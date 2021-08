Lukáš Václavík doporučuje: Na co se dívám a vy byste měli taky

Letos od jara jsem toho moc neviděl, proto doporučuji i některé starší filmy a seriály, které mě bavily a které nejsou tolik „profláknuté“. Žádný z tipů ještě nebyl na seznamech kolegů, takže si videotéku můžete doplnit čerstvým obsahem.

Sexify Polskou tvorbu vůbec nesleduji. Pamatuji si snad jen Sexmisi a teď mi nějakou dobu zůstane v hlavě Sexify. Je o trojici vysokoškolských studentek, které vymýšlejí aplikaci pomáhající ženám dosáhnout orgasmu. Samy přitom mají v intimním životě problémů nad hlavu. Jedna je „coura“, druhá přísná katolička a třetí ještě sebe samu ani neobjevila, protože se nemůže odtrhnout od počítače. Zdaleka to není na úrovni britského Sex Education, ale díky těm hrdinkám mě to bavilo až do konce. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Komediální seriály

Režie: Piotr Domalewski

Hrají: Aleksandra Skraba, Sandra Drzymalska, Maria Sobocińska

Původ a premiéra: Polsko, 2021 Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky) O co tady jde? Tipů na dobré filmy a seriály není nikdy dost a osobní doporučení často fungují nejlépe. Proto jsme se v redakci domluvili a přibližně jednou za měsíc někdo z nás připraví přehled, co ho osobně a zcela subjektivně v poslední době v nabídce streamingových služeb zaujalo. Tipy už napsali Marek Lutonský, Vláďá Kluska a Tomáš Holčík.

Moje učitelka chobotnice O chobotnicích jsem věděl jen to, že se protáhnou kdejakým otvorem a že v Německu měli jednu, která velmi přesně tipovala výsledky fotbalového nároďáku na MS a ME. Sledovat hodinu a půl příběh jednoho dalšího hlavonožce bez věšteckých schopností mě nijak nelákalo, ale hodnocení na IMDB ani ČSFD nelže. Tohle je fakt pecka. Filmař se chodil denně potápět do jednoho chaluhového lesa, kde jednou narazil na zvláštní kouli obalenou kameny a ulitami. Byla to chobotnice, kterou pak na stejném místě potkával pravidelně, sledoval její život, starosti se žraloky, a nakonec se s ní opravdu spřátelil. Je to dojemné, napínavé i naučné. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Dokumenty

Původní název: My Octopus Teacher

Režie: Philippa Ehrlich

Hrají: Craig Foster

Původ a premiéra: Jižní Afrika, 2020

Délka: 84 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

TY Joe je knihkupec, kterému se zalíbí jedna zákaznice a udělá všechno proto, aby ji získal. Začíná to jen stalkingem, ale pak si začne špinit ruce i jinými způsoby. Nikdy jsem neviděl Dextera, ale dovedu si představit, že TY je jeho duchovním nástupcem. Také sledujeme příběh morálně pochybného jedince, kterému však máme fandit. První série je skvělá, druhá o poznání slabší (Joe ale pořád válí), někdy na podzim dorazí třetí a já se bojím, jestli už to nebude průšvih. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Drama seriály

Původní název: YOU

Hrají: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Zach Cherry, Luca Padovan, James Scully, Victoria Pedretti

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Život v barvě s Davidem Attenboroughem Ani nevím, kolik dokumentů s Attenboroughem jsem už viděl a říkal si u nich, že ten už asi bude poslední. Sir David i v 95 letech cestuje po světě a ukazuje přírodu tak, jak ji neznáme. Sám už sice nebádá, jen komentuje, ale slyšet jeho zkušený hlas mluvit o tom, proč je tygr oranžový, když by pro něj bylo výhodnější být zelený, je boží. Až budete vědět všechno o barvách v přírodě, dejte si pak ještě jeho rok starý Život na naší planetě. Attenborough bilancuje o životě, přírodě a ekologii. Pro Netflix natočil dokument, který se hravě může posadit vedle jeho nejlepších kusů od BBC. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Attenborough's Life in Colour

Hrají: David Attenborough

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 58 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Who Am I – Žádný systém není bezpečný Benjamin je v reálném životě nýmand, ale za klávesnicí se z něj stane geniální hacker, na něhož je každý firewall krátký. Dostane se do skupiny dalších kyberútočníků, společně pak likvidují různé nedotknutelné systémy, aby upoutali pozornost superhackera MRX. Jedna akce se však zvrtne, jeho parťáky vynesou z bytu nohama napřed a Benjamin má na krku mafii i Europol. Hackeři jsou zde vyobrazeni poměrně realisticky jako v seriálu Mr. Robot. Zároveň má film velmi blízko ke Klubu rváčů. Je to audiovizuálně našlapané a tvůrci jsou pořád o krok napřed. Holt německá preciznost. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Thrillery

Původní název: Who Am I

Režie: Baran bo Odar

Hrají: Tom Schilling, Elyas M’Barek, Wotan Wilke Möhring, Antoine Monot Jr., Hannah Herzsprung, Trine Dyrholm, Stephan Kampwirth

