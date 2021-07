Loki: první seriál Marvelu, který není úplně zbytečný a musíte ho vidět [recenze]

Ve středu 14.7. na Disney+ skončil třetí seriál ze světa Marvelu a my můžeme rekapitulovat, jak seriál Loki uspěl. Pravdou je, že málokterý divák věřil, že smrt Lokiho na začátku filmu Avengers: Infinity War je definitivní. Právě jeho únik ve filmu Avengers: Endgame tato zadní vrátka otevřel.

12. dubna 2019 společnosti The Walt Disney Company a Marvel Studios oznámily objednání šestidílného seriálu Loki. Toho se diváci dočkali 9. června 2021, kdy měl premiéru první díl.

Co se světa Marvelu týče, tak je to se seriály trochu složitější. Oficiální součástí dosud totiž byly pouze filmy Iron Man a Neuvěřitelný Hulk z roku 2008 a všechny novější. V roce 2013 požehnal Marvel seriálu Agenti S.H.I.E.L.D. s Clarkem Greggem v roli agenta Coulsona. A přestože měl nakonec 7 sezón a často události doplňovaly a kopírovaly tehdejší filmové premiéry, tak oficiální součástí "světa Marvelu" není. Stejně jako všechny Marvelovské seriálu na Netflixu.

Za oficiální Marvel prohlásil až seriály, které vypustil na své nové streamingové on-line službě Disney+. První byl seriál WandaVision, druhý The Falcon and the Winter Soldier a třetím je právě Loki. Co se prvních dvou seriálů týče, tak přes své kvality a filmové herecké obsazení jsou v podstatě zbytečné. Děj v nich roztahuje na několik hodin události, které by ve filmu byly „spláchnuty“ zhruba minutovou expozicí. Přes velmi kreativní přístup tvůrců představují spíše slušný seriálový nadprůměr, než díla typu „fakt musíte vidět“. Až Loki to mění.

Děj seriálu? Poté, co Loki ukradl Tesseract během událostí Avengers: Endgame, je jeho alternativní verze přinesena do Time Variance Authority (TVA), organizace mimo čas a prostor, která monitoruje časovou osu a hlídá její správný tok. Loki dostane na výběr: být navždy vymazán z existence, nebo zastavit mnohem větší hrozbu...

Po pravdě – Loki není nijak revoluční dílo. Ano, populární Tom Hiddleston si hlavní roli užívá a uplatňuje své divadelní kořeny, potěší velmi dobře obsazený Owen Wilson, či další skvělí herci a herečky. Po vizuální stránce se také tvůrci vyřádili – seriál má svoji vlastní unikátní tvář a estetiku. Na své si přijdou zejména fanoušci různých méně, či více skrytých drobností, ale také odkazů na různé Marvelácké komiksy. Celkově je však šestihodinová délka zbytečná a nic by se nestalo, kdyby byl seriál kratší.

Důležité ale je, že na události v seriálu Loki bude zjevně navazovat několik filmů. Je zde představen velký padouch a celkově je zde objasněn koncept, kterého se Marvel bude držet několik následujících let. Zkrátka způsob, jakým bez problému vyřeší problémy s obsazením některých postav a otevírá se také velmi snadný způsob, jak libovolně rozšiřovat „svět Marvelu“.

Pokud vám Avengers nic neříkají, tak Loki vás určitě k sledování nepřesvědčí. Jestli ale filmy Marvelu sledujete, tak tento seriál patří do kategorie „musíte vidět“. Minimálně kvůli tomu, abyste byli v obraze...