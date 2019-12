Magnat Signature 503: dostupné regálové Hi-Fi reprobedny s Hi-Res zvukem [test]

Signature 503 jsou důstojnou ochutnávkou až audiofilsky pojatého Hi-Fi světa základní třídy. Magnat u základního modelu Signature 503 nabízí zajímavě nízkou cenu, vkusné provedení, ale podařilo se i naladit zvuk tak, že má solidní vyrovnanost, klidný charakter a navíc neuhýbá k efektům.

Plusy Dobrá cena za příjemný zvuk

Poměrně hluboké basy na danou cenu

Frekvenční vyrovnanost

Čistý a překvapivě nezabarvený zvuk, skvělý ve své třídě Minusy Zdají se být trochu směrové 9 /10 Hodnocení

Obsáhlé portfolio německého výrobce Magnat se v závěru roku 2019 dočkalo poměrně rozsáhlé rekonstrukce, jejímž smyslem bylo dát značce jednotný "výraz" a tak dnes nabídce dominuje jméno Signature, kdy praktický základ nabídky tvoří série Signature 500, nad ní přibývá Signature 700, na dohled high-endu stojí Signature 900 a na vrcholu stojí již nějakou dobu Signature 1100. Díky aktualizovanému rukopisu pak i základní model sérií Signature, kompaktní regálovka Signature 503, nabízí třípásmovou koncepci.



Reproduktory Magnat Signature Serie 500

To je totiž vlastně hlavní rys nových řad - za minimálně třemi pásmy v každém modelu totiž stojí zdvojený systém vysokotónový reproduktorů s dodatečným super tweeterem, díky němuž mají všechny modely certifikaci Hi-Res Audio.

Vzhled a konstrukce

Signature 503 je typickou kompaktní regálovkou své třídy, ať už budeme mluvit o hmotnosti 6,1 kg, nebo o rozměrech 36,5 x 20,5 x 28,2 cm (v x š x h). Stejně tak typické a nepřekvapivé je zkonstruování kabinetu z MDF profilů nebo jeho potažení vinylovým povrchem solidní úrovně. Elegantnější notu zastupuje čelní panel ve vysokém lesku, který není v této třídě úplně typický, ačkoliv otvory pro přichycení krycí mřížky by v něm být nemusely.

Marantz Melody X: nejlepší bezdrátový Hi-Fi mikrosystém roku 2019/2020 [test] Asociace EISA letos v kategorii kompaktní audiosystém titulem ocenil "nejlepší" populární mikrosystém Marantz Melody X. Možná to není zařízení pro náročného audiofila, ale při běžném poslechu vám radost z hudby určitě neodepře.

Zadní panel je pojatý jednoduše a klasicky, v horní části je nepříliš velký výdech plastového bassreflexového nátrubku, dole zase dvoupatrová vanička s dvěma páry standardních reproduktorových terminálů.

Sekce dvojitého výškáče je zasazena do kovové destičky, oba dva měniče mají kolem sebe mělký zvukovod. Měkké látkové membrány typu fmax mají průměr 1,9 cm (u super tweeteru) a 3 cm (u klasického tweeteru). Druhý jmenovaný má také široký závěs, díky kterému by měl lépe navazovat na práci středobasového reproduktoru. Oba reproduktory mají neodymové magnety.

Magnat Signature 507: povedené sloupové Hi-Fi reprobedny [test] Nová řada Signature 500 se povedla a vlajková loď Signature 507 to jen potvrzuje. Jde o klasické Hi-Fi reprosoustavy v tom smyslu, v jakém byste to chápali před 15, 20, 30 lety. Je to tedy zvuk zaměřený na čistotou, vyrovnanost a nepřikrášlenou autentičnost.

Když jsme u toho, tak ten tvoří lakovaná papírová membrána o průměru 16,5 cm na měkkém závěsu. Měnič typu FE-Dynamics staví na pevnosti litého koše i poctivém větrání kmitací cívky.

Signature 503 jsou koncipováno jako třípásmové, s frekvenční výhybkou nastavenou na úrovně 2 800 a 17 500 Hz.

Výrobce udává u Signature 503 překvapivý frekvenční rozsah 32 - 53 000 Hz (ovšem bez tolerančního pásma), charakteristickou citlivost nečekaně vysokých 91 dB a jmenovitou impedanci 4 - 8 ohm.

