Magnat Signature 505: kompaktní podlahové 3,5 pásmové Hi-Fi repro s Hi-Res zvukem [test]

Signature 505 mohou být dobrou volbou pro toho, kdo rád hudbě trochu "naloží". Snaží se o spořádanou, až audiofilskou reprodukci s utaženým, kompaktním přednesem s poměrně výraznější přítomností nejvyšších tónů, u které si chce dát pozor na párování s elektronikou.

Série Signature 500 je v tuto chvíli základní modelovou řadou renovovaného výrobního programu německých Magnat, kteří se rozhodli pod úspěšnou hlavičku Signature sjednotit svůj program hi-fi modelů.



Magnat Signature 505 set 5.0

Sjednocení to není jen v pojmenování, ale také v designu a technologii, pročež i základní pětistovky evokují z některých pohledů blízkost top modelům starší řady Signature 1100. V řadě jsou dva sloupky a regálovka, prostřední, tedy kompaktní sloupový model nese označení Signature 505.

Vzhled a konstrukce

Sloupek Signature 505 má poměrně štíhlé kabinety naprosto klasického rázu, pravoúhlou spořádanost s esteticky pěkným umělým povrchem oživuje přisazená čelní deska kontrastního provedení i to, že skříně jsou posazeny na dvou kovových profilech, z nichž po stranách ční poměrně výrazné hroty.

Na onom čelním panelu najdete celkem čtyři měniče v 3,5 pásmovém zapojení, je to vlastně D´Appolito koncept, který místo jednoho výškového reproduktoru mezi dvojicí středobasů používá modul tweeter + super-tweeter, který je technologickým pojítkem napříč všemi aktuálními řadami Signature.

Zadní strana je mírně vnořená, jak není u dostupnějších hi-fi reprosoustav úplně neobvyklé (ačkoliv jednotnost by jistě byla estetičtější a v této ceně již i dosažitelná), ve spodní části ozvučnic jsou nad sebou dva výdech bassreflexů typu Airflex. Ještě o kousek pod nimi najdete vaničku s dvěma páry šroubovacích reproduktorových terminálů běžného typu.

Samotné ozvučnice má šířku 20,5 cm, výšku 93 cm a hloubku 33,2 cm, hroty přidají k výšce 4 cm a k šířce po každé straně také 4 cm.

Jak už bylo zmíněno, osazení dominuje systém zdvojeného vysokotónového reproduktoru typu fmax. Tak jako u vyšších sérií, i tady tvoří menší výškáč měkká kopulka o průměru 2 cm, doplněná o standardní kopulku s průměrem 3 cm. Obě mají poměrně výrazné vlnky kolem, aby zvládly zpracovat hodně energie (k tomu budou dobré i neodymové magnetické systémy obou dvou), pro optimalizaci vyzařování jsou pak v destičce zahloubeny do mělkých zvukovodů.§

Zvukovod tvoří v podstatě i obruby obou středobasových reproduktorů - ty mají průměr 17 cm. U membrán se výrobce nezmiňuje blíže o jejich technologii nebo použitých materiálech. Důležité je, že spodní woofer se pouští hlouběji, než ten horní.

To zajišťuje pasivní výhybka s přechodovými body na frekvencích 330 Hz, 2 800 Hz a 17 500 Hz. Dále výrobce udává velmi ambiciózní frekvenční rozsah 24 - 53 000 Hz (ovšem bez konkretizovaného tolerančního pásma), impedanci 4 - 8 ohm a charakteristickou citlivost poměrně vysokých 92 dB / 2,8 V / m.

Měříme

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 50 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, velké plochy sedaček, rozlehlá knihovna, podhled vyplněný vatou, záclony a těžké závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav.



Frekvenční odezva - v ose (červená) a pod úhlem 30° (černá)

Měření lze pokládat za 100% věrohodné v pásmu 200 Hz a výše, v pásmu 10 - 200 Hz je vidět vliv akustiky místnosti. Měřeno bylo pomocí software Clio Pocket a kalibrovaného mikrofonu, reprosoustavy byly umístěny v poslechové pozici patrné z doprovodných fotografií.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.



Impedance (červená) a elektrická fáze (černá)

Naměřená frekvenční odezva ukazuje, že Signature 505 dosáhnou v podstatě v plné síle až ke 40 Hz, bas není nijak zdůrazněný, byť je tu (patrně i místností lehce zdůrazněný) propad na 180 Hz. Celkově je vidět, že pásmo se od přechodové frekvence na 2 800 Hz energicky zvedá a výšky tak mají (poměrně dost) energie navrch, střední a basové pásmo ale působí s ohledem na cenu velmi důstojně vyrovnaně.



Waterfall

Díky sedlu mezi prvními dvěma peaky je vidět naladění bassreflexu na 40 Hz, reprosoustavy velmi zodpovědně neklesají v impedanci pod úroveň 4 ohm a ani jejich elektrická fáze nemá žádné divoké výkmity, takže by reprosoustavy neměly představovat komplikovanou zátěž pro běžnou elektroniku. Na 180 Hz je vidět stopy po nějakém druhu rezonance, jisté vibrace lze odhadnout i v oblasti cca 3 500 Hz. Obecně ale Signature 505 nevykazují žádné výrazné problematické chování.

Jak to hraje

Magnat Signature 505 jsme poslouchali v pražském studiu HIFI CZ, kde jim dělala společnost sestava Magnat MCD 850 a Magnat RV-4, podporovaná filtrem ISOL-8 Substation Integra. Doplňoval ji malý streamer Audio Pro Link 1 a kabeláž Oehlbach a WireWorld. Srovnávali jsme s Q Acoustics 3050i, Monitor Audio Bronze 6 a PSB Alpha T20.

