Loki, The Falcon and the Winter Soldier, What If…? – nové trailery na seriály od Marvelu

Příští rok má na Disney+ premiéru několik seriálů od Marvelu – Loki, The Falcon and the Winter Soldier, What If…?, VandaVision. Tvůrci nechávali své fanoušky čekat a i když se před čase objevily první ukázky, tak bližší informace nebyly. V minulých dnech však Disney+ vypustil nové a hlavně delší trailery, ze kterých lze alespoň přibližně určit, jak seriály budou vypadat.

Velmi zajímavý bude jistě Loki. I když tato populární postava ve filmu zemřela, tak v Endgame ukradne Loki ležící Tesekart a přenese se na jiný svět. Ukázka prozrazuje, že se setkáme s organizací TVA (Time Variance Authorit - organizace pro sledování různých realit) a hlavně s jejím členem, kterého si zahraje Owen Wilson. Loki tak bude cestovat časem a různými realitami, kdy nebude chybět zničený New York, Loki kandidující na prezidenta atd.

Druhým očekávaným seriálem bude The Falcon and the Winter Soldier. Děj je zasazen do času po událostech v Endgame, kdy Falcon má převzít roli Kapitána Ameriky. Že to nepůjde tak snadno je jasné a my budeme sledovat příběhy Buckyho Barnse a Sama Wilsona. Z traileru je také jasné, že se na scénu vrací Helmut Zemo z filmu Captain America: Občanská válka.

Třetím seriálem má být What If…. Ten bude "pouze" animovaný, nicméně bude pro mnohé asi nejzajímavější ze všech. Má pracovat s alternativní realitou a bude vyprávět již známé příběhy, ale zcela jiným způsobem. Například – co kdyby se Kapitánem Ameriky stala Margaret "Peggy" Carterová. A právě s motivem "co kdyby" se dá výborně pracovat a uvidíme, zda jiné verze znamenají lepší, nebo horší průběh událostí.

Kromě zmíněných se máme dočkat ještě seriálů Hywkeye, Ms. Marvel, přesné termíny uvedení zatím známy nejsou. Obecně je třeba říct, že Marvel měl obrovské štěstí, že se premiéra filmu Avengers: Endgame nekryla s pandemií, protože pak by rozhodně film nedosáhl na pozici filmu s nejvyššími tržbami všech dob. Marvel tak na rozdíl od ostatních má velký finanční polštář a může si dovolit postupně vydávat seriály, zatím co Warner je k nelibosti mnoha slavných tvůrců nucen sáhnout k streamování jejich filmů současně s premiéru v kinech.