Měříme

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 60 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, velké plochy sedaček, hodně polic s komponenty a několik akustických panelů) byť bez rozsáhlých akustických úprav.



Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá)

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.



Impedance (červená) a elektrická fáze (černá

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.



Waterfall

Naměřená frekvenční odpověď je s ohledem na cenovou ligu vlastně překvapujícím způsobem disciplinovaná a vyrovnaná. Na 180 Hz je vidět vliv pozice reprosoustav v místnosti (hloubka propadu se značně měnila s posouváním páru jen o nevelké kousky všemi směry), jinak lze ale vyzdvihnout celkovou slušnou vyrovnanost mezi 100 a 10 000 Hz. Pod hranicí 100 Hz je energie méně, byť první záchvěvy lze vystopovat na 40 Hz a pokles 5 dB znamená, že třeba poblíž zdi si tyto frekvence skutečně užijete a nezůstanou jen na papíře.

Trochu překvapivé je, že od nějakých 8 kHz ztrácí energii (byť nijak dramaticky) navzdory koncepci zdvojeného výškáče. Nicméně jisté je, že Signature 503 nejsou rozhodně nijak efektně zdůrazněné na koncích pásma a v rámci své cenové třídy nabízí solidní vyrovnanost bez zjevných problémů, což je skvělé.

Jak to hraje

Poslouchat Magnat Signature 503 jsme měli možnost v pražském studiu HIFI CZ, kde jim společnost dělal přehrávač Magnat MCD 850, streamer Audio Pro Link 1 a zesilovač Magnat RV 4, oboje napájené přes ISOL-8 Substation Integra. Porovnávat jsme mohli s Q Acoustics 3050i, Monitor Audio Bronze 6 nebo třeba PSB Alpha T20, stejně jako se zbytkem řady Signature 500. Propojeno bylo kabely WireWorld a Oehlbach.

Hluboký, zemětřasný bas by patrně od (relativně) kompaktního regálového modelu s tak nízko nasazenou cenovkou nečekal nikdo - a možná i proto je pozitivním překvapením, že Signature 503 dokázaly snaživě naznačit hutné hluboké chvění, následující ťukance na korpus akustické kytary v "Let it rain" Patricie Barber ("The Dali CD Vol. 1" | 2006 | Dali | 2006023). Pro malou místnost bude bas rozhodně zřetelný a i ve velkém poslechovém prostoru v něm byla cítit snaha, když už ne úplně velké a plné tělo. Magnat rozhodně tóny artikulují snáze a lehčeji, než by odpovídalo tak nízké ceně a je na poměry základního hi-fi také vkusně definovaný.

Nádherně zaznamenaný vokál Doris Day v její "Penny from Heaven" ("Diamond Voices from the Fifties" | 2015 | STS Digital | STS-6111140) byl zahraný s pěknou otevřeností, ale také s výraznými sykavkami - ty jsou v nahrávce obsažené a dvojitý tweeter jim dává celkem výraznou sílu, ale ani tak výrazná "s" nepřekračují hranici ostrosti. Na to, v jaké se pohybujeme třídě, nabízí pak Magnat dobrou srozumitelnost a čitelnost vokálního pásma, byť celkové ladění je "do hezka", trochu hladší, jemnější a měkčí.

Tannoy Platinum B6: dostupné, moderní dvoupásmové Hi-Fi reprobedny [test] Nová řada Platinum od Tannoy míří do segmentu dostupného Hi-Fi s lifestylovým přídechem, přesto nezapomíná, že podstatou Hi-Fi je hrát čistě a věrně. Jako vstup do světa Hi-Fi bez efektů jsou prostě Platinum B6 dobrou volbou.

Dvojitá (super)výšková sekce pěkně prosvětlila cinkot činelu ve "Spinning Wheel" Blood, Sweat & Tears ("Blu-spec CD - Feel the Difference" | 2009 | SONY | SICP 20048-9). Je fakt, že Signature 503 by mohly být u takhle na výšky bohatého materiálu potenciálně trochu konfliktní a zejména ve spojení s ostrou elektronikou nebude výsledný charakter zrovna neúnavný pro dlouhodobý poslech. Na druhou stranu, cinkot je na dosah ruky, výrazný, jadrný a velký, takže limitovaná délka dozvuku nebo (adekvátně třídě) limitované rozlišení nejsou tak zřetelné.