Bylo až s podivem, jak poměrně střízlivě, nepřehnaně a decentně se Signature 505 popasovaly s basem v "Let it rain" Patricie Barber ("The Dali CD Vol. 1" | 2006 | Dali | 2006023). Bas byl trochu měkčí, méně výrazný a disponoval rozumnou schopností udržet kontury pod kontrolou, ale přesto byla reprodukce méně audiofilsky samozřejmá, než u vyššího sloupku či menší regálovky ze stejné řady. Bas je v dané ceně přiměřený, ale rozdílný oproti velmi dobrému u obou vysloveně dobrých souputníků.

Zpěv Doris Day v její "Penny from Heaven" ("Diamond Voices from the Fifties" | 2015 | STS Digital | STS-6111140) zněl také spíše v audiofilsky uměřeném a lehce utaženějším duchu, oproti svým "sourozencům" nicméně opět jaksi jemnější a hladší. Nelze mít námitky proti vkusnému objemu a celkové reprodukci bez nějakých nepříjemných artefaktů, nicméně není tu tak překvapivě příjemný prožitek, který nabízí v kontextu své třídy Signature 503 nebo Signature 507.

Cinkot ve "Spinning Wheel" od Blood, Sweat & Tears ("Blu-spec CD - Feel the Difference" | 2009 | SONY | SICP 20048-9) byl objemově poměrně výrazný a lehce dominantnější, než by nutně musel být. Na druhou stranu, detailnost je přiměřená a díky onomu pocitu jisté výraznosti máte pocit, že nejen objemu, ale i obsahu je rozhodně dost. Ani tak naštěstí Magnat neinklinuje k nějaké hrubosti či vyslovené nacinkanosti, řada Signature 500 zůstává v až audiofilských mezích.

Dynamika v "Danse Macabre" Camille Saint-Saënse ("Crystal Cable Arabesque" | 2009 | Crystal Cable | CC 200901) byla umírněná jako vůbec celkový charakter Signature 505, ale na druhou stranu stále v mezích hodných dané cenové kategorie. Reproduktory navíc snesou až překvapivě dobře i vyšší hlasitosti, zejména tam u nadprůměrné (ne však koncertní) hlasitosti začínají být i dynamicky velmi solidní.

Z pohledu rozlišení předvedly Signature 505 v "Symfonii č. 8 v G-dur op. 88" Antonína Dvořáka ve verzi od RSO Berlin ("pure music ONE" | 2008 | AUDIO | 03-08) rozumný standard pro svou cenovou třídu, čitelnost nebyla špatná a bylo cítit slušnou vzdušnost. Nicméně přes spíše audiofilsky utažený zvukový charakter úplně samozřejmé rozčlenění plochy smyčců nebo vůbec celkové strukturování orchestru.

U hudební scény v "Quiet Corners and Empty Spaces" ("AUDIOphile Pearls Vol. 17" | 2016 | AUDIO | 06-16) bylo znát, že její šíři definují kabinety a hloubka je tu spíše lehce naznačená. Lokalizace je standardní, v rámci hi-fi nároků Signature 505 si vedou férově, poněkud zašmodrchané nahrávce už dokážou dát přehlednost.

Na "Flight of the Cosmic Hippo" Bély Flecka ("Extended Dynamic Experience 4" | 2015 | STS Digital | STS-6111145) ukázaly Signature 505 snaživé zamručení ve spodních frekvencích, ale výraznější pocit tělesnosti tu trošku scházel. Reprodukce byla celkově spíše hladší, výšky pak mohou být v kombinaci s ostřejší elektronikou až trochu moc expresivní. Pokud mají Signature 505 nějaký ideální bod, pak při hraní na vyšší hlasitosti, kdy jejich zvuk jaksi ožije.

Verdikt

Kompaktní sloupky Magnat Signature 505 sice sdílí estetické i technické rysy se svými souputníky z řady, po stránce zvukové ale přes jisté společné základní charakteristiky nejsou v rámci cenové třídy tak atraktivní nabídnout, jako právě menší regálovka a vyšší sloupek.

Na druhou stranu, patrně lépe než zmíněné zvládají hraní na vyšší hlasitost a tím mohou být lepší volbou pro toho, kdo rád hudbě trochu "naloží". Tak i tak se snaží Signature 505 o spořádanou, až audiofilskou reprodukci s utaženým, kompaktním přednesem a zrovna u Signature 505 s poměrně výraznější přítomností nejvyšších tónů, u které si chce dát pozor na párování s elektronikou.

Magnat Signature 505

Cena: 21 990 Kč

Technická specifikace

Frekvenční odezva 24 - 53000 Hz

24 - 53000 Hz 3,5 pásmový podlahový reproduktor s basreflexem

Osazení : 0,75" super-tweeter, 1,2" dome-tweeter, 1 x 170 mm woofer,

: 0,75" super-tweeter, 1,2" dome-tweeter, 1 x 170 mm woofer, 170 mm středobas

Výkon (RMS/MAX.) 170/300 W

(RMS/MAX.) 170/300 W Impedance 4 – 8 Ohm

4 – 8 Ohm Přechodové frekvence 330 Hz / 2800 Hz / 17500 Hz

330 Hz / 2800 Hz / 17500 Hz Rozměry 930 x 332 x 205 mm

930 x 332 x 205 mm Hmotnost 15,5 kg

