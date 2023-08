Luxusní značka Montblanc začala prodávat True Wireless sluchátka MB03. Ladil je bývalý šéf vývoje Sennheiseru

Svoje první náhlavní bezdrátová sluchátka MB01 začala prodávat značka Montblanc už v roce 2020. Nejde ale o žádného výrobce sluchátek, ale o luxusní značku, která byla založena roku 1906. Jméno německé firmě dalo pero Montblanc, které vyrobila v roce 1910. Od té doby Montblanc vyrábí nejen exkluzivních plnicí a kuličková pera, ale pod svojí značkou prodává i další exkluzivní zboží. Nyní přidal True Wireless sluchátka Montblanc MB03.

Zvuk sluchátek MB03 podobně jako u modelu MB01 ladil zvukový expert, tentokrát to byl Axel Grell, bývalý šéf vývoje Sennheiseru, který stojí za sluchátky Sennheiser Orpheus HE1060, HD 820, nebo HD 660 S. Takže co se zvuku týče, tak kvalita by měla být vysoká. Stejně jako cena, která pro Evropu je 395 Euro, což je zhruba 9 600 Kč.

Design není nijak neobvyklý, spíše konzervativní, nechybí zde ale logo firmy Montblanc, odolnost proti dešti plní IPX4. O bezdrátové připojení se stará Bluetooth 5.2, k dispozici jsou kodeky aptX Adaptive, AAC a SBC, samozřejmostí je ANC, tedy aktivní potlačení hluku.

Výdrž na jedno nabití činí 5 až 6 hodin, pouzdro pak přidává další tři nabití, dostanete se tedy na 20 až 24 hodin. Současná špička u prémiových TWS sluchátek (Sony, Apple, či Technics) nabízí shodně 24 hodin. Ovládání je samozřejmě dotekové, senzory pro automatickou pauzu při vyjmutí z ucha nechybí také.

Cena novinky je sice vyšší, ale u dalších luxusních výrobků značky Montblanc se částky pohybují v daleko vyšších sférách. Pro jejich majitele jde tak v podstatě o levný produkt.

Zdroj: Montblanc