Na "Danse Macabre" Camille Saint-Saënse ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC 200901) bylo znát, že dynamicky se Signature 503 snaží a zejména na takhle dostupnou regálovou reprosoustavu rozhodně přednes není nijak "zplihlý", reprosoustavy reagují na energii skladby snadno a lehce, jejich zvuk je rychlý a poměrně snad až překvapivě disciplinovaný. Ale samozřejmě velkou makrodynamiku od Signature 503 neočekávejte, stále jsou ideální spíše na komorní poslech.

Ve Dvořákově "Symfonii č. 8 v G-dur op. 88" v podání RSO Berlin ("pure music ONE" | 2008 | AUDIO | 03-08) bylo zřetelně cítit příklon k vyšší polovině frekvenčního pásma, střední a nejvyšší pásmo je dobře čitelné, až s audiofilským klidem prokreslené, byť samozřejmě Signature 503 nejsou žádným monitorem. V rámci základní kategorie hi-fi technicky je ale dobré vyzdvihnout nekomplikovanost čitelnosti jako celku.

Dual DT-450: dobrý dostupný gramofon pro ty, kdo chtějí naskočit na vinylovou vlnu [test] Dual DT-450 přináší velmi solidní protihodnotu za investované peníze - získáte pocit, že máte "kus gramofonu". Když vám navíc v rozpočtu zbude něco peněz na lepší přenosku, tak dostanete díky vibrace dobře absorbujícímu šasi opravdu dobrý základní Hi-Fi gramofon

Opět až překvapující byla schopnost regálovek udržet spojitý prostor i při rozmístění poměrně "na široko". Ve "Quiet Corners and Empty Spaces" od The Jayhawks ("AUDIOphile Pearls Vol. 17" | 2016 | AUDIO | 06-16) byl prostor opravdu pěkný, v pravolevém směru homogenní a přehledný, byl v něm vzduch a taková to soustředěnost malých dvoupásmovek. Je ale fakt, že reprosoustavy vykazují jistou směrovost, takže zejména pokud budou dále od sebe, je dobré pohrát si s nastavením jejich úhlu, vzdáleností a vůbec strávit čas nalezením optimální pozice.

V plavné "Flight of the Cosmic Hippo" Bély Flecka ("Extended Dynamic Experience 4" | 2015 | STS Digital | STS-6111145) byl cítit jistý nádech, s nímž se malé regálovky pouští do hloubky basového spektra, ale hlavní byla už jakási elegance a lehkost, s kterou nechávají hudbu plynout a díky kterým už si Signature 503 zaslouží zařazení mezi hi-fi zařízení. Všechno má už slušný řád a vkusnou úroveň.

Verdikt

Magnat se svou "renovací" sérií pod křídla označení Signature zjevně udělal dobrý krok. I u základního modelu Signature 503 se mu totiž podařilo nabídnout jednak zajímavě nízkou cenu, jednak vkusné provedení co do designu i použitých materiálů (v rámci kategorie samozřejmě), jednak se ale podařilo výrobci naladit zvuk tak, že má solidní vyrovnanost, klidný charakter a navíc neuhýbá k efektům. Snad jen pocitově trochu světlejší vyvážení může vyžadovat trochu péče při párování s vhodnými přístroji, jinak jsou ale Signature 503 důstojnou ochutnávkou až audiofilsky pojatého hi-fi světa základní třídy.

Magnat Signature 503

Cena: 11 990 Kč

Technické parametry

Počet pásem 3

3 Měniče výškové 19 mm Ø, 30 mm Ø

19 mm Ø, 30 mm Ø Středo-basové 170 mm Ø

170 mm Ø Typ reproduktoru zadní bass reflex

zadní bass reflex Bi-wire / bi-amp

Frekvenční odezva 32 Hz až 53 000 Hz

32 Hz až 53 000 Hz Dělící frekvence (Hz) 2800/17500

(Hz) 2800/17500 Impedance (Ω) 4 - 8

(Ω) 4 - 8 Citlivost (dB) 91

(dB) 91 Minimální vstupní výkon (W) >20

(W) >20 Hmotnost (kg) 6,1 kg

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice