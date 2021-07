Magnat Signature 707: čtyřpásmové sloupové Hi-Res Hi-Fi reprobedny [test]

Německý Magant to za léta své existence (a že od založení jich už uplynula pěkná řádka, konkrétně přes 40) dotáhl až na post jednoho z velkých světových výrobců, jakkoliv se dnes (stejně jako Heco, s nímž patří do jedné skupiny) zaměřuje hlavně na finančně (většinou) dobře dosažitelnou produkci.

Impedance klesá v oblasti 150 Hz až k poměrně kritické hodnotě 3 ohm, což je s ohledem na cenovou kategorii a k ní očekávanou používanou elektroniku poměrně dost málo. Z impedance lze vyčíst také ladění bassreflexu kolem 46 Hz. Je tu ovšem také rezonance na 70 Hz, stejně jako na 180 Hz, ani jedna se ale do frekvenční odpovědi nepromítá nijak zásadně. Elektrická fáze se pak drží v rozumných mezích, nicméně podobně jako u impedance nelze říct, že by Signature 707 byly jednoduchými partnery pro zesilovač a stojí tak za to dát si pozor při výběru.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Jak to hraje

Signature 707 jsme poslouchali v běžných redakčních sestavách – hlavně s Métronome DSC1, Kinki Studio EX-P7 / EX-B7 na kabelech Nordost Heimdall 2 za podpory GMG Power Harmonic Hammer 3000P. Hrálo se ale také s Cambridge CXC / Cambridge CXA81 a to na kabelech Dynamique Audio Horizon 2. V první sestavě se porovnávalo s Xavian Quarta, ve druhém s Fischer&Fischer SN-70.

U „Bílý den“ Anety Langerové („Dvě slunce“ | 2020 | Art Shock | AS002-2) bylo slyšet poměrně hezký bas, s lehkým akcentem na vyšší část spektra a rytmičnost. Váhy už není v hlubokých tónech nijak málo, adekvátně sloupku středních proporcí i střední cenovky. Charakterem je to bas měkčí a klidnější. Magnat si napříč připojeným spektrem elektroniky zůstávají ve svém příjemném, až lehce laskavém basovém ladění – neočekávejte bas dramatický nebo chcete-li rockový, zůstává civilně nohama na zemi a přidává k tomu jen špetku příjemnosti.

Zpěv Robina Gibba v „Mother of Love“ („My Favorite Christmas Carols“ | 2006 | edel records | 0177622ERE) měl nepatrně temnější tonalitu, ale zněl jemně a se solidní plností. I tady je přednes klidnější, lehce hladký a nekonfliktní. Čistá audiofilie by asi žádala o kousek transparentnější přednes, ale jeho čistota je pěkná a má takovou laskavou, nenucenou srozumitelnost, která vás nechá bez únavy poslouchat po dlouhou dobu.

Dvojitý výškáč pěkně vytáhl i nejjemnější ševelení činelů v „Abandoned Masquerade“ Diany Krall („The Girl in the Other Room“ | 2004 | Verve | 0602498622469), aniž by ho „přetáhl“ – výšek nebylo moc, jen byly „rozšířenější“. Super tweeter jako kdyby zabránil typickému uhlazení výšek na nejvyšším konci spektra, jsou tak čitelnější a rozlišení působí velmi dobře. Ani tady nesází Signature 707 na nějakou prvoplánovou analytičnost, spíše na decentní příjemnost.

Poklidně houpavý styl Signature 707 slušel úvodní „Something Holy“ z živáku „Live at Funkhaus“ od Alice Phoebe Lou (2020 | AWAL | APL010) – Magnaty hrají uvolněně, tak nějak celkově poklidným způsobem a přesto si užijete plné a silné brouknutí v basech, zejména patrně kvůi tomu, že je ho pocitově o něco víc. Energie se tak nějak s nenuceností vyvaluje do prostoru, nespěchá, stejně tak tu není takový ten moderní pocit impaktu, ale hudba má glanc a už začíná nabízet dynamicky pěknou show.

Signature 707 nereprezentují přímo audiofilskou neutralitu, ale rozlišení je – upřímně nemálo i díky výraznému projevu dvojitého výškáče – docela pěkné, reprosoustavy nepotřebují moc a hrají tak nějak snadno. Titulní skladba alba „Seven Steps to Heaven“ Milese Davise (2005 | Columbia | COL 519509 2) hrála měkčeji, zvuk nevytahuje na světlo denní nejjemnější nuance, nesnaží se vám ukázat ty nejposlednější dozvuky a vůbec. Ale hudba má takovou organickou homogennost, klidný celek je podaný se zřetelností a přehledností hodnou pořizovací cenovky a Signature 707 se nezdají být obzvláště náročné na elektroniku, s níž vydají svůj potenciál.

S nebojácným, ale ne přebujelým zvukem výškového bloku vyniká dobře i prostor nahrávek – „Rising Runner Missed by Endless Sender“ od Tangerine Dream („Cyclone“ | 1995 | Virgin | 7243 8 40251 20) byla pěkně velká, rozprostřená mezi reprosoustavami a s lokalizací jednotlivých zvukových efektů a nástrojů na úrovni naprosto hodné dané cenové kategorie. Ani tady není cítit akcent na technickou preciznost, spíše na jakousi přirozenost. Není to tak holografický přednes, ale je fajnově čitelný.

Laskavá, houpavá charakteristika Signature 707 slušela digitalizovanému vinylovému záznamu „Swingin‘ Safari“ Berta Kaempferta („Vinyl Classics Vol. 2“ | 2014 | stereoplay | 03-14). Příjemný, sladší, plnější a hutnější styl reprosoustav dobře harmonizuje se stejně nastavenou tonalitou skladby, je to poslech příjemný, neúnavný – nemá možná nejvýraznější fokus, ale hudba se line, houpá a s dostatečnou dávkou kultivovanosti vás provede nahrávkami.

Verdikt

Střední sloupky v nabídce německých Magnat jsou přesně tím, čím se zdají na pohled být – kultivovaně pojatým řešením střední kategorie, které si nehraje na efekty, ale dobře zapadne. Vizuálně zapadne do moderních interiérů, zvukově pak zapadne do většinového vkusu.

Bonusem je to, že pro příjemné hraní nevyžadují Signature 707 žádnou nadstandardní elektroniku, prostě hrají tak nějak snadno, neúnavně, ne snad audiofilsky a zcela analyticky, ale vkusně, příjemně a v praxi univerzálně napříč běžnými žánry a běžnými hlasitostmi. Magant tu opět ukázal, že ví, co většina milovníků dobrého zvuku vyžaduje a umí to nabídnout v rozumně vyváženém celku.

Magnat Signature 707

Cena: 43 990 Kč

Technické parametry

Konstrukce 4-pásmová, sloupová, bassreflex

4-pásmová, sloupová, bassreflex Osazení Bass 2x 165mm, středobass 165mm, výšky 30mm, super výšky 20mm

Bass 2x 165mm, středobass 165mm, výšky 30mm, super výšky 20mm Výkon 220/380 W

220/380 W Impedance 4-8 Ohm

4-8 Ohm Frekvenční rozsah 22 až 54 000 Hz

22 až 54 000 Hz Citlivost 92 dB

92 dB Dělící frekvence 350 / 2700 / 17000 Hz

350 / 2700 / 17000 Hz Konektivita Bi-wiring / bi-amping

Bi-wiring / bi-amping Rozměry (Š x V x H) 290 x 1070 x 345 mm

290 x 1070 x 345 mm Hmotnost 23,4 kg

