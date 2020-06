Limitovaná edice legendárních sluchátek Sennheiser HD 25 nyní za zajímavou cenu

Sluchátka Sennheiser HD 25 tato známá německá firma vyrábí více než 25 let a za tu dobu se jich prodalo přes 2 miliony kusů. Výročí 75 let založení firmy vyrobí limitovanou edici 25 000 sluchátek HD 25, které překvapivě nabídne za nižší cenu. Běžná cena pro Evropu je 149 Euro, nyní v červnu ji Sennheiser nabízí oficiálně za 99 Euro. U nás V ČR to znamená, že sluchátka nyní stojí 3 000 Kč.

Sluchátka Sennheiser HD 25 jsou uzavřená profesionální sluchátka pro monitoring s neutrálním zvukem. Jsou velmi lehká a odolná, díky své uzavřené konstrukci nabídnou dobré potlačení okolního hluku, ale také poskytují vysoký akustický tlak (120 dB). Impedance je 70 ohmů, frekvenční rozsah je 16 Hz až 22 000 Hz.

Mají kvalitní robustní konstrukci a využívají je zvukaři, DJové, kameramani – mají neutrální, lineární a detailní zvuk. Nechybí otočná mušle, takže umožňují poslech jen jedním uchem. Odolný kabel je odpojitelný. Limitovaná edice se prodává v odlišném "retro" balení a k sluchátkům dostanete žluté náušníky, přičemž "obyčejné" černé však nechybí také.