Původ a premiéra: Německo, 2014

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

Zpráva o stavu manželství Louise a Tomovi krachuje vztah, a tak jej řeší v manželské poradně. Tu však diváci nikdy neuvidí, ústřední dvojice se před návštěvou terapeutky vždy nejprve sejde v restauraci, kde se ztracenou lásku snaží najít nad sklenicí vína a piva. Je to příjemná konverzačka se skvělými herci, cynickým britským humorem, kde se řeší všechno od křížovek až po brexit. Nenápadný seriál má stopáží blíž k filmu. Má jen deset desetiminutových epizod, což svádí k tomu si to dát najednou. Ideální by ale bylo pustit se jeden díl denně, aby to bylo pravidelné setkávání jako v případě ústřední dvojice. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: State of the Union

Režie: Stephen Frears

Hrají: Chris O'Dowd, Rosamund Pike

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 10 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

Palm Springs Miluji filmy s časovými smyčkami jako v Na Hromnice o den více. Viděl jsem je v komediálním žánru, sci-fi i hororu, avšak Palm Springs je snad první, kde se do smyčky dostane více lidí současně. Nyles prožívá tentýž den už několik let a už si na to prostě zvyknul. Jenže do smyčky dostal i jednoho chlápka, který nikdy neuvidí dospívat své děti, a holku, jejíž den začíná fakt mizerně. Ani jeden si na to zvyknout nechce. Na rozdíl od jiných podobných filmů se ze smyčky nelze dostat jen tak, že hrdinové změní své chování a stanou se z nich lepší lidé. Je tady i jisté „vědecké“ řešení. Není to samozřejmě žádná stať Stephena Hawkinga, pořád jde o komedii, a proto fyzika funguje tak, jak se to hodilo scenáristovi. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Komedie

Režie: Max Barbakow

Hrají: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Tyler Hoechlin, Camila Mendes, Peter Gallagher, Meredith Hagner

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 87 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (titulky), Aerovod (titulky), My Prime (bez dabingu a titulků)

Pátrání Davidu Kimovi se ztratí dcera a jediné stopy k jejímu nalezení jsou digitální. Skrz její notebook zjistí, s kým se kamarádí, co dělá, co ji baví. Doteď je vlastně vůbec neznal. Film se většinu času odehrává na obrazovce počítače, kde Kim s někým volá přes FaceTime, prohledává mapy, otevírá soubory či se jinak snaží rozklíčovat vodítka, kde se dcera mohla ztratit nebo kdo ji mohl unést. Je to napínavé, dobře zahrané, podle mě zatím nejlepší ze subžánru „desktop filmů“. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Thrillery

Původní název: Searching

Režie: Aneesh Chaganty

Hrají: John Cho, Michelle La, Debra Messing, Joseph Lee, Sara Sohn, Briana McLean, Erica Jenkins

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

Gentlemani Kdo má rád ritchieovky Pod(f)uck a Sbal prachy a vypadni, ten bude mít z Getlemanů velkou radost. Londýn už tu neřídí špinaví rváči, ale elegantní mafiáni v oblecích (nebo teplákovce). Příběh se točí okolo drogového krále, který už by chtěl odejít do důchodu, a tak by rád prodal své marihuanové impérium. Jenže mu do toho vstoupí vyčůraný novinář, dravý Číňan, parta boxerů i rodinné trable. Scénář si s divákem pořád hraje, charismatičtí herci hláškují jako o život a když je třeba, spustí se akční orgie. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: The Gentlemen

Režie: Guy Ritchie

Hrají: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Aerovod (titulky)

Po životě Ricky Gervais je můj nejoblíbenější stand-up komik. Velmi mě však baví i jeho seriály, které jsou také komediální, ale každý trochu jinak. Tady napsal, zrežíroval a zahrál hlavní postavu Tonyho, kterému zemře manželka a on sám už také nemá chuť žít. Kdyby neměl psa, kterého musí krmit, už by to asi zabalil. Vědomí, že nemá co ztratit a že mu na ničem nezáleží, využívá jako superschopnost. Je to tedy spíš drama než komedie, podobně jako u jeho staršího Dereka, odkud si vzal i několik vedlejších herců. V seriálu se řeší vážné věci, které ale Gervais občas proloží humornými epizodkami. Hraje totiž novináře v místním bulvárním plátku, na jehož stránky by se rády dostaly různé pitoreskní figurky z okolí. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: After Life

