney, Sofia Hublitz, Marie Vinck, Koen De Bouw

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 80 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Na nože Když jsem zpětně pročítal, o čem jsem vlastně psal, uvědomil jsem si, že to do jednoho byly seriály. Žádný film. Tak aspoň jeden, který mě v nedávné době zaujal. Na nože je zábavná detektivka ze staré školy. Jakoby Poirota, Deset malých černoušků nebo jiný příběh Agathy Christie natočili dnes. Je to vizuálně nápadité, Daniel Craig zde má lepší roli než ve všech Bondech, které natočil. Vážně pěkný film. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: Knives Out

Režie: Rian Johnson

Hrají: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 131 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Aerovod (titulky)