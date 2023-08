Loki se pokusí zachránit sebe a také MCU. Trailer na druhou řadu seriálu je tady

Marvel se po Avengers: Endgame (a po spuštění Disney+) potýká s problémy. Epické vyvrcholení série filmů bylo extrémně úspěšné, nicméně od té doby Marvel tápe, kam se vlastně chce vydat. Každý další seriál i film je hodnocen kritiky i diváky hůře a hůře a nefunguje ani vytahování oblíbených hrdinů, což potvrzuje poslední seriál Tajná invaze (Secret Invasion).

Ten vrátil do hry Nicka Furyho s tváří Samuela L. Jacksona, aby poměrně slibný námět nudou a pomalým tempem poslal do průměru až podprůměru. A co víc, scénáristi a režisér opět rozkopávají již postavené „bábovičky“, zpochybňují, co bylo již v minulosti postaveno a řečeno.

Přestává fungovat také neustálé „smrtelné ohrožení budoucnosti planety“, neboť divákovi je předem jasné, že planetu nikdo definitivně nezničí (protože jsou plánované další filmy a seriály). A druhým důvodem je právě „multivesmír“ a mraky alternativních realit, kdy se divák může kdykoliv dočkat dalšího resetu děje a událostí. Takže od MCU dávají ruce pryč už i skalní fanoušci a ti nový nemají sebemenší tušení, co a proč se vlastně děje.

První série Lokiho nepůsobil zbytečně, protože v něm byl představen nový superzáporák Kang, A samozřejmě se na scénu vrátil oblíbený Loki v podání Toma Hiddlestona. Na události seriálu pak navázal i film Ant-Man a Wasp: Quantumania. Jeho mizerné hodnocení a nepříliš vysoké tržby však napovídají, že diváka podobné hrátky už přestávají zajímat.

Vrací se nejen Tom Hiddleston, ale také Owen Wilson, Sophia Di Martino a Jonathan Majors (Kang). Druhá série Lokiho se na Disney Plus objeví již poměrně brzy – premiéra je 6. října 2023 a nové díly se budou přidávat každý pátek až do 10. listopadu.