Hrají: Ricky Gervais, Tom Basden, Kerry Godliman, Paul Kaye, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Vlkochodci Produkce Apple TV+ mě zatím úplně míjela. Seriál Ted Lasso je ale boží a stejnou chválu bych mohl pět i na animovaný film Vlkochodci. Svým názvem i tématem připomínají Tanec s vlky. Hezký příběh mohou děti chápat jako pohádku o sbližování dvou odlišných kultur (lidské a vlčí) a dospělí v něm uvidí přesah do reality. Na pozadí totiž probíhá násilný vpád Olivera Cromwella do Irska a hlavní hrdinové jsou těmi, kdo nejprve stojí na straně Lorda Protektora. Vedle všech těch pixarovek a disneyovek Vlkochodci vypadají úplně jinak, skoro jako něco od Mijazakiho (Princezna Mononoke). Dovedou napínat, dojímat, a ještě k tomu skvěle zní. Velká škoda, že Apple nepřidal i český dabing, aby si film užily i nejmenší děti. Původní zvuková stopa míchající různé odrůdy angličtiny je ovšem fantastická. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Wolfwalkers

Režie: Tomm Moore

Hrají: Honor Kneafsey, Sean Bean, Simon McBurney, Eva Whittaker, Tommy Tiernan, Maria Doyle Kennedy, Jon Kenny

Původ a premiéra: Lucembursko, 2020

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Love, Death & Robots Momentálně jde o sérii 26 kraťasů, které vlastně ani nemají žádný společný motiv. Ve všech případech jde o animované snímky, ty ale mají odlišné žánry, styl animace (od hyperrealismu k velmi stylizovanému vizuálu) a také kvalitu. Ne všechny mi sedly, ale polovina z nich byla výborná. Tu narazíte na Hitlera v různých paralelních dimenzích, tam zase na civilizaci ukrytou doma v lednici a jinde zase na thriller, jehož děj se točí v kruhu. Někde se filosofuje, někde děsí, někde baví. Druhá série mě tolik nestrhla, ale dva tři snímky stojí za to vidět. Při délce do 15 minut je to dobrá časová investice. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Animované seriály

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 15 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky)

Manželská historie Nepříjemný film o rozvodu režiséra a herečky, ze kterého ale díky skvělému scénáři a hereckým výkonům nespustíte oči. Na začátku jde jen o nefunkční vztah zachraňovaný terapeutem, později už do hry vstupují právníci, pod jejichž vlivem se manželé skutečně začnou nenávidět. Snímek napsal a natočil Noah Baumbach, pro něhož to do jisté míry byla autobiografie, protože se sám dlouho a složitě rozváděl se ženou (herečkou). Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Drama

Původní název: Marriage Story

Režie: Noah Baumbach

Hrají: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Merritt Wever, Mark O'Brien

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Dámský gambit Malá holka přijde o matku při autonehodě a skončí v sirotčinci, kde v sobě objeví šachového génia. V dospělosti se i přes předsudky, že šachy jsou jen pro chlapy, nakonec probojuje až na mistrovství světa. Jenže jejím soupeřem není jen obávaný sovětský velmistr, ale také závislost na sedativech, kterou si „vypěstovala“ už v ústavu. Nevěřil bych, že seriál točící se kolem pomalé hry bude tak strhující. Skvělý střih a efekty znázorňující, jak funguje hrdinčin mozek, tomu ale dávající potřebnou dynamiku. A Anya Taylor-Joy v hlavní roli stíhá okouzlovat herectvím i očima. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Queen's Gambit

Hrají: Anya Taylor-Joy, Moses Ingram, Bill Camp, Thomas Brodie-Sangster, Marielle Heller, Harry Melling, Rebecca Root

Původ a premiéra: USA, 2020 Dámský gambit: ženskou perspektivou nahlížená hra v šachy trhá rekordy na Netflixu [recenze] Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Kominského metoda Když skončí kariéra aktivnímu sportovci, dá se na trénování. A když už došly role pro stárnoucího herce, dá se na koučování také. Mladým divadelníkům rozdává rady, sám se ale učí to, jak žít, když ubývající síly a jeho vrstevníci umírají. Samozřejmě dojde na ohrané vtipy s prostatou, v podání špičkující se dvojky Douglase a Arkina to ale nepůsobí nijak trapně. Viděl jsem jen první dvě série (třetí vyšla čerstvě) a bavil jsem se velmi. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Kominsky Method

Hrají: Michael Douglas, Alan Arkin, Sarah Baker, Nancy Travis, Melissa Tang

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)

Atypický Sam je mladý autista, který byl celý život závislý na rodině. Chtěl by ale dál studovat, odejít na kolej, najít si přítelkyni… Jenže to nejde tak snadno, když v něm ostatní vidí podivína a sami se chovají „nepředvídatelně“. Seriál ukazuje poruchu autistického spektra velmi vkusně, takže jsem neměl špatné svědomí, že jsem se u něj smál. Humor totiž stál hlavně na nepochopení dvou skupin lidí, nikoliv na tom, že se autisté chovají jinak. Seriál sleduje i problémy Samovy sestry a rodičů, kteří zažívají vlastní dramata. Všechno to dobře funguje i díky dobrým hereckým výkonům. Samovu matku mimochodem hraje Jennifer Jason Leigh, bývalá manželka režiséra Noaha Baumbacha, jejichž rozvod byl předobrazem filmu Manželská historie, který doporučuji o pár kapitol nazpět. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Atypical

Hrají: Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine, Amy Okuda, Nik Dodani, Jenna Boyd